  • Новость часаРоссийские войска вошли на окраины Угледара в ДНР
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    Как абхазский музей сделал героем Басаева
    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова
    В Одессе решили снести памятники Пушкину и Высоцкому
    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Подполье сообщило об ударе по группе операторов дронов ВСУ в Херсоне
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру
    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    29 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    66 комментариев
    24 сентября 2024, 21:30 • Новости дня

    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования

    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, решение обратиться напрямую к Путину возникло на фоне появления «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных чиновников, не является прорывным, передает РИА «Новости».

    Обсуждается возможность обращения к Путину как на уровне одной из стран, так и непосредственно самим Зеленским, пишет агентство.

    Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией. Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями. Он уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    24 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Военкор Коц сообщил о кадровых перестановках в подразделениях после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с проверкой, проведенной после гибели российских военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»), за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц, кадровые изменения прошли почти во всех подразделениях 87-го отдельного мотострелкового полка, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц со ссылкой на «источник, знакомый с ходом проверки», сообщил в Telegram: «Собственно, вот ее результаты. Здесь не только выводы, но и кадровые последствия. А также штатные изменения в области комплектования подразделениями БПЛА».

    Сообщается, что военное ведомство совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ «завершили разбирательство по обстоятельствам гибели» «Гудвина» и «Эрнеста», а также «фактам, указанным в их видеообращении».

    В результате «за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц». Поручено усилить полк, в котором служили «Гудвин» и «Эрнест», «опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знающими специфику работы с личным составом в условиях боевых действий».

    Так, новым начштаба – замкомандира полка стал «кадровый военнослужащий, окончивший Московский военный институт» в 2001 году, а офицер, которого он заменил на этой должности, понижен до командира стрелкового батальона. Новым замкомандира по военно-политической работе также стал «опытный офицер», он «уже приступил к исполнению своих обязанностей». Подчеркивается, что кадровые изменения охватили почти «все подразделения полка (батальоны, роты, взводы)».

    Напомним, глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин». По данным источника, в день гибели, 12 сентября, военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Трагедия произошла вечером, когда группа военнослужащих перешла на ночлег в частном доме. Удар беспилотников ВСУ привел к гибели военнослужащих.

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    24 сентября 2024, 04:25 • Новости дня
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине

    Полянский назвал Британию «главным противником» урегулирования конфликта на Украине

    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британия играет ключевую роль в срыве мирных инициатив по Украине, она «главный противник мира», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Полянский заявил, что Британия играет значительную роль в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, именно Лондон стоит за множеством инициатив, которые подрывают все мирные усилия в регионе. В частности, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле.

    Полянский также подчеркнул, что позиция Лондона объясняется многовековой русофобией, культивировавшейся в стране и достигшей теперь своего апогея.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита Бориса Джонсона на Украину.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    24 сентября 2024, 08:18 • Новости дня
    Зеленский: Украина находится на пороге мира

    Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине

    Зеленский: Украина находится на пороге мира
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.

    В интервью каналу ABC News Зеленский заявил, что конец вооруженного конфликта на Украине ближе, чем это может показаться многим людям, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что страна «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Несмотря на такую оптимистичную оценку, Зеленский продолжает акцентировать внимание на необходимости усиления украинской армии при поддержке западных партнеров.

    Зеленский подчеркнул, что его план окончания конфликта не предполагает переговоров с Россией. Он охарактеризовал его как «мост к дипломатическому пути завершения войны», в котором «план победы» заключается в усилении Украины и ее армии.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским так называемый мирный план последнего, который, в свою очередь, включает пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада.

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    24 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска
    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили авиаударом пункт временной дислокации украинской армии у Купянска, министерство обороны опубликовало соответствующую видеозапись.

    В ходе удара уничтожено до 40 боевиков и пять единиц военной техники, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что удар наносился объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-1500.

    Ранее Минобороны сообщало об уничтожении десятков украинских военных на Купянском направлении ударом бомб ФАБ-500.

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    24 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38

    Авиаэксперт Попов: Японский F-35 применил ИК-ловушки против российского Ил-38 для пропаганды

    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Токио, по всей видимости, захотел привлечь внимание западной общественности к якобы российской угрозе. Будто от «агрессии» Москвы страдает не только Украина, но и Япония, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее в Токио заявили, что российская военная авиация якобы трижды нарушила воздушные границы государства, в результате чего истребители F-35 применили инфракрасные ловушки.

    «Средства ИК-противодействия, как правило, используются для обозначения своего присутствия и вытеснения самолета-нарушителя из воздушного пространства страны», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. Однако Токио, по всей видимости, захотел привлечь внимание западной общественности к якобы российской угрозе, добавил он.

    «Это может быть попытка показать, будто от «агрессии» Москвы страдает не только Украина, но и Япония. На мой взгляд, именно поэтому японская сторона заявила не просто о «нарушении воздушных границ» военной авиацией России, но еще и о применении против нее инфракрасных ловушек», – уточнил спикер.

    Более того, по словам эксперта, сообщения Токио о первом применении таких средств могут быть не совсем правдивы. «Речь, вероятно, шла об использования ИК-ловушек именно против российских самолетов. Также допускаю, что F-35 впервые применили эти средства», – предположил он.

    Попов также объяснил принцип работы ИК-ловушек. «Это почти то же, что и тепловые ловушки. Системы противодействия, как правило, встроены в крыло или носовую часть воздушного судна. Представляет она из себя ракету 30–40-мм калибра. В ней заложено пиротехническое средство и пороховой заряд. Капсуль срабатывает электрически, по импульсу происходит искра, порох взрывается, выбрасывает заряд, который с воздействием энергии и при попадании в воздушную среду начинает гореть», – детализировал собеседник.

    Ранее японские истребители применили инфракрасные ловушки для предупреждения при контакте с российским самолетом Ил-38. Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил, что военная авиация России якобы трижды нарушила воздушные границы рядом с северным островом Хоккайдо.  

    По версии Токио, каждый раз российский самолет находился в воздушном пространстве Японии около минуты. Поднятые по тревоге истребители F-35 в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Японские силы самообороны впервые прибегли к таким мерам, добавил генсек.  

    Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что это «первый случай нарушения воздушного пространства Японии российским военным самолетом с 2019 года». Он добавил, что отстрел средствами инфракрасного противодействия был совершен во время третьего нарушения воздушного пространства.

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    24 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным. Подобная риторика стала следствием неправильного учета им собственной роли в нынешних раскладах. Однако Украина действительно может оказаться на «пороге мира», если киевские власти объявят о капитуляции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский надеется, что Запад консолидируется и, с одной стороны, даст Киеву вооружение и все необходимые разрешения, а с другой стороны – максимально надавит на Россию и принудит ее к переговорам о мире», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Однако, добавил он, европейские страны совместно с США уже выработали некую программу развития украинского конфликта, в основу которой положены в первую очередь их собственные интересы. На этом фоне заявление Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным, полагает собеседник. 

    «Подобная риторика стала следствием неправильного учета Зеленским собственного места, значимости и роли в нынешних раскладах. Он тешится завышенными надеждами, и это рождает у него наполеоновские комплексы», – пояснил Скачко.

    По его мнению, заявление Зеленского адресовано как украинцам, там и внешним игрокам. «Он хочет произвести впечатление и на собственное население, и на мирового обывателя – прежде всего представителя Глобального Юга или мирового большинства», – уточнил эксперт. Однако, как заметил спикер, получается это у Зеленского не очень хорошо.

    «В американском дурдоме сейчас проводят день открытых дверей, а городской сумасшедший в майке цвета хаки пропагандирует шизофрению», – сыронизировал политолог. В заключение Скачко отметил, что Украина окажется «на пороге мира», когда киевские власти примут решение о капитуляции.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется. По его мнению, Украина «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Однако несмотря на такую оценку, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию.

    Кроме того, он сообщил, что его план завершения конфликта «не о переговорах с Россией». «Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <...> «План победы» – это усиление Украины, украинской армии», – приводит ТАСС слова Зеленского. 

    Между тем телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

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    24 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в зоне специальной операции в последние сутки потеряла свыше 2 тыс. военнослужащих, сообщило министерство обороны.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны у Липцов, Волчанска и Волчанских Хуторов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражена контратака нацформирования «Кракен», в зоне действия группировки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны у Купянска и нескольких других населенных пунктов Харьковской области, а также у Макеевки, Невского в ЛНР и у Торского в ДНР.

    ВСУ потеряли до 420 человек, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М198, САУ «Акация», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие L-119 и четыре полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила формирования 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины у Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинины, Ступочки, Предтечино, Белой Горы, Максимильяновки и Катериновки в ДНР.

    В этой зоне ВСУ за сутки потеряли до 810 человек, БТР, боевую бронированную машину, САУ Krab, М777, две гаубицы FH-70, орудие Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, орудия L-119 и М119. Также уничтожены станция РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила формирования 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии у Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки в ДНР.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение и нанесли удары по 67-й, 100-й механизированным и другим украинским бригадам. ВСУ потеряли до 555 военнослужащих, БТР М113, боевую бронированную машину Kirpi и несколько артиллерийских установок.

    Группировка «Восток» поразила несколько подразделений, в ее зоне ВСУ потеряли до 130 человек. Подразделения группировки «Днепр» нанесли урон живой силе и технике в Запорожской и Херсонской областях, украинская армия потеряла там до 50 человек.

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    23 сентября 2024, 23:28 • Новости дня
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине, вероятно, завершится сохранением контроля России над новыми регионами на длительное время, заявил президент Чехии Петр Павел.

    «Наиболее вероятным исходом... будет сохранение... (контроля России над) частью территории Украины... временно», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на New York Times слова президента Чехии. По мнению политика, такое временное состояние может растянуться на многие годы.

    Павел считает, что Украина не сможет вернуть границы 1991 года, а Россия, в свою очередь, не получит официального признания новых регионов со стороны Украины. Павел также подчеркнул, что Киеву следует реалистично оценивать шансы на возвращение к прежним границам.

    Чешский президент высказал мнение, что на фоне требований стран-союзников ограничить помощь Украине, ей будет сложно достичь своей цели. Павел также назвал чепухой призывы к Украине просить о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел заявил, что представление главы киевского режима Владимира Зеленского о «справедливом» мире на Украине является иллюзией, которой не суждено стать реальностью.

    Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия не знакома с «мирным планом» Зеленского и считает, что Киеву свойственно показывать «стремление к миру» через военные действия, такие как вторжение ВСУ в Курскую область.

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    24 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР

    Источник: Десантники ВСУ самовольно оставляют позиции в ДНР

    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады начали самостоятельно покидать позиции в ДНР из-за недостатка боеприпасов и продовольствия, сообщил источник в российском силовом ведомстве.

    Украинские военные столкнулись с нехваткой гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них наблюдается дефицит продовольствия, бойцы долго пребывают на передовой без ротации, что негативно сказывается на их моральном состоянии. На данный момент свои позиции самостоятельно покинули 10 человек, отметил источник.

    Ранее попавший в плен к ВС России украинский военнослужащий Николай Устенко заявил, что украинских бойцов не готовят перед отправкой на передовую.

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    24 сентября 2024, 19:35 • Новости дня
    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Ущерб по делу экс-замглавы Минобороны Иванова при возведении трех кадетских корпусов превысил 2,18 млрд рублей

    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова связано со строительством кадетских корпусов, сообщили в правоохранительных органах.

    Согласно материалам дела, Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, включая Омский и Кемеровский, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства уточнил, что все три корпуса возводила фирма «Олимпситистрой», которой руководил Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки Иванову.

    «На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», – сообщил он.

    Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. По делу экс-замминистра обороны арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.

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    24 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Советник главы ДНР сообщил о взятии Угледара в клещи

    Кимаковский: Угледар попал в клещи, ВСУ пытаются вывести из города ударные группы

    Советник главы ДНР сообщил о взятии Угледара в клещи
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы пытаются вывести ударные группы из Угледара, попавшего в окружение российских войск, ротация подразделений ВСУ практически невозможна, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    «Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ) фактически невозможна», – сказал он в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Кимаковский отметил, что даже в украинских кругах, близких к министерству обороны, признают тяжесть положения, в котором оказалась 72-я бригада ВСУ. По данным разведки ДНР, подразделения находятся в критическом состоянии, и украинские силы стараются вывести свои наиболее ударные группы из региона, сказал советник главы ДНР.

    Ранее ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово.

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    24 сентября 2024, 10:34 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом» Америки
    Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом» Америки
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США, отметив его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки.

    Дональд Трамп на митинге в Индиане, Пенсильвания, заявил, что Владимир Зеленский, президент Украины, стремится к победе демократов на предстоящих выборах в США. Трамп подчеркнул, что считает Зеленского «величайшим продавцом» в стране, сообщает The Washington Post. По словам Трампа, каждый визит Зеленского в США завершается тем, что Украина получает значительную финансовую поддержку, достигающую 60 млрд долларов.

    «Я думаю, что Зеленский является величайшим продавцом в стране. За каждый свой визит в США он увозит 60 млрд долларов», – заявил Трамп.

    Американские СМИ указывают, что победа Трампа на выборах может привести к серьезным изменениям во внешней политике США в отношении войны на Украине. В частности, обсуждалось, что Трамп заявлял о возможности прекращения войны путем давления на Украину с целью уступки части своих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в способности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине. Между тем Дональд Трамп-младший осудил критику украинского президента в адрес своего отца, напомнив о значительных финансах, полученных Украиной от США.

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    24 сентября 2024, 14:25 • Новости дня
    Пашаева заподозрили в симуляции ранения ради 3 млн рублей пособия
    Пашаева заподозрили в симуляции ранения ради 3 млн рублей пособия
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший адвокат Эльман Пашаев, известный по делам актера Михаила Ефремова и блогеров Блиновских, подозревается в симуляции ранения для получения 3 млн рублей государственного пособия, сообщили СМИ.

    По версии следственных органов, в апреле этого года Пашаев объявил себя раненым, чтобы получить выплату, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Следователи считают, что бывший адвокат в апреле специально мог объявить себя «трехсотым», чтобы получить госпособие», – говорится в публикации.

    По данным канала, следствие выясняет роль бойца с позывным «Крюгер», который мог фальсифицировать медицинскую справку для Пашаева. В рамках расследования допрашивают сослуживцев бывшего адвоката, включая командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко.

    Кроме того, проверяется информация из соцсетей Пашаева. В июле он утверждал, что выжил после атаки украинского дрона-камикадзе и пытался получить пособие как раненый. Однако тогда ему было отказано в выплате.

    Напомним, Пашаева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве, он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов. Экс-адвокат арестован.

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    24 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    База данных украинских призывников появилась в продаже в интернете

    В интернете в продаже появилась база данных 678 тыс. украинских призывников

    База данных украинских призывников появилась в продаже в интернете
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    На одном из крупнейших интернет-форумов выставлена на продажу база данных с личной информацией 678 тыс. украинских призывников, включая даты рождения и контактные данные.

    На интернет-форуме неизвестный пользователь разместил объявление о продаже базы данных украинских призывников, передает РИА «Новости».

    По словам продавца, база содержит 678 тыс. строк и включает информацию о молодых людях от 18 до 25 лет, которые подлежат призыву. В списке указаны полные имена, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера и информация о военкомате (ТЦК), к которому призывник относится.

    Пользователь, выставивший на продажу эту информацию, зарегистрировался на сайте 23 сентября. За доступ к данным он требует 3 тыс. евро или предлагает обмен на что-либо, что может быть ему интересно.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

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    24 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Засуха уничтожила треть урожая овощей на юге Украины

    Аномальная жара сократила урожай овощей на юге Украины на треть

    Tекст: Денис Тельманов

    Аномальная жара и длительная засуха вызвали снижение урожая овощей на 30% на юге Украины, что, по мнению экспертов, приведет к значительному росту цен на овощную продукцию.

    Как сообщает ТАСС, аномальная жара и засуха на юге Украины сократили урожай овощей на треть. Руководитель агрохолдинга «Южная аграрно-экспортная компания» Юрий Кормышкин отметил, что в некоторых регионах снижение урожайности достигло 45-50%. Засуха повлияла как на ранний урожай, так и на летние посевы в Николаевской области, где предприятие потеряло четверть урожая капусты.

    Кормышкин прогнозирует рост цен на овощи, в частности на так называемый борщовый набор. Он отметил, что увеличение цен связано с ростом накладных расходов, включая стоимость электроэнергии и логистики. В условиях отключения электроэнергии для хранения урожая могут использоваться генераторы, что также увеличит стоимость хранения.

    Кроме того, как сообщалось, средняя цена тарелки борща на Украине выросла с 2020 года. В Николаевской области она достигла 3,1 доллара. Украинские аграрии предупреждают о возможном резком росте цен в связи с погодными условиями и снижением урожая. Президент Ассоциации фермеров Иван Томич заявил о вероятном увеличении цен на мясо и молочные продукты, также отмечаются проблемы с энергоснабжением, влияющие на мукомольную промышленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе из-за засухи. Вследствие этого создали оперативный штаб для решения проблемы. Ранее в Ингушетии из-за аномальной жары и отсутствия дождей также пострадали посевы, и было решено объявить режим ЧС.

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