WSJ назвала главным «наследием» Байдена «эпический скандал» вокруг его умственных способностей

Tекст: Антон Антонов

«Это эпический скандал, масштабы которого мы только начинаем осознавать. И он может оказаться главным наследием администрации Байдена», – приводит слова Райли ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Автор статьи напомнил, что в феврале спецпрокурор США Роберт Хер охарактеризовал Байдена как «пожилого человека с плохой памятью». Было принято решение не предъявлять Байдену обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами, несмотря на наличие доказательств того, что президент умышленно хранил такие бумаги.

Это вызвало облегчение среди демократов, но также и недовольство из-за описания ухудшающегося состояния президента, указал Райли.

Он пишет, что сторонники Байдена сознательно вводили в заблуждение общественность относительно состояния президента. Он также предположил, что сотрудники Белого дома вводили в заблуждение самого Байдена, скрывая от него реальные показатели предвыборных опросов.

На протяжении последних лет ближайшие помощники президента пытались скрыть его когнитивные нарушения и ограничивали его взаимодействие с министрами, заявил Райли.

«Когда партийная верность превратилась в жестокое обращение с пожилыми людьми?» – добавил он.

Напомним, Wall Street Journal заявляла, что старшие советники Байдена на протяжении всего срока в Белом доме контролировали его встречи и расписание, чтобы скрыть промахи политика и сложности, с которыми он сталкивался.

Rак писала газета ВЗГЛЯД, в ходе президентской гонки предвыборный штаб Трампа заявлял, что демократы и СМИ скрывали правду о состоянии Байдена. Трамп называл Байдена «умственно отсталым» и обвинял в употреблении допинга для публичных выступлений.