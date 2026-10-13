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Лукашенко назвал полной глупостью слухи о планах пробить Сувалкский коридор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полной глупостью утверждения западных средств массовой информации, что Минск якобы собирается пробить Сувалкский коридор в Калининградскую область.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кампанию западных СМИ о намерениях Минска пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области полной глупостью, передает БелТА.
«Второе направление их критики так называемой по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними, это глупость полная», – заявил Лукашенко.
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