«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.12 комментариев
Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине
Швейцария собралась стать посредником между Западом и Глобальным Югом для урегулирования ситуации на Украине
Швейцария хочет сыграть роль связующего звена между Западом и Глобальным Югом для достижения мира на Украине, заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.
Бидо отметил, что страна стремится к дипломатическому решению конфликта и готова поддерживать инициативы для проведения саммита «во имя мира» на «справедливых и прочных» условиях.
«Мы видим свою роль, среди прочего, в качестве связующего звена между видением Запада и видением Глобального Юга на пути к миру», – приводит его слова РИА «Новости».
Бидо сообщил, что кроме Швейцарии на встрече «Друзей мира», организованной Китаем и Бразилией, в качестве наблюдателей присутствовали еще две европейские страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине, которая основана на ценностях ООН, отметив ее значимость для достижения мира. Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызвало удивление у главы МИД России Сергея Лаврова.