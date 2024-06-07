Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Трамп назвал Байдена «умственно отсталым»
Трамп назвал Байдена «умственно отсталым» и обвинил его в превращении США в «свалку»
Бывший президент США Дональд Трамп продолжил жесткую критику в адрес действующего президента Джо Байдена, обвиняя его в «умственной отсталости» и в том, что при его руководстве Соединенные Штаты превратились в «свалку».
В интервью американскому телеканалу Merit Street Media Трамп заявил: «Соединенные Штаты Америки превратились в свалку из-за очень умственно отсталого президента… Мы становимся слабеющей нацией, мы нация, у которой огромные проблемы», передает ТАСС.
Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Трамп уже получил необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев, а Байден – от демократов. Таким образом, предстоящие выборы станут повторением противостояния 2020 года, когда Байден победил Трампа.
Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении допинга для публичных выступлений.