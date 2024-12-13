Яцек Севера объяснил отказ Польши от отправки войск на Украину историческим фактором

Tекст: Вера Басилая

Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что такое решение может быть воспринято как попытка раздела Украины. По его словам, мсторические аспекты и стремление опровергнуть «нарратив Москвы, будто Польша заинтересована в оккупации западной части Украины», также повлияли на это решение, передает ТАСС.

По словам Северы, польские интересы и союзнические обязательства не предусматривают участие в подобных действиях. Он подчеркнул, что любое использование польских вооруженных сил в этом контексте вызовет быструю реакцию и может быть использовано против Польши.

Севера также отметил, что основная задача для польских властей заключается в повышении боеготовности вооруженных сил для защиты страны от внешних угроз.

«Подготовка экспедиционного корпуса не является приоритетной, а для миссий по наблюдению или миротворческих операций более подготовлены западные партнеры Польши», – отметил Севера.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска.