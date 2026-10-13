Лукашенко: Латвия инсценировала прорыв границы ради получения денег от ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Минск не имеет никакого отношения к инциденту с людьми в масках, якобы проникшими на латвийскую территорию вместе с мигрантами, передает агентство БелТА.

«Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию – люди в масках, военные – кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь», – заявил Лукашенко.

Кроме того, глава государства назвал слухами распространяемые Польшей и странами Прибалтики сообщения о готовящемся нападении со стороны республики. Он отметил, что эти государства не обладают достаточной военной мощью, а информационные вбросы осуществляются ради удовлетворения финансовых потребностей, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии канал «Пул первого».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лукашенко призвал экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией.

В среду МВД Латвии сообщило о попытке мигрантов в сопровождении вооруженных людей прорвать границу.

Рига продлила операцию против нелегальной миграции на рубежах с Белоруссией.