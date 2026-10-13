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В Пензенской области произошел разрыв магистрального газопровода
Магистральный газопровод прорвало в Пензенской области
В Белинском районе Пензенской области из-за нарушения технологического процесса произошел разрыв на магистральном газопроводе, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
В селе Волчково Белинского района Пензенской области произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«По предварительным данным, пострадавших и погибших нет», – сообщили там.
На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения, полицию, медиков, специалистов газовой службы и работников энергетических сетей. В ликвидации последствий аварии задействовали 34 человека и 12 единиц техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году промышленные предприятия Омска остались без газа из-за аварии.