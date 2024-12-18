Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине

Tекст: Мария Иванова

Польша остается верным союзником Украины в ее борьбе с Россией, заявил премьер-министр Дональд Туск во время визита во Львов, пишет Politico. Однако Туск отметил, что Польша как «фронтовое государство» не может предоставить все необходимое для защиты соседа. По его словам, страна якобы сталкивается с «возрастающими угрозами саботажа и диверсий со стороны Кремля».

Несмотря на это, Туск подчеркнул важность солидарности с Украиной для защиты как ее, так и Польши. Он также отметил, что исторические «взлеты и падения» в отношениях между Варшавой и Киевом не должны мешать их единству. На вопрос о Волынской резне во время Второй мировой войны Туск заявил, что «плохая история» не должна нарушать польско-украинскую солидарность.

Тем не менее издание отмечает, что отношения между странами остаются напряженными. Ранее Туск угрожал блокировать вступление Украины в Европейский союз, если та не выполнит «культурные и политические стандарты». Но посетив Львов, он подтвердил поддержку Украины в ее стремлении к ЕС и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение сотрудничеством между странами, отметив прогресс в решении исторических противоречий. «Мы ценим все, что Польша сделала для Украины», – сказал он.

Накануне Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским намекнул на возможность передачи в скором времени Украине истребителей МиГ-29.

Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны.

Польский фонд «Волынь помним» потребовал от властей страны прекратить диалог с Украиной по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни, заявив, что переговоры не поддерживаются польским народом.