«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.10 комментариев
Лавров назвал способ урегулировать конфликт на Украине
Лавров: Урегулирование на Украине невозможно без устранения причин кризиса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что для урегулирования кризиса на Украине необходимо устранить его коренные причины, выступая на пресс-конференции после участия в Генассамблее ООН.
Лавров отметил, что эта позиция России является предельно ясной и все о ней осведомлены, передает ТАСС.
Министр также выразил поддержку любым инициативам по украинскому урегулированию, в том числе предложению бывшего президента США Дональда Трампа, если они помогут устранить основные причины кризиса. Лавров напомнил, что Трамп ранее говорил о необходимости 24 часов для урегулирования, но сейчас использует другую формулировку.
«Результат может быть только один – урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса», – заявил Лавров.
Ранее Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.