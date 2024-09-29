Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине

Швейцария собралась стать посредником между Западом и Глобальным Югом для урегулирования ситуации на Украине

Tекст: Антон Антонов

Бидо отметил, что страна стремится к дипломатическому решению конфликта и готова поддерживать инициативы для проведения саммита «во имя мира» на «справедливых и прочных» условиях.

«Мы видим свою роль, среди прочего, в качестве связующего звена между видением Запада и видением Глобального Юга на пути к миру», – приводит его слова РИА «Новости».

Бидо сообщил, что кроме Швейцарии на встрече «Друзей мира», организованной Китаем и Бразилией, в качестве наблюдателей присутствовали еще две европейские страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине, которая основана на ценностях ООН, отметив ее значимость для достижения мира. Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызвало удивление у главы МИД России Сергея Лаврова.



