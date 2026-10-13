Врач объяснила осеннее возвращение аллергии на березу

Врач Кудряшова связала осеннюю аллергию на березу с перекрестными реакциями

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сама береза в сентябре и октябре не цветет, поэтому говорить о втором осеннем сезоне ее пыльцы неправильно. Если у человека с подтвержденной аллергией на березу осенью снова возникают насморк, чихание, зуд или другие симптомы, необходимо искать другой источник реакции», – пояснила Кудряшова, пишет «Газета.Ru».

Врач рассказала, что одной из причин является перекрестная пищевая аллергия, так как главный аллерген березы схож с белками некоторых фруктов, овощей и орехов. Симптомы, такие как зуд во рту и отек губ, могут появляться после употребления сырых яблок, груш и фундука, сезон которых наступает осенью.

Помимо продуктов, осенние реакции могут вызывать полынь, амброзия, лебеда или споры плесневых грибов. Кроме того, с началом отопительного сезона возрастает контакт с клещами домашней пыли, а симптомы аллергии часто путают с респираторной инфекцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе дерматологи назвали причину возникновения аллергии на холод.

В июле врачи сообщили о скором окончании испытаний вакцины от аллергии на березу и кошек.