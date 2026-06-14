Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Процесс интеграции может растянуться на долгие годы, заявил Мадьяр, передает «Коммерсантъ».

«Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение, Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», – сообщил он.

Речь идет лишь о запуске одного из этапов длительной процедуры.

В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, которая начала аналогичные переговоры еще в 2012 году и до сих пор не стала полноправным членом союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Будапешт выдвинул Киеву 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье. В начале июня Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по этому вопросу.

После этого все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.