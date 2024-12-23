В украинской армии случился очередной скандал. На сей раз дело было в 211-й понтонно-мостовой инженерной бригаде. О случаях многочисленных злоупотреблений военнослужащие бригады сообщили уже тогда, когда их терпение окончательно лопнуло, отступать было некуда.

В принципе, сама по себе ситуация типична для современного государства 404. Кумовство, коррупция, жестокость, издевательства над зависимыми от начальников людьми – этим на нынешней Украине никого не удивишь. Но происходившее в 211-й вышло за все возможные границы. Типичный набор – сведения о взятках с устойчивыми таксами, продвижения по службе родственников и знакомых, обязательный мордобой – венчала кричащая фотография: привязанный к кресту провинившийся солдат и рядом сидящий на корточках чрезвычайно довольный собой палач, видимо, офицер и командир.

Информация о преступлениях командования 211-й поступила в Киев еще в сентябре. Ситуацию хорошо знали и в армии, и в Верховной раде. Однако тогда один из фигурантов отделался небольшим штрафом, другого – перевели в новую часть, с третьим – просто крепко поговорили.

И только 16 декабря, когда мусор окончательно вымели из избы, а вся история вывалилась на страницы прессы, украинский главком Сырский поручил начать расследование и отстранил полковника Олега Побережнюка от командования.

В блатной бригаде, которой командовал Побережнюк, на всех ключевых должностях служили его друзья, родственники, а также их жены и любовницы. А как же иначе, место-то хлебное.

Начальником штаба у Побережнюка состоял его кум – подполковник Валерий Пастух, а зверствовал с особенной самоотдачей еще один Пастух, сын Валерия и крестник Олега – Владислав, назначенный командиром взвода. Это именно он не без удовольствия позирует на фотографии с «распятием».

Дело было поставлено на поток. Часть военнослужащих строили дом Побережнюка в Хмельницкой области. Большой дом, добротный. Чтоб и кабанчиков было где держать, и сало хранить…

За такую достойную и мирную работу солдатам была обещана зарплата в 100 тыс. гривен, как бойцам непосредственно на линии фронта.

Остальные жили в условиях сложившейся на месте и чрезвычайно далекой от любого устава системы наказаний и устойчивой таксы поборов. Провинился – плати. Главная угроза была – перевести в штурмовики и отправить «на линию».

За выпивку и наркотики, а также за другие прегрешения полагалось от 5 до 20 тыс. гривен (12–50 тыс. рублей) на руки командованию. Правда, следует признать, что официальный штраф на Украине за злоупотребление спиртным и запрещенными веществами куда больше. От 17 до 34 тысяч.

Но кто же захочет сообщать наверх о настроениях во вверенной ему части? Куда проще и доходнее класть себе в карман вполне ощутимые деньги.

Тех же, кто отказывался платить, проявлял строптивость и скаредность, просто били, пытали и всячески унижали. Как сообщила депутат Верховной рады Юлия Яцик, самой распространенной пыткой было заключение бойцов в клетку, как зверей в зоопарке. Их держали на холоде, не кормили, причем совсем не одних только пьяных. Избивали с садистским удовольствием – до разрыва внутренних органов, носа, переломов костей черепа.

Эпизод с «распятием» – из той же серии. И ведь нашелся человек, который под смешок, вероятно, сфотографировал довольного комвзвода Владислава Пастуха и привязанную к кресту жертву. Интересно, ничего у него не екнуло внутри, у этого фотографа, наверняка христианина по вероисповеданию, по крайней мере, по происхождению? Да нет, скорей всего, если взглянуть на композицию – очень уверенная, красочная фотография.

У этого фото – символистическое значение. «Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. История, раздутая британской прессой, якобы случилась в дни битвы на Ипре в апреле 1915 года. Рассказывалось, что немцы захватили тогда и распяли на дереве или на заборе офицера Канадского корпуса. Английский скульптор Фрэнсис Вуд даже изваял памятник «Голгофа Канады», который был отлит из бронзы в 1918-м. Однако немцам удалось оспорить достоверность эпизода – и монумент демонтировали.

В 2014 году по российскому Первому каналу прошел сюжет об украинских оккупантах, распявших шестилетнего мальчика в Славянске. Наши противники из кожи вон лезли, чтоб доказать, что это такой же фейк, как и сто лет тому назад. В итоге «распятый мальчик» – как это ни печально – стал своего рода мемом.

И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».

В Первую мировую войну, по крайней мере, речь шла о пытках распятием солдат противника. Теперь же украинцы распинают своих. В известной степени здесь сквозная метафора. Именно свой народ распинает нынешняя украинская власть, отравив его крайним национализмом, научив поколения ненависти к недавним братьям и соотечественникам, поставив государство и его граждан на службу вражеским силам и чужим интересам и в конечном итоге втравив в трагический конфликт с Россией и в войну против части своего же народа, которая длится уже десять лет.

В истории с 211-й бригадой, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом и властью. В образах Побережнюка и его начштаба Пастуха легко узнаются и Зеленский с Ермаком, и тысячи более мелких, но от этого не менее корыстных местных начальников. Узнаем мордобой и произвол тэцэкашников, самоуправство местных чиновников, нескончаемые издевательства над людьми. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

Потому что по-другому она не может.