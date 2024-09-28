Швейцария приветствовала мирные усилия Китая и Бразилии по украинскому кризису

Швейцария приветствует и поддерживает мирные инициативы Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине, заявил руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. Он подчеркнул, что инициативы основаны на ценностях ООН и соответствуют духу Бюргенштока, нацелены на достижение мира, передает РИА «Новости».

Инициатива Китая и Бразилии предполагает создание открытой платформы «Друзья мира» для урегулирования украинского кризиса, как ранее сообщал глава МИД КНР Ван И. Этот проект привлек внимание Швейцарии, поскольку он был модифицирован с учетом международных ценностей и предполагает конкретные дипломатические усилия.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по Украине, где обсуждались пути прекращения конфликта. В коммюнике, принятом по итогам встречи, содержались призывы к возвращению Киеву контроля над Запорожской АЭС и свободному передвижению по Черному и Азовскому морям. Однако не все участники поддержали документ; его не подписали ряд стран, включая Бразилию, Индию и Саудовскую Аравию.

Россия, в свою очередь, также предложила свои условия для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских регионов и отказ Киева от намерений вступить в НАТО. Однако после недавних инцидентов, таких как нападение на Курскую область, президент России Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной. Российская сторона также требует отмены санкций в отношении РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и Бразилия вместе с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для мирного разрешения украинского кризиса. Ван И подчеркнул, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что для урегулирования кризиса необходимо устранить его коренные причины.