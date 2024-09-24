Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.29 комментариев
Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
Западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным Bloomberg, решение обратиться напрямую к Путину возникло на фоне появления «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных чиновников, не является прорывным, передает РИА «Новости».
Обсуждается возможность обращения к Путину как на уровне одной из стран, так и непосредственно самим Зеленским, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией. Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями. Он уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».