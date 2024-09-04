Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.0 комментариев
Джонсон в беседе с пранкерами призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
Экс-премьер Британии Джонсон в беседе с пранкерами призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые связались с ним от имени французского политика Жака Аттали, призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.
«Теперь нам следует передать им ВСУ ракеты ATACMS», – передает ТАСС слова Джонсона в диалоге с пранкерами.
Также экс-премьер Британии заявил, что Киеву нужно помочь «снести Керченский мост» и предоставить ВСУ средства, чтобы поставить «под угрозу Крым».
Кроме того, Джонсон поделился мнением, что Украине нужна массовая мобилизация.
«Они еще не призвали многих молодых людей», – заявил он.
Ранее с российскими пранкерами пообщался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в разговоре с ним они представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Британии заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите, поскольку США выступают против.