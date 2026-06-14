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    Противостояние с Россией обрушило космические мечты Латвии
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Пушков уличил Польшу в маниакальной поддержке Киева
    В Латвии заявили о секретном решении по украинским БПЛА
    Титов сообщил о работе над оптимальным маршрутом «Силы Сибири – 2»
    NYT сообщила о росте сепаратистских настроений в США и Канаде
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    14 июня 2026, 11:23 • Новости дня

    Бывший односельчанин Камболова рассказал о добропорядочности политика

    Сельский старожил Чибиев: Слово Камболова – не пустой звук

    Бывший односельчанин Камболова рассказал о добропорядочности политика
    @ nrcki.ru

    Tекст: Андрей Резчиков

    За всю жизнь я не припомню случая, чтобы Марат Камболов кого-то обманул, подвел или повысил голос, этот человек обязательно найдет правильный выход из любой ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД бывший односельчанин Камболова Алик Чибиев. Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Камболова на пост председателя правительства республики.

    «Я знаю Марата Казбековича с самого детства. Мы жили в одном селе, буквально по соседству, и наши родители прекрасно, душевно общались между собой. Он младше меня лет на семь, если не больше, но даже в те годы он заметно отличался от сверстников. Помню его еще школьником: всегда был немного задумчивым, немногословным, но если уж задавал вопрос или отвечал – это всегда было неординарно и глубоко, со смыслом. Видимо, уже тогда в нем закладывался будущий руководитель и ученый», – рассказал общественный деятель Южной Осетии Алик Чибиев, односельчанин Марата Камболова.

    Среди человеческих качеств Камболова Чибиев в первую очередь отмечает невероятную добропорядочность. «За всю жизнь я не припомню случая, чтобы он кого-то обманул, подвел или повысил голос. Это удивительная черта: он никогда никому не сказал плохого слова. Слово Камболова – не пустой звук. Если он что-то пообещал, будьте уверены, он это выполнит», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, в этом главная заслуга воспитания. «Его мама работала заведующей сельской библиотекой, это была удивительно порядочная и интеллигентная женщина. Знаете, иногда говорят про «дворянское воспитание», вот это как раз про нее. Она никогда не повышала голоса и все время призывала нас, мальчишек, больше читать, говорила, что книга – всему голова. И она действительно очень многое нам дала. Эта культура, это отношение к людям передались и Марату», – пояснил общественник.

    Сельский сторожил добавил, что управленческий талант Камболова кроется в его внимательности. «Он умеет вникать в суть, в детали, при этом оставаясь внимательным абсолютно ко всем сотрудникам. Он честный и порядочный. Даже когда требуется строгость, он все делает настолько деликатно и справедливо, что человек не обижается. В этом, наверное, и секрет того, что ему удается избегать конфликтов. Он умеет поправить так, что виноватый не просто соглашается, а остается доволен тем, что на его ошибку указали по справедливости», – отметил Чибиев.

    Гаглоев также рассказал о том, что, достигнув высокого положения в Москве, работая в таком гиганте, как Курчатовский институт, Камболов «приезжает в наше простое село и всегда найдет минутку для каждого». «По-простому подойдет, спросит: «Как здоровье? Как дела? Чем помочь?». Это внимание дорогого стоит. Люди к нему притягиваются не из-за должности, а из-за этих качеств. Он обаятельный, свой, остался верен своим корням», – добавил собеседник.

    По мнению спикера, на посту председателя правительства Южной Осетии у Камболова будет непочатый край работы. «Но я уверен: если он сплотит вокруг себя честный и профессиональный коллектив, который его не подведет, он обязательно найдет правильный выход из любой ситуации. Ведь на любом уровне – в селе, в институте или в республике – главное для руководителя оставаться справедливым. Если наказывать по справедливости, виноватый не обидится. Он всегда соблюдал эту справедливость, и у него все получится», – считает общественник.

    Чибиев полагает, что жители республики поддержат Марата Камболова во всех его начинаниях на посту главы правительства. «Тогда он выведет республику на должный уровень. Главное – не подводите его. А в остальном он сам разберется. Потому что он человек слова, настоящий и глубокий, и цели у него – самые правильные», – подытожил собеседник.

    Ранее на этой неделе президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял отставку Алана Гаглоева и предложил парламенту республики кандидатуру Марата Камболова на должность председателя правительства. До утверждения нового премьер-министра временно исполнять его обязанности поручено первому вице-премьеру Константину Джиоеву.

    Марат Камболов родился в 1965 году в селе Хазнидон Ирафского района Северной Осетии и прошел долгий путь в российских федеральных структурах. В 2010 году он был назначен заместителем министра образования и науки России, а в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.

    С 2021 по 2025 год возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», один из ведущих научных центров страны. Он является кандидатом юридических наук, награжден орденом Дружбы и орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а его сильной стороной называют высокие компетенции в государственном управлении и стратегическом планировании.

    Смена руководства кабмина происходит в непростой для республики момент. Перед новым премьером будет поставлена задача обеспечить реализацию договора об углублении союзнического взаимодействия с Россией, подписанного 9 мая 2026 года Владимиром Путиным и Аланом Гаглоевым. Речь идет о реальных изменениях в экономике, социальной сфере и инфраструктуре.

    13 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония

    Эксперт Дандыкин: У ВСУ все меньше шансов уйти из Константиновки живыми

    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские штурмовики и спецназ действуют в Константиновке филигранно: с трех сторон город уже зажат, с четвертой идет встречное продвижение, у противника фактически началась агония, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. По данным Минобороны, завершается зачистка Первомайского района Константиновки и происходит успешное продвижение в других микрорайонах города.

    «Ситуация в Константиновке сейчас носит характер классического прогрызания обороны с элементами окружения. Наши штурмовики и спецназ действуют филигранно: с трех сторон город уже зажат, с четвертой идет встречное продвижение. Фактически оборона противника перешла в очаговую стадию – это агония», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Применение ФАБов, вплоть до трехтонных боеприпасов, подчеркивает собеседник, дает колоссальный эффект. «Единственное, чем еще пытается отвечать враг, – дроны. Все попытки подбросить подкрепления, особенно со стороны Дружковки, как правило, заканчиваются неудачей. Я думаю, к началу следующего месяца Константиновка будет полностью освобождена», – прогнозирует эксперт.

    Дандыкин добавил, что полное освобождение Константиновки будет иметь важное значение, это не просто тактический успех.

    «Это принципиально важные южные ворота к остатку Славяно-Краматорской агломерации. Дальше – Краматорск, Дружковка. И здесь картина складывается не в пользу ВСУ еще и потому, что российские группировки наступают не только с юга, но и с севера – со стороны Красного Лимана, – продолжил спикер. – Противник и без того вынужден перебрасывать резервы на Сумское направление, где наши отряды уже замечены вблизи Сум, что вызывает у Киева настоящую панику. Там срочно строят линию обороны. А из Краматорска, по поступающим сообщениям, уже пытаются эвакуировать промышленное оборудование. Город-то крупный, промышленный – пожалуй, один из самых больших после Донецка, Мариуполя, Горловки и Макеевки».

    Если противник не выведет остатки группировки из Константиновки, то «скорее всего, мы увидим повторение сценария, похожего на «Азовсталь», пусть и в меньших масштабах»: «Либо они сложат оружие, либо будут уничтожены. С каждым днем шансов уйти у них все меньше».

    Если говорить об устойчивости украинской обороны по рубежу реки Кривой Торец, то падение Константиновки ее неминуемо обрушит. «Мы в последнее время стали системно бить и по мостам, которыми они пользовались, в том числе на этом направлении. Главком ВСУ Сырский не случайно наведывался в те края – для него это знаковый момент. Месяцами там шли тяжелейшие бои, территория переходила из рук в руки, как в Сталинграде. Вспомните, Минобороны еще докладывало о 75% контроля? Противник тогда пытался огрызаться, но сейчас налицо истощение сил. Именно поэтому они все чаще переходят к террористическим актам – бьют по нашей энергетике, по мирным объектам. Это жест отчаяния», – рассуждает эксперт.

    Освобождение Константиновки, безусловно, ускорит восстановление гуманитарного потенциала ДНР, но работы предстоит много. «Серая зона из-за дронов сейчас растянулась на 20-30 километров, а они уже запускают немецкие и американские аппараты на 170 километров вглубь, пытаясь блокировать наши дороги и Крым. Так что гуманитарный прорыв будет напрямую зависеть от военного – от того, насколько быстро мы решим проблему дроновой угрозы и логистики. Кстати, о логистике: противник до сих пор активно пользуется железными дорогами, перебрасывая в том числе и боеприпасы. Понятно, что поезда – это не всегда оправданная цель, но локомотивы надо уничтожать, это главный транспортный инструмент ВСУ на востоке», – добавил Дандвкин.

    В стратегическом смысле Константиновка – это ключ к южному фасу всей оставшейся украинской обороны в Донецкой народной республике (ДНР). «Именно здесь смыкаются две наши группировки, идущие с севера и юга навстречу друг другу – примерно так же, как в свое время Ленинградский и Волховский фронты. Это открывает дорогу к границе с Днепропетровской областью и с Харьковской. Дальше у противника уже не будет таких мощных опорных пунктов, чтобы держаться», – прогнозирует собеседник.

    Символически это падение еще одной фортеции. «Они ведь построили целый пантеон «городов-героев» – Мариуполь, Артемовск, Авдеевка. Теперь Константиновка. Мы просто сделали выводы из прошлых штурмов и работаем иначе: окружаем, методично поражаем авиацией, тяжелыми огнеметными системами. И эта фортеция, которой они так гордились, падет, открыв нам путь к окончательному освобождению Донбасса. Зеленский сколько угодно может твердить «Донбасс не отдам», но некоторые сакральные для бандеровцев рубежи уже не удержать», – подчеркивает эксперт.

    По данным Минобороны, в Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе освобождено 172 здания. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих и три бронемашины.

    Через этот крупный промышленный центр и транспортный узел проходят критически важные автомобильные трассы (включая национальную магистраль H20, дороги Т-0504 и Т-0516) и крупная железнодорожная ветка. Контроль над этим узлом связывает Покровское и Славянско-Краматорское направления.

    Город долгое время использовался ВСУ для размещения дальнобойной артиллерии и резервов, из которых наносились удары по Горловке, Артемовску и Донецку. Смещение линии фронта на запад обеспечивает безопасность этих крупных тыловых городов.

    Ранее на этой неделе российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли к ее северо-восточным окраинам. Военные аналитики сходятся во мнении, что битва за Константиновку является переломным этапом, предопределяющим полное освобождение территории ДНР.

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    13 июня 2026, 19:39 • Новости дня
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией

    CDS: Мелони может предложить Стубба на пост переговорщика от ЕС

    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от ЕС по Украине, сообщает Corriere della Sera.

    По данным Corriere della Sera, глава правительства Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность выдвижения президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза в будущих переговорах по Украине, передает RT.

    По мнению итальянского лидера, идеальный кандидат должен представлять небольшое государство, обладающее при этом значительным авторитетом на международной арене. Кроме того, важным критерием является способность переговорщика говорить от лица стран, которые не входят в состав ЕС, но активно поддерживают Киев.

    «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», – говорится в публикации.

    Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Сам президент Финляндии выражал готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Россией.

    Позднее финский лидер предложил доверить контакты с российской стороной лидерам Германии, Великобритании и Франции.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 14:04 • Новости дня
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи

    Офис Хаменеи: Прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут 4–9 июля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначены на начало июля и завершатся его погребением в Мешхеде.

    На 4-9 июля назначены прощание и похороны погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Похоронить Хаменеи планируют в его родном Мешхеде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его офис.

    В сообщении офиса говорится: «4 и 5 июля пройдет церемония прощания в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония пройдет в Тегеране 6 июля, в Куме - 7 июля, в Мешхеде, где состоится погребение, - 9 июля».

    После гибели бывшего верховного лидера новым верховным руководителем Ирана был выбран его сын Моджатаба. Он пока не появлялся на публике, однако уже обратился к иранскому народу через ряд посланий, тексты которых публиковали официальные иранские ресурсы.

    Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся ударов, и власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, траурную церемонию прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи в Тегеране перенесли для подготовки городской инфраструктуры к беспрецедентному наплыву людей. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля по иранской территории. Аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

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    13 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Японский центр сертификации GlobalSign утром 13 июня приступил к принудительному отзыву ранее выданных SSL-сертификатов у российских организаций, сообщил генеральный директор отечественного подразделения компании Дмитрий Рыжиков.

    Рыжиков в письме партнерам заявил, что японский центр сертификации GlobalSign утром 13 июня приступил к принудительному отзыву ранее выданных SSL-сертификатов у российских организаций, передает РБК. Эту информацию подтвердили несколько представителей рынка хостинг-провайдеров.

    В обращении отмечается, что международный регулятор CA/Browser Forum утвердил новые правила проверки организаций.

    «К нашему глубокому сожалению, текущие жесткие регламенты этого консорциума напрямую подразумевают исполнение международных санкционных ограничений», – указано в письме. Рыжиков добавил, что российское подразделение не имеет рычагов влияния на решения консорциума. Отзыв сертификатов начался поэтапно с 04:10 по московскому времени.

    SSL-сертификат подтверждает подлинность ресурса и шифрует трафик. Без него популярные зарубежные браузеры, такие как Google Chrome и Safari, могут блокировать доступ к страницам или предупреждать о небезопасном соединении. По оценкам экспертов, под угрозой оказались до 20 тыс. отечественных сайтов. Утром 13 июня некоторые банки уже предупредили клиентов о возможных трудностях со входом в приложения из-за санкционных ограничений.

    Ранее российские операторы связи заморозили расширение каналов передачи данных в Европу.

    Президент России Владимир Путин запретил государственным органам использование сервисов кибербезопасности из недружественных стран.

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    13 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов

    На салоне «Флот-2026» впервые представили портативный радар «Сокол»

    Tекст: Мария Иванова

    Компактная 30-килограммовая установка «Сокол» позволит мобильным огневым группам ПВО оперативно выявлять любые типы беспилотников на дистанции до пяти километров, сообщил концерн «Алмаз-Антей»

    Отечественную новинку продемонстрировали на международном военно-морском салоне «Флот-2026», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель концерна «Алмаз-Антей» поделился подробностями о разработке. «Портативная РЛС «Сокол» массой всего 30 килограммов, предназначенная для оснащения мобильных огневых групп ПВО для обнаружения всех видов дронов, демонстрируется впервые», – рассказал собеседник агентства.

    Специалист уточнил, что несколько подобных станций можно легко объединить в единую сеть. Это позволит обеспечить надежный круговой обзор и бесперебойный контроль воздушного пространства.

    Аппаратура уверенно фиксирует появление малых беспилотников на дистанции два километра, а средних – за пять километров.

    Выставка проходит в Кронштадте и завершится 14 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» холдинг «Швабе» представил макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью.

    Месяцем ранее концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.

    В конце мая смоленские специалисты спроектировали автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения ударных дронов.

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    13 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России

    Пленный ВСУ рассказал о желании жителей Сумской области войти в состав России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попавший в плен украинский военнослужащий Леонид Тарасенко рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области и описал свою службу на фронте.

    Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко добровольно сдался в плен бойцам российской группировки войск «Север» и рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области, сообщает РИА «Новости». По его словам, часть местных жителей обсуждала вариант вхождения региона в состав России.

    «Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», – сказал Тарасенко.

    Он пояснил, что пошел служить в войска территориальной обороны после повестки из военкомата, так как иначе не смог бы содержать мать с отчимом. Пленный добавил, что при попытке уклониться от службы рисковал быть задержанным и отправленным на передовую, чтобы, как он выразился, просто «заткнуть дыру».

    Тарасенко добавил, что на фронте в основном занимался рытьем блиндажей в районах Писаревки, Стецковки, Песчаного Верхнего и Песчаного Нижнего. По его словам, возле одного из этих населенных пунктов украинские военные обустроили опорный пункт на 88-90 человек, а в районе Недвигайлова и Коровницы создали укрепление на 800 бойцов. В плен он попал, когда находился в окопе вместе с сослуживцами, и признался, что сам не понимал, зачем они там сидели и чего ждали.

    Ранее Тарасенко также рассказал о переводе инженеров-пограничников и экскаваторщиков в штурмовые подразделения ВСУ из-за нехватки личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по позициям ВСУ в районе Конотопа, Глухова и Шостки.

    До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о пророссийских настроениях жителей Сум и их ожидании прихода России.

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    13 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания в Старобельске бывший американский разведчик Скотт Риттер попал под атаку украинских дронов и был срочно вывезен из города.

    О налете украинских беспилотников на Старобельск в момент приезда в город Скотта Риттера сообщает ТАСС.

    По его данным, дроны ВСУ атаковали населенный пункт именно тогда, когда бывший американский разведчик находился там с визитом, после чего его оперативно эвакуировали.

    Риттер рассказал о пережитом обстреле. «Когда уже прибыл в Старобельск, то непосредственно было два громких взрыва. Сначала сказали, что это просто сработало ПВО. Но, как потом оказалось, и меня быстро оттуда увезли, это действительно было попадание украинских дронов», – сказал Риттер.

    Он заметил, что сначала окружающие пытались объяснить звуки срабатыванием системы противовоздушной обороны. Однако впоследствии стало ясно, что удары нанесли украинские беспилотники, после чего было принято решение немедленно вывезти его из города.

    В субботу Риттер, посетив Старобельск, исключил версию ошибки при ударе ВСУ по колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку иностранных СМИ в Старобельск к месту атаки на колледж. До этого МИД России после теракта в Старобельске заявил о переходе к системным ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

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    13 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники «Герань» атаковали Криворожскую тепловую электростанцию в районе Зеленодольска в качестве ответа на удары по гражданским объектам, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские силы продолжают наносить удары по энергетическому сектору Украины, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Max. По его словам, атаки являются ответом на действия противника в отношении гражданских объектов.

    «Продолжаем бить по энергосектору Украины. В ответ за атаки на наши гражданские объекты», – подчеркнул журналист. Он разместил в своем канале видео, где зафиксирована работа беспилотных аппаратов «Герань», которыми управляют операторы группировки войск «Днепр».

    Целью атаки стала Криворожская тепловая электростанция, расположенная в районе города Зеленодольск. Поражение объектов генерации и передачи электроэнергии на территории Украины серьезно затрудняет противнику производство и транспортировку военных грузов по железной дороге к линии боевого соприкосновения.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

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    13 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами

    В Башкирии мужчина зарезал подростка за пакет продуктов

    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами
    @ Николай Петров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кандры Туймазинского района Башкирии 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве подростка ради пакета с продуктами, сообщил региональный СК.

    В Башкирии задержали мужчину по обвинению в убийстве 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В сообщении сказано: «Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель».

    По данным следствия, днём 12 июня возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры 21-летний мужчина заметил выходившего из магазина 14-летнего подростка с пакетом продуктов и напал на него, чтобы завладеть имуществом.

    Он нанес мальчику несколько ударов ножом, забрал пакет и скрылся. Школьник от полученных ран умер недалеко от места происшествия.

    Подозреваемого задержали в тот же день на улице. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и иные предметы, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают очевидцев и свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ингушетии сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка.

    В Казани суд избрал меру пресечения в виде ареста уроженцу Барнаула, обвиняемому в покушении на убийство 13-летнего подростка во дворе жилого дома.

    В Ульяновской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 15-летнего жителя села Тумкино, проходящего обвиняемым в убийстве 14-летней девочки с особой жестокостью.

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    14 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

    Доктор Смирнова назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

    Tекст: Катерина Туманова

    Выбор морепродуктов напрямую зависит от целей человека, однако диетологи рекомендуют отдавать предпочтение доступным жирным сортам из-за высокого содержания важных витаминов и микроэлементов, сообщила врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

    «Какая рыба лучше, речная или морская, – этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки), выбирайте треску, минтай, судака. Это «речные» (или белые морские) рыбы с минимумом жира», – рассказала она РИА «Новости».

    Для поддержания здоровья сосудов и сердца необходимы омега-3 и витамин D. Рекордсменом по их содержанию считается дикий лосось, а также семга, форель и горбуша. При этом фермерских особей лучше избегать из-за возможного присутствия антибиотиков и красителей.

    Самыми недооцененными видами Смирнова назвала скумбрию и сельдь. Они сочетают доступность, богатство полезными веществами и практически не накапливают ртуть. Бюджетным суперфудом также считаются сардины в собственном соку, кости которых дают дополнительный кальций.

    Речные карп и карась выступают лишь источником белка. Медики рекомендуют употреблять жирную морскую рыбу два или три раза в неделю порциями по 150-200 грамм. А готовить рыбу лучше на пару, тушить или запекать в фольге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач предупредил о рисках частого употребления замороженных полуфабрикатов. Доктор объяснила бесполезность магазинного куриного бульона для здоровья.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила гид на рыбный день: в чем польза и вред рыбы, сколько рыбы можно есть.

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    14 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    NYT сообщила о росте сепаратистских настроений в США и Канаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Все активнее набирают силу движения за пересмотр границ штатов с целью объединения регионов со схожими взглядами или даже за выход из состава, выяснила NYT.

    «Сепаратизм вошел в культуру времени», – сказал New York Times (NYT) Райан Гриффитс, политолог из Сиракузского университета, автор книги «Разобщенные Штаты: угрозы сецессии в красной и синей Америке и почему они не сработают».

    Гриффитс отметил, что мнения людей, у которых он брал интервью, часто говорят на удивление похоже.

    «Независимо от того, либертарианцы они, консерваторы или либералы, все они жалуются на то, что правительство «навязчиво, неэффективно и отстраненно» – сообщил он.

    «Активисты в Техасе и Калифорнии продолжают добиваться независимости. Законодатели во внутренних районах Калифорнии предлагают разделить штат на две или три части. Организаторы на юго-востоке Нью-Мексико хотят присоединиться к Техасу», – говорится в статье.

    В США есть движение «Большой Айдахо», шестилетняя кампания по переселению значительной части сельских консервативных районов Орегона в соседний Айдахо.

    По мнению Семира Дзебо, научного сотрудника Оксфордского университета, который работал над исследованием Большого Айдахо, движущей силой этих движений является ощущение собственной непохожести на других, что влечет за собой экономические последствия.

    Еще одной подобной инициативой является по созданию страны Каскадия, которая объединит территории штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон с канадской провинцией Британская Колумбия.

    «Ряд штатов уже занимаются своего рода «мягким отделением», проводя межштатные мероприятия в области общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19 или заключая соглашения для решения проблемы изменения климата», – отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры сепаратистского движения провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента США о возможной поддержке. Представители президента США встретились с активистами за отделение Альберты от Канады. Законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Власти Альберты сообщили о планах выйти из состава Канады.

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    13 июня 2026, 18:04 • Новости дня
    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей

    Пасечник: При ударе беспилотника ВСУ по рынку в Сватово ранены семь человек

    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник ВСУ нанес удар по центральному рынку в городе Сватово, в результате чего ранения получили семь мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Украинские вооруженные силы атаковали центральный рынок в Сватово в Луганской Народной Республике с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил Пасечник в Max.

    «К несчастью, пострадали семь человек. С ранениями различной степени тяжести они оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил Пасечник. Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Местные власти и оперативные службы ликвидируют последствия атаки. Следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют результаты удара. По словам главы республики, за минувшие сутки противник направил порядка 40 беспилотников, большинство из которых были сбиты силами противовоздушной обороны.

    Ранее дроны ВСУ нанесли удар по Старобельску в ЛНР во время приезда экс-разведчика Скотта Риттера.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

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    14 июня 2026, 01:26 • Новости дня
    Титов сообщил о работе над оптимальным маршрутом «Силы Сибири – 2»

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос с подписанием договора по новому газопроводу в Китай связаны с выбором оптимального маршрута, а ценой, объяснил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

    «Это не вопрос цены, о котором многие СМИ писали – что мы не можем урегулировать цену. Не в этом вопрос. Вопрос больше в логистике. Принятие правильного решения о маршруте прохождения этого газопровода», – сказал он ТАСС.

    Титов пояснил, что задачей является согласование оптимального решения по затратам на строительство с точки зрения безопасности и надежности маршрута. По словам спецпредставителя, это рабочий процесс, который завершится в ближайшее время без лишней спешки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков в мае сообщал, что Россия и Китай достигнут конкретного результата по «Силе Сибири – 2». Газпром сообщил о надежных поставках в Китай по «Силе Сибири». Шохин спрогнозировал ускорение проектов России и Китая в ТЭК.


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    13 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неспособность сдержать натиск российских войск вынуждает украинскую армию прибегать к методам террора, атаковать гражданские объекты и пассажирский транспорт, заявил президент России Владимир Путин.

    Вооруженные силы России прочно удерживают стратегическое преимущество и продолжают наступление, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин провел видеоконференцию, посвященную развитию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства подчеркнул, что украинская армия терпит неудачи на линии фронта.

    «Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что никакие обстрелы или атаки беспилотников не смогут изменить текущую ситуацию. Войска уверенно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения.

    «Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение (в зоне СВО – прим. ВЗГЛЯД) идет по всем направлениям», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава государства заявил об активном продвижении российской армии на всех участках фронта.

    Из-за отсутствия успехов на поле боя украинская сторона перешла к тактике террора.

    Накануне президент назвал главной целью вражеских атак по гражданским объектам внесение раскола в российское общество.

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    14 июня 2026, 08:44 • Новости дня
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, стоит за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас, пишет Euronews.

    «Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», – говорится в публикации Euronews, передает РИА «Новости».

    В тексте отмечается, что председатель ЕК уже долгое время выходит за рамки своих прямых обязанностей. Она регулярно комментирует вопросы внешней политики, что негативно сказывается на авторитете Каллас.

    Некоторые европейские дипломаты предполагают, что недавний громкий скандал в прессе стал следствием именно этих внутренних конфликтов в структурах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы из-за недовольства деятельностью Каи Каллас. В мае депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить чиновницу.

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