  • Новость часаПутин обсудил с Фицо энергетику и сложные отношения России и Словакии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Распятый солдат как символ современной Украины
    23 декабря 2024, 12:22 Мнение

    Распятый солдат как символ современной Украины

    «Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

    Антироссийский проект Прибалтики проваливается в хаос и финансовую яму
    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского
    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»
    «Мысль изреченная есть правда». Патриотизм стал основой современной культуры России

    В украинской армии случился очередной скандал. На сей раз дело было в 211-й понтонно-мостовой инженерной бригаде. О случаях многочисленных злоупотреблений военнослужащие бригады сообщили уже тогда, когда их терпение окончательно лопнуло, отступать было некуда.

    В принципе, сама по себе ситуация типична для современного государства 404. Кумовство, коррупция, жестокость, издевательства над зависимыми от начальников людьми – этим на нынешней Украине никого не удивишь. Но происходившее в 211-й вышло за все возможные границы. Типичный набор – сведения о взятках с устойчивыми таксами, продвижения по службе родственников и знакомых, обязательный мордобой – венчала кричащая фотография: привязанный к кресту провинившийся солдат и рядом сидящий на корточках чрезвычайно довольный собой палач, видимо, офицер и командир.

    Информация о преступлениях командования 211-й поступила в Киев еще в сентябре. Ситуацию хорошо знали и в армии, и в Верховной раде. Однако тогда один из фигурантов отделался небольшим штрафом, другого – перевели в новую часть, с третьим – просто крепко поговорили.

    И только 16 декабря, когда мусор окончательно вымели из избы, а вся история вывалилась на страницы прессы, украинский главком Сырский поручил начать расследование и отстранил полковника Олега Побережнюка от командования.

    В блатной бригаде, которой командовал Побережнюк, на всех ключевых должностях служили его друзья, родственники, а также их жены и любовницы. А как же иначе, место-то хлебное.

    Начальником штаба у Побережнюка состоял его кум – подполковник Валерий Пастух, а зверствовал с особенной самоотдачей еще один Пастух, сын Валерия и крестник Олега – Владислав, назначенный командиром взвода. Это именно он не без удовольствия позирует на фотографии с «распятием».

    Дело было поставлено на поток. Часть военнослужащих строили дом Побережнюка в Хмельницкой области. Большой дом, добротный. Чтоб и кабанчиков было где держать, и сало хранить…

    За такую достойную и мирную работу солдатам была обещана зарплата в 100 тыс. гривен, как бойцам непосредственно на линии фронта.

    Остальные жили в условиях сложившейся на месте и чрезвычайно далекой от любого устава системы наказаний и устойчивой таксы поборов. Провинился – плати. Главная угроза была – перевести в штурмовики и отправить «на линию».

    За выпивку и наркотики, а также за другие прегрешения полагалось от 5 до 20 тыс. гривен (12–50 тыс. рублей) на руки командованию. Правда, следует признать, что официальный штраф на Украине за злоупотребление спиртным и запрещенными веществами куда больше. От 17 до 34 тысяч.

    Но кто же захочет сообщать наверх о настроениях во вверенной ему части? Куда проще и доходнее класть себе в карман вполне ощутимые деньги.

    Тех же, кто отказывался платить, проявлял строптивость и скаредность, просто били, пытали и всячески унижали. Как сообщила депутат Верховной рады Юлия Яцик, самой распространенной пыткой было заключение бойцов в клетку, как зверей в зоопарке. Их держали на холоде, не кормили, причем совсем не одних только пьяных. Избивали с садистским удовольствием – до разрыва внутренних органов, носа, переломов костей черепа.

    Эпизод с «распятием» – из той же серии. И ведь нашелся человек, который под смешок, вероятно, сфотографировал довольного комвзвода Владислава Пастуха и привязанную к кресту жертву. Интересно, ничего у него не екнуло внутри, у этого фотографа, наверняка христианина по вероисповеданию, по крайней мере, по происхождению? Да нет, скорей всего, если взглянуть на композицию – очень уверенная, красочная фотография.

    У этого фото – символистическое значение. «Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. История, раздутая британской прессой, якобы случилась в дни битвы на Ипре в апреле 1915 года. Рассказывалось, что немцы захватили тогда и распяли на дереве или на заборе офицера Канадского корпуса. Английский скульптор Фрэнсис Вуд даже изваял памятник «Голгофа Канады», который был отлит из бронзы в 1918-м. Однако немцам удалось оспорить достоверность эпизода – и монумент демонтировали. 

    В 2014 году по российскому Первому каналу прошел сюжет об украинских оккупантах, распявших шестилетнего мальчика в Славянске. Наши противники из кожи вон лезли, чтоб доказать, что это такой же фейк, как и сто лет тому назад. В итоге «распятый мальчик» – как это ни печально – стал своего рода мемом.

    И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».

    В Первую мировую войну, по крайней мере, речь шла о пытках распятием солдат противника. Теперь же украинцы распинают своих. В известной степени здесь сквозная метафора. Именно свой народ распинает нынешняя украинская власть, отравив его крайним национализмом, научив поколения ненависти к недавним братьям и соотечественникам, поставив государство и его граждан на службу вражеским силам и чужим интересам и в конечном итоге втравив в трагический конфликт с Россией и в войну против части своего же народа, которая длится уже десять лет.

    В истории с 211-й бригадой, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом и властью. В образах Побережнюка и его начштаба Пастуха легко узнаются и Зеленский с Ермаком, и тысячи более мелких, но от этого не менее корыстных местных начальников. Узнаем мордобой и произвол тэцэкашников, самоуправство местных чиновников, нескончаемые издевательства над людьми. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    Потому что по-другому она не может.

    Другие материалы автора

    Главное
    ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
    В Кремле опровергли слухи о разводе Башара и Асмы Асад
    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией
    В Финляндии предложили Украине капитулировать
    «Союзмультфильм» назвал бюджет российского «ответа Marvel»
    В районе Новороссийска нашли восемь мертвых дельфинов
    ВЦИОМ выяснил, что россияне попросили бы у Деда Мороза

    Почему Центробанк испугался «переохлаждения» экономики

    Банк России продолжает удивлять рынок. Если в прошлые разы он делал сюрпризы в виде более жесткого повышения ставки, то на этот раз удивил, наоборот, тем, что ее не повысил. Хотя рынок был уверен в обратном, ведь инфляция продолжила идти вверх. Почему же Центробанк решил сменить тактику игры? Подробности

    Перейти в раздел

    Ряды недругов Украины в ЕС пополнит еще одна страна

    В Болгарии, как это часто бывает в переломные моменты истории, сменили внешнеполитическую позицию на противоположную. Теперь болгары не хотят заключать с Владимиром Зеленским соглашение о совместном обеспечении безопасности и могут присоединиться к фронде Венгрии и Словакии. А разгадка одна – Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники

    В России за последние дни участились случаи поджогов административных зданий и офисов банков – и в этом виден отчетливый украинский след. Инциденты происходят под давлением телефонных мошенников. «Противник старается испортить людям празднование Нового года», говорят эксперты и объясняют, что нужно сделать, чтобы сорвать эти планы киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийский проект Прибалтики проваливается в хаос и финансовую яму

    В Прибалтике назвали виновных в хаосе и «финансовой яме» при строительстве проекта, который изначально позиционировался как символически важный путь связи стран региона с Европой. Теперь выяснилось, что на самом деле перед нами один из этапов подготовки военной инфраструктуры НАТО на случай столкновения с Россией. Но главное, даже при том, что виновные названы поименно, наказать их теперь невозможно. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Распятый солдат как символ современной Украины

      «Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».

      4 комментария
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Как НЛО могут помешать Трампу

      Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

      4 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

      Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............