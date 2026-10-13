Лукашенко назвал полной глупостью слухи о планах пробить Сувалкский коридор

Tекст: Ольга Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кампанию западных СМИ о намерениях Минска пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области полной глупостью, передает БелТА.

«Второе направление их критики так называемой по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними, это глупость полная», – заявил Лукашенко.

Об этом президент Белоруссии рассказал на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности бригады внутренних войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко поблагодарил Запад за строительство заборов на границе.

Белорусский лидер назвал планы о ядерном щите Европы мечом в руках бездумных политиков.

Глава государства заявил, что Латвия инсценировала прорыв границы ради получения денег от Евросоюза.