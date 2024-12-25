Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.2 комментария
WSJ назвала «эпический скандал» главным «наследием» Байдена
WSJ назвала главным «наследием» Байдена «эпический скандал» вокруг его умственных способностей
Наследие президента США Джо Байдена будет связано с упадком его умственных способностей и «эпическим скандалом» вокруг этой темы, заявил колумнист Wall Street Journal Джейсон Райли.
«Это эпический скандал, масштабы которого мы только начинаем осознавать. И он может оказаться главным наследием администрации Байдена», – приводит слова Райли ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Автор статьи напомнил, что в феврале спецпрокурор США Роберт Хер охарактеризовал Байдена как «пожилого человека с плохой памятью». Было принято решение не предъявлять Байдену обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами, несмотря на наличие доказательств того, что президент умышленно хранил такие бумаги.
Это вызвало облегчение среди демократов, но также и недовольство из-за описания ухудшающегося состояния президента, указал Райли.
Он пишет, что сторонники Байдена сознательно вводили в заблуждение общественность относительно состояния президента. Он также предположил, что сотрудники Белого дома вводили в заблуждение самого Байдена, скрывая от него реальные показатели предвыборных опросов.
На протяжении последних лет ближайшие помощники президента пытались скрыть его когнитивные нарушения и ограничивали его взаимодействие с министрами, заявил Райли.
«Когда партийная верность превратилась в жестокое обращение с пожилыми людьми?» – добавил он.
Напомним, Wall Street Journal заявляла, что старшие советники Байдена на протяжении всего срока в Белом доме контролировали его встречи и расписание, чтобы скрыть промахи политика и сложности, с которыми он сталкивался.
Rак писала газета ВЗГЛЯД, в ходе президентской гонки предвыборный штаб Трампа заявлял, что демократы и СМИ скрывали правду о состоянии Байдена. Трамп называл Байдена «умственно отсталым» и обвинял в употреблении допинга для публичных выступлений.