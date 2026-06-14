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Бригада ВС России «Варяг» поразила позиции дальнобойных дронов ВСУ
Военнослужащие бригады «Варяг» ликвидировали грузовик и пусковые установки ударных беспилотных летательных аппаратов украинской армии, сообщили в Минобороны.
Во время проведения разведки в тыловом районе противника бойцы обнаружили и поразили мобильную точку запуска аппаратов дальнего радиуса действия, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Военные засекли транспортное средство, из которого украинские боевики выгружали технику для подготовки к запуску.
Поражены пусковые установки дронов и грузовой автомобиль с беспилотниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае расчеты бригады беспилотных систем «Варяг» уничтожили немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T.