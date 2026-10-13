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Лукашенко: Латвия инсценировала прорыв границы ради получения денег от ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Латвия инсценировала проникновение на свою территорию вооруженной группы ради получения финансирования от Европейского союза.
Минск не имеет никакого отношения к инциденту с людьми в масках, якобы проникшими на латвийскую территорию вместе с мигрантами, передает агентство БелТА.
«Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию – люди в масках, военные – кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь», – заявил Лукашенко.
Кроме того, глава государства назвал слухами распространяемые Польшей и странами Прибалтики сообщения о готовящемся нападении со стороны республики. Он отметил, что эти государства не обладают достаточной военной мощью, а информационные вбросы осуществляются ради удовлетворения финансовых потребностей, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии канал «Пул первого».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лукашенко призвал экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией.
В среду МВД Латвии сообщило о попытке мигрантов в сопровождении вооруженных людей прорвать границу.
Рига продлила операцию против нелегальной миграции на рубежах с Белоруссией.