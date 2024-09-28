Лавров назвал способ урегулировать конфликт на Украине

Лавров: Урегулирование на Украине невозможно без устранения причин кризиса

Tекст: Вера Басилая

Лавров отметил, что эта позиция России является предельно ясной и все о ней осведомлены, передает ТАСС.

Министр также выразил поддержку любым инициативам по украинскому урегулированию, в том числе предложению бывшего президента США Дональда Трампа, если они помогут устранить основные причины кризиса. Лавров напомнил, что Трамп ранее говорил о необходимости 24 часов для урегулирования, но сейчас использует другую формулировку.

«Результат может быть только один – урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса», – заявил Лавров.

Ранее Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.