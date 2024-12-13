Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Польша объяснила отказ отправлять войска на Украину
Яцек Севера объяснил отказ Польши от отправки войск на Украину историческим фактором
Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов», а также, чтобы избежать обвинений в разделении страны, заявил в эфире третьей программы радиостанции Polskie Radio глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера.
Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что такое решение может быть воспринято как попытка раздела Украины. По его словам, мсторические аспекты и стремление опровергнуть «нарратив Москвы, будто Польша заинтересована в оккупации западной части Украины», также повлияли на это решение, передает ТАСС.
По словам Северы, польские интересы и союзнические обязательства не предусматривают участие в подобных действиях. Он подчеркнул, что любое использование польских вооруженных сил в этом контексте вызовет быструю реакцию и может быть использовано против Польши.
Севера также отметил, что основная задача для польских властей заключается в повышении боеготовности вооруженных сил для защиты страны от внешних угроз.
«Подготовка экспедиционного корпуса не является приоритетной, а для миссий по наблюдению или миротворческих операций более подготовлены западные партнеры Польши», – отметил Севера.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.
Украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта.
Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска.