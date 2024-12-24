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    Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана
    24 декабря 2024, 12:02 Мнение

    Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Венгрия предложила России и Украине установить рождественское перемирие и провести обмен пленными. Президент Владимир Путин поддержал миротворческие усилия Виктора Орбана, а вот глава майданного режима Владимир Зеленский отверг их.

    Казалось бы, Украина заинтересована в перемирии, украинская армия теряет город за городом и, как проигрывающая сторона, должна желать передышки больше, чем Россия. К тому же ЗЕ-команда перемирие на праздники и обмен военнопленными могла бы объявить внутри страны большой «перемогой» своей дипломатии. Зеленский бы рассказывал журналистам, как «потужно» (мощно) Украина и ее союзники смогли надавить на Кремль, что Россия согласилась на временное прекращение боевых действий.

    Однако Зеленский отказался от инициатив Орбана. Да и самого премьера Венгрии, видимо, стал считать личным врагом. Так, по словам  министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, украинская сторона отказала Орбану в телефонном разговоре с Зеленским, причем сделано это было в грубой форме.

    Почему Зеленский и его подельники так себя повели?

    ЗЕ-команде нужно обострение в конфликте с Россией, а перемирие – это деэскалация, демонстрация готовности к мирному решению вопроса: раз готов к перемирию на праздники, значит, готов и к более серьезным шагам для достижения мира. Но Зеленский хочет продемонстрировать свою «несгибаемость», показать, что ему нужен мир только на его условиях, и других вариантов он не приемлет. Об этой тактике свидетельствует заочный спор Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом о необходимости немедленного прекращения огня на линии соприкосновения.

    Конечно, ЗЕ-команда боится наступления мира. Тогда придется проводить выборы президента. Но есть и то, чего она страшится больше выборов, ведь обозленное и обнищавшее население потребует ответов на вопросы.

    Почему возник конфликт? Почему не подписали Стамбульские соглашения? Почему с такой жестокостью мобилизуют мужчин? Почему столько воровали в условиях военного времени? Оппозиция ловко воспользуется ненавистью людей к власти, и Зеленскому вместе с командой придется спасаться бегством.

    Поэтому они будут продлевать вооруженный конфликт, сколько смогут.

    Кроме этого, главные патроны Зеленского – либеральный истеблишмент США и ЕС – желают продолжения противостояния России с Украиной. Можно с уверенностью сказать, что перемирие не было заключено и по их инициативе.

    Во-первых, потому, что либералы не без оснований считают, что судьба западоцентричной модели мира зависит от исхода конфликта на Украине. И чтобы ее сохранить, России надо нанести поражение на поле боя. В крайнем случае не дать Украине проиграть ни в военном противостоянии, ни в дипломатическом соперничестве. Западные консерваторы, которых сегодня олицетворяет команда Трампа, также хотят сохранить западноцентричную систему мира. Однако они полагают, что главной угрозой для ее сохранения является не Россия, а Китай с его экономической мощью и влиянием на многие страны Глобального Юга.

    Во-вторых, премьер Венгрии Виктор Орбан – главный союзник Трампа в Европе. Очень вероятно, что его мирные инициативы согласованы с командой Трампа. Если бы инициативы венгерского премьера были реализованы, Трамп смог бы этим воспользоваться. Он заявил бы: «Я еще не стал президентом, но моя победа настолько уже изменила мир, что Россия и Украина заключили перемирие на рождество». Предложения Будапешта были отвергнуты Киевом еще и потому, что демократы пытаются «сдержать» Трампа – и будут пытаться это сделать весь его очередной срок. Вот ЗЕкоманда и работает на обострение ситуации.

    Зеленский и его серый кардинал Андрей Ермак понимают, что отказ от перемирия разрушает имидж главы майданного режима как героя, который борется за счастье своего народа. А заодно и образ Украины, как жертвы, в глазах западного обывателя.

    В ЗЕкоманде понимают, что отказ ударит по её рейтингу среди жителей Украины, которые хотели бы встретить праздники в тишине, и в армии, среди солдат, уставших от боев, желающих отдохнуть хотя бы на Новый год. Этим объясняется его очень нервная реакция на вопрос о предложениях Орбана, который ему задали на заседании конгресса местных и региональных властей Украины. Зеленский очень эмоционально заявил: «Премьер Орбан хочет как-то так (при этом сделал знак рукой, означающий лавирование)... Не выйдет, я его не пущу и таких, как он». Также Зеленский сказал, что Украине нужны прямые отношения с США. Видимо, так он намекнул на то, что за предложением Орбана просматриваться тень Трампа.

    В контексте этого поведение Зеленского иначе как глупым не назовешь. Он оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире, и от которого во многом будет зависеть судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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