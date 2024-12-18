  • Новость часаФСБ показала видео с признательными показаниями задержанного по делу Кириллова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского
    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова
    Экспорт СПГ признали угрозой интересам США
    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО
    За убийство генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана
    ФСБ пообещала наказать сотрудников спецслужб Украины за убийство Кириллова
    Российские войска освободили 90% территории Курахово
    Турция и ЕС впервые договорились о строительстве военных кораблей
    Трюдо объяснил отставку вице-премьера Христи Фриланд семейной ссорой
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    2 комментария
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    11 комментариев
    18 декабря 2024, 10:39 • Новости дня

    Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине

    Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Польша не может «отдать все».

    Польша остается верным союзником Украины в ее борьбе с Россией, заявил премьер-министр Дональд Туск во время визита во Львов, пишет Politico. Однако Туск отметил, что Польша как «фронтовое государство» не может предоставить все необходимое для защиты соседа. По его словам, страна якобы сталкивается с «возрастающими угрозами саботажа и диверсий со стороны Кремля».

    Несмотря на это, Туск подчеркнул важность солидарности с Украиной для защиты как ее, так и Польши. Он также отметил, что исторические «взлеты и падения» в отношениях между Варшавой и Киевом не должны мешать их единству. На вопрос о Волынской резне во время Второй мировой войны Туск заявил, что «плохая история» не должна нарушать польско-украинскую солидарность.

    Тем не менее издание отмечает, что отношения между странами остаются напряженными. Ранее Туск угрожал блокировать вступление Украины в Европейский союз, если та не выполнит «культурные и политические стандарты». Но посетив Львов, он подтвердил поддержку Украины в ее стремлении к ЕС и НАТО.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение сотрудничеством между странами, отметив прогресс в решении исторических противоречий. «Мы ценим все, что Польша сделала для Украины», – сказал он.

    Накануне Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны.

    Польский фонд «Волынь помним» потребовал от властей страны прекратить диалог с Украиной по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни, заявив, что переговоры не поддерживаются польским народом.

    17 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО

    Зеленский потребовал у НАТО системы ПВО после отказа пригласить Украину в военный альянс

    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО выполнения обещания предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве альянсе.

    В своем Telegram-канале украинский лидер подчеркнул, что страна нуждается в 12-15 таких системах, и выразил надежду на наличие политической воли у западных партнеров для исполнения этих обязательств, передает РИА «Новости».

    «И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. Это реально. Главное – политическая воля наших партнеров», – заявил Зеленский.

    Он также добавил, что эти обязательства по поставке систем ПВО были даны Западом после признания невозможности пригласить Украину в НАТО. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку в рамках укрепления своей обороноспособности.

    Ранее Зеленский предложил избранному президенту США Дональду Трампу пригласить Украину в НАТО, отмечая, что это поможет укрепить позиции страны в переговорах о прекращении конфликта. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что действия Зеленского на посту президента сводят к нулю шансы Украины на вступление в НАТО.

    Коментарии (22)
    17 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Экс-глава МИД Украины: Трамп не забудет попытки импичмента из-за Киева

    Экс-глава МИД Украины Пристайко: Трамп не забудет попытки импичмента из-за Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп не сможет забыть попытки вынести ему импичменты, связанные с Украиной, заявил бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко.

    «Боюсь, что Трамп не сможет забыть, что против него дважды пытались применить импичмент. В истории Соединенных Штатов такого еще не было. Он первый, и это все связано с Украиной. Такое так просто не забывается», – заявил Пристайко в интервью РБК-Украина, передает РИА «Новости».

    По его мнению, ситуация могла развиваться иначе, если бы Украина придерживалась более осторожной тактики в отношениях с США.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 19:22 • Видео
    Трамп опять унизил Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    @ Грабар Виталий/ТАСС

    Словацкая газовая компания SPP направила в Еврокомиссию подписанную крупнейшими газовыми операторами Европы и их потребителями декларацию о поддержке транзита газа через Украину.

    Словацкая газовая компания SPP направила в Европейскую комиссию декларацию, поддержанную энергопоставщиками из Венгрии, Австрии и Италии, сообщает РИА Новости. Генеральный директор SPP Войтех Ференц заявил, что этот документ призван сохранить транспортировку газа через территорию Украины как наиболее выгодное решение для европейских покупателей и для Украины.

    Декларация была направлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и подписана крупными газовыми операторами, торговыми объединениями и промышленными потребителями газа из нескольких европейских стран. Войтех Ференц подчеркнул, что документ является важным голосом бизнеса, который отвечает за энергетическую безопасность региона и может понести экономические убытки в случае изменения маршрута.

    Ференц добавил, что они намерены представить декларацию Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она располагала информацией об угрозах энергетической и экономической безопасности региона. Действующий договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в конце года, украинские власти не планируют продлевать, но поставки газа могут продолжиться при условии, что европейские компании будут выкупать его на границе России, а через Украину транзитом пойдет уже принадлежащий энергокомпаниям ЕС газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после января 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для Дональда Трампа и его окружения Владимир Зеленский не более чем разменная монета. Более того, последний утратил легитимность. На этом фоне об официальном приглашении украинского руководства на церемонию в Вашингтоне не может идти и речи, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    «Заявление Дональда Трампа – публичное унижение Владимира Зеленского. Избранный президент США дает понять, что к украинскому политику на инаугурации будут относиться как к незваному гостю: того, возможно, и напоят кофе, но на этом все», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    На этом фоне он обратил внимание на гаснущий авторитет Зеленского как внутри Украины, так и в Вашингтоне. «В глазах Трампа и его окружения он не более чем разменная монета. Его «спишут», как только в США и Европе сочтут, что для этого настал удобный момент», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, Долгов указал на нелегитимность украинского руководства. Дипломат напомнил, что в понедельник об этом упомянул президент Владимир Путин. «Зеленский не является законным президентом Украины, у него нет легитимного статуса. Это прекрасно понимают все, в том числе и в Вашингтоне. Поэтому о каком официальном приглашении Зеленского на инаугурацию может идти речь?» – риторически отметил спикер.

    По его мнению, приедет ли Зеленский в итоге на церемонию в Вашингтон или нет – не столь значимо. Куда важнее, добавил собеседник, то, какие действия в контексте украинского кризиса будет принимать будущая администрация Трампа. «Не Зеленский станет определять дальнейшую судьбу украинского конфликта. Стоит посмотреть, что сможет сформулировать команда избранного президента США на фоне звучавших обещаний», – заключил Долгов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года. «Нет, я не приглашал», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста. При этом он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на мероприятии, то он может приехать.

    Трамп также заявил, что делает все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине. По его словам, ему удалось добиться «небольшого прогресса» в переговорах. «Мы будем делать все возможное, как и раньше, а там посмотрим, что из этого выйдет», – сказал избранный американский президент.

    Примечательно, что накануне на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин, давая оценку положению дел на Украине в контексте СВО, напомнил о нелегитимности местной власти. «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти – Рады, все. И ссылка на военное положение не имеет значения: нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – пояснил российский лидер.

    Путин допустил, что власти в Киеве «пацанов погонят на убой», «а потом эти деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют, вот и все», причем «некоторые деятели уже сидят за границей и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам».

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (7)
    18 декабря 2024, 04:50 • Новости дня
    Житель Украинска десять дней укрывал российского штурмовика

    Житель Украинска десять дней укрывал штурмовика России, который погиб от снайперской пули

    Tекст: Вера Басилая

    В Украинске местный житель Виктор в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от ВСУ, обеспечивая его едой и водой, пока ВС России не освободили район.

    Житель освобожденного города Украинск Виктор рассказал историю о том, как в течение 10 дней укрывал в своей квартире российского штурмовика. Боец был спрятан от украинских военных в квартире на первом этаже, при этом Виктор заботился о его пропитании и безопасности, передает РИА «Новости».

    После того как ВС России освободили район от ВСУ, Виктор сообщил прибывшим российским военным, что укрывает бойца из их бригады. Сослуживцы попросили Виктора привести штурмовика к ним, но без оружия. Виктор сопроводил бойца к его подразделению, где встреча прошла в теплой обстановке.

    Однако, когда штурмовик вернулся за своим оружием и амуницией, его настигла трагическая судьба. Украинский снайпер подстрелил его, когда он находился возле своей машины. Виктор выразил сожаление о потере, но подчеркнул свою веру в победу российской армии и надежду на лучшее будущее.

    Ранее эвакуированный из города Украинска беженец рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей.

    Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре.

    Коментарии (6)
    17 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Представлены свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе ВСУ, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад, в котором говорится, что при отходе из города Селидово в ДНР украинские военные расстреливали мирных жителей, передает ТАСС. Председатель трибунала Максим Григорьев заявил, что город был буквально усыпан телами расстрелянных граждан.

    «Преступления в Селидове, как всегда, поражают своей жестокостью. Абсолютная резня, зверства. Когда мы приехали в Селидово, город был просто заполнен телами мирных граждан. Расстрелянных мирных граждан», – сказал Григорьев. По его словам, большинство жертв – пожилые женщины, убитые выстрелами в голову и шею. Медики зафиксировали следы ожогов, что свидетельствует о выстрелах в упор.

    Григорьев также подчеркнул, что на глазах людей расстреливали их родных, и в некоторых домах были найдены расстрелянные семьи. По словам свидетелей, они слышали грузинскую и французскую речь, что указывает на участие иностранных наемников. «В расстрелах участвовали те, кто из Франции. Были снайперы. Убивали сына, подходила мать, соседи – убивали и их», – добавил Григорьев.

    По оценкам трибунала, более ста мирных жителей погибли. Однако местные жители говорят, что число жертв может достигать нескольких сотен. Григорьев отметил, что происходящее в Селидово квалифицируется как геноцид и военные преступления, не имеющие срока давности.

    Ранее Григорьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

    Крымские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Крымские десантники использовали FPV-дроны для уничтожения танка Abrams украинских сил вблизи Новоивановки в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Крымские десантники уничтожили танк Abrams, который использовали украинские военные в районе Новоивановки в Курской области. Это было осуществлено при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, передает РИА «Новости».

    Группа операторов дронов, находясь в Суджанском районе, получила задачу найти и уничтожить танк противника возле передовых позиций российских сил. Вскоре они обнаружили танк Abrams на шоссе и поразили его точным ударом. Командир взвода с позывным «Чехов» так обездвижил танк, а последующие удары его подчиненных окончательно уничтожили машину.

    В Министерстве обороны отметили, что действия операторов FPV-дронов значительно упрощают задачи штурмовых групп, что способствует продвижению и захвату более выгодных позиций. Ежедневно расчеты БПЛА ВДВ уничтожают боевую технику украинских сил, как советского, так и западного производства.

    Ранее российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области заявив об успешном поражении техники.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что поставленные на Украину танки Abrams были недоукомплектованы и оказались «не самой полезной» техникой для вооруженных сил Украины.

    Коментарии (3)
    17 декабря 2024, 21:40 • Новости дня
    Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29

    Туск заявил о возможной скорой передаче Украине истребителей МиГ-29

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29, ожидаемых от Польши.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск, после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, заявил о возможности скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29, передает ТАСС.

    На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале TVP Info, Туск сказал: «Мы ожидаем быстрых решений от наших партнеров по НАТО. Может быть, мы будем готовы закончить нашу подготовку к передаче определенной техники, которую Украина ожидает от нас».

    Он добавил, что пока не может подтвердить, что решение близко, но выразил надежду на скорое объявление хороших новостей.

    Ранее, в начале декабря, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует включать истребители МиГ-29 в готовящиеся пакеты военной помощи для Киева. Однако в тот же день министр иностранных дел Радослав Сикорский подтвердил наличие интенсивных переговоров с НАТО по данной теме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Польша пообещала передать Киеву 13 самолетов МиГ-29, но позже вице-премьер Польши заявил о невозможности выполнения этого обещания.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 12:48 • Новости дня
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в около Северска, Звановки, Ступочек, Успеновки, Островского и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американские Stryker и М113, четыре бронемашины «Казак», 122-мм гаубица Д-30, американские 105-мм орудия М119 и британская L-119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и погранотряда Украины возле Александровки, Синельниково и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две бронемашины и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Купянском, Загрызово, Лозовой Харьковской области, Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР), Торским ДНР, а также Серебрянским лесничеством. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили более 520 военнослужащих, танк, три пикапа, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, склад боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, штурмовой бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Дзержинска, Щербиновки, Новооленовки, Красноармейска, Шевченко, Новопустынки, Новоукраинки и Красного ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

    Противник потерял до 425 военнослужащих, машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, американскую бронемашину HMMWV и 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщил об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Москалькова сообщила о переговорах по «большому обмену» пленными

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России и Украины обсуждают обмен 1,5 тыс. военнопленными, но соглашение пока не достигнуто, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    По ее словам, российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, передает ТАСС.

    Москалькова отметила, что пока не достигнута договоренность по обмену, однако обе стороны активно работают над этим вопросом.

    Также уполномоченный по правам человека заявила, что российская сторона уже подготовила и направила украинским коллегам два списка: один из них содержит данные о 900 пленных, другой – о 600. Ожидается, что Украина тоже сформирует аналогичные списки на 1,5 тыс. российских военнослужащих.

    По словам Москальковой, омбудсмены двух стран расширяют гуманитарную помощь военнопленным. В частности, достигнута договоренность о взаимных посылках с теплыми вещами для пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года.

    Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Украина отказалась от его инициатив.

    Коментарии (4)
    17 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Полянский: Вопрос о теракте в отношении Кириллова поднимут на заседании СБ ООН

    Полянский: Россия поднимет вопрос о теракте в отношении Кириллова на заседании СБ ООН

    Полянский: Вопрос о теракте в отношении Кириллова поднимут на заседании СБ ООН
    @ Георгий Султанов/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    На заседании Совета Безопасности ООН Москва планирует вынести на обсуждение вопрос о теракте против генерала Игоря Кириллова, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что Россия обязательно поднимет вопрос о теракте в отношении Кириллова на запрошенном Москвой на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянию на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.

    «Ответственные за это преступление  должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», – заявил Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент назвал очевидной причастность Киева к гибели генерала Кириллова, а глава Костромской области рассказал об опасениях, которые высказывал погибший генерал. Как сообщалось, взрывное устройство, заложенное для убийства Кириллова в Москве, имело мощность более 1 кг тротила.

    Коментарии (6)
    17 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Украина грубо ответила на предложение Минска о переговорах

    МИД Украины отверг участие Белоруссии в переговорах по конфликту на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский МИД выразил удивление и недовольство по поводу заявления замглавы МИД Белоруссии Юрия Амбразевича о намерении Минска участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Как пишет РИА «Новости», украинское ведомство выразило удивление и подчеркнуло, что Белоруссия может претендовать только на привлечение к международно-правовой ответственности за агрессию против Украины.

    Украинская сторона также потребовала привлечения белорусских чиновников к ответственности за их действия, которые якобы нарушают международное право.

    Ранее Белоруссия выразила готовность участвовать в мирных переговорах по Украине, подчеркивая необходимость учитывать интересы Минска и гарантии безопасности страны.

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что решение о переговорах должно приниматься Киевом.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    Беженец рассказал об убийствах жителей Курахово украинскими военными

    Беженец рассказал, что ВСУ применяли FPV-дроны и минометы против жителей Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Беженец из Курахово Александр Романец сообщил, что украинские военные убивали мирных жителей, используя FPV-дроны и минометы, из-за чего погибли его бабушка и сосед.

    Беженец из Курахово Александр Романец обвинил украинских военных в убийствах мирных жителей. Он заявил, что вооруженные силы Украины использовали FPV-дроны и минометы против гражданского населения. Романец сообщил, что его бабушка, Кабзарь Ефросинья Георгиевна, погибла 31 марта 2023 года, когда с дрона сбросили взрывчатку на ее дом, который полностью сгорел, передает РИА «Новости»

    По словам Романца, его друг и сосед, Твердун Роман Юрьевич, также стал жертвой обстрела. Примерно в январе 2023 года мина попала в его дом, приведя к его гибели. Украинские военные не позволили войти в дом Твердуна, что сделало невозможным оказание помощи пострадавшему.

    Ранее беженец расскзал, что в Кураховской городской администрации отказывали в гуманитарной помощи жителям, если они писали заявления на русском языке.

    Пленный ВСУ рассказывал о расстрелах людей, не говорящих по-украински, в Курской области.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    После взрыва в Киеве начались перебои с электричеством

    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве перед тревогой и перебоях с электричеством

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве прогремел взрыв перед срабатыванием сирен воздушной тревоги, в городе перебои с электричеством и водоснабжением, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве прогремел взрыв незадолго до включения сирен воздушной тревоги. Издание «Инсайдер» сообщило, что после взрыва начались перебои с электричеством и водоснабжением у жителей города. Сообщается о скачках напряжения, передает ТАСС.

    Оповещение об угрозе с воздуха было активно в Киеве с 22:09 до 22:23 по местному времени (с 23:09 до 23:23 мск). Ранее Киевская областная военная администрация также заявляла о взрывах в регионе, где воздушная тревога продолжается уже полтора часа.

    На данный момент в красной зоне находятся несколько областей: Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская и Харьковская. Жителям этих регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности и быть внимательными к дальнейшим сообщениям властей.

    Ранее в Киевской области раздались взрывы, которые власти связали с работой ПВО.

    До этого во вторник утром в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы.

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    Фукуяма: Трамп пожертвует интересами Украины

    Фукуяма заявил о намерении Трампа урегулировать конфликт на Украине за счет Киева

    Фукуяма: Трамп пожертвует интересами Украины
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине, поступаясь ее интересами ради достижения мирного соглашения, заявил политолог Фрэнсис Фукуяма.

    Он уверен, что Трамп готов ради мирного соглашения пойти на жертвы интересами Украины. «Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины», – заявил Фукуяма, передает ТАСС.

    По его словам, украинцы уже сигнализируют о готовности пойти на территориальные уступки в обмен на членство в НАТО, хотя это может встретить сопротивление со стороны Европы. Эксперт также упомянул возможное расширение военного присутствия НАТО на Украине или предоставление ей дополнительной военной помощи.

    Фукуяма подчеркнул, что Трамп, очевидно, не испытывает особого уважения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и даже презирает многих европейских лидеров. Несмотря на маловероятность выхода США из НАТО при Трампе, политолог убежден, что альянс может пострадать от других действий республиканца, в том числе от несоблюдения статьи 5 Устава НАТО.

    Ранее Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать, если захочет. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что решение о переговорах должно приниматься Киевом.

    Коментарии (0)
    Главное
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и Донбасс силой
    Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области
    Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине
    Алиев пригласил Россию восстанавливать Нагорный Карабах
    В «Радиостанции Судного дня» прозвучала музыка Чайковского и гимн СССР
    Рыбный союз сообщил о снижении цен на красную икру
    Убийство инспектора МАДИ в Зарядье переквалифицировали в теракт

    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти

    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп как будто перевернул американскую внешнюю политику. Президенту Турции, который ведет бои с союзниками Вашингтона – курдами, он выказывает уважение. И в то же время демонстрирует пренебрежение к руководству Украины, которое принято относить к союзникам Америки в деле борьбы с Россией. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

    Перейти в раздел

    Главным врагом российских баз в Сирии стала эстонский еврокомиссар

    Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики. Как отмечают эксперты, шансы ЕС повлиять на решение Дамаска по этому вопросу минимальны. Не исключено, что требование к сирийским властям – это личная инициатива главы европейской дипломатии эстонки Каи Каллас. Чем обусловлено желание Евросоюза и почему его почти невозможно реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............