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Бывший односельчанин Камболова рассказал о добропорядочности политика
Сельский старожил Чибиев: Слово Камболова – не пустой звук
За всю жизнь я не припомню случая, чтобы Марат Камболов кого-то обманул, подвел или повысил голос, этот человек обязательно найдет правильный выход из любой ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД бывший односельчанин Камболова Алик Чибиев. Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Камболова на пост председателя правительства республики.
«Я знаю Марата Казбековича с самого детства. Мы жили в одном селе, буквально по соседству, и наши родители прекрасно, душевно общались между собой. Он младше меня лет на семь, если не больше, но даже в те годы он заметно отличался от сверстников. Помню его еще школьником: всегда был немного задумчивым, немногословным, но если уж задавал вопрос или отвечал – это всегда было неординарно и глубоко, со смыслом. Видимо, уже тогда в нем закладывался будущий руководитель и ученый», – рассказал общественный деятель Южной Осетии Алик Чибиев, односельчанин Марата Камболова.
Среди человеческих качеств Камболова Чибиев в первую очередь отмечает невероятную добропорядочность. «За всю жизнь я не припомню случая, чтобы он кого-то обманул, подвел или повысил голос. Это удивительная черта: он никогда никому не сказал плохого слова. Слово Камболова – не пустой звук. Если он что-то пообещал, будьте уверены, он это выполнит», – подчеркнул собеседник.
По его мнению, в этом главная заслуга воспитания. «Его мама работала заведующей сельской библиотекой, это была удивительно порядочная и интеллигентная женщина. Знаете, иногда говорят про «дворянское воспитание», вот это как раз про нее. Она никогда не повышала голоса и все время призывала нас, мальчишек, больше читать, говорила, что книга – всему голова. И она действительно очень многое нам дала. Эта культура, это отношение к людям передались и Марату», – пояснил общественник.
Сельский сторожил добавил, что управленческий талант Камболова кроется в его внимательности. «Он умеет вникать в суть, в детали, при этом оставаясь внимательным абсолютно ко всем сотрудникам. Он честный и порядочный. Даже когда требуется строгость, он все делает настолько деликатно и справедливо, что человек не обижается. В этом, наверное, и секрет того, что ему удается избегать конфликтов. Он умеет поправить так, что виноватый не просто соглашается, а остается доволен тем, что на его ошибку указали по справедливости», – отметил Чибиев.
Гаглоев также рассказал о том, что, достигнув высокого положения в Москве, работая в таком гиганте, как Курчатовский институт, Камболов «приезжает в наше простое село и всегда найдет минутку для каждого». «По-простому подойдет, спросит: «Как здоровье? Как дела? Чем помочь?». Это внимание дорогого стоит. Люди к нему притягиваются не из-за должности, а из-за этих качеств. Он обаятельный, свой, остался верен своим корням», – добавил собеседник.
По мнению спикера, на посту председателя правительства Южной Осетии у Камболова будет непочатый край работы. «Но я уверен: если он сплотит вокруг себя честный и профессиональный коллектив, который его не подведет, он обязательно найдет правильный выход из любой ситуации. Ведь на любом уровне – в селе, в институте или в республике – главное для руководителя оставаться справедливым. Если наказывать по справедливости, виноватый не обидится. Он всегда соблюдал эту справедливость, и у него все получится», – считает общественник.
Чибиев полагает, что жители республики поддержат Марата Камболова во всех его начинаниях на посту главы правительства. «Тогда он выведет республику на должный уровень. Главное – не подводите его. А в остальном он сам разберется. Потому что он человек слова, настоящий и глубокий, и цели у него – самые правильные», – подытожил собеседник.
Ранее на этой неделе президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял отставку Алана Гаглоева и предложил парламенту республики кандидатуру Марата Камболова на должность председателя правительства. До утверждения нового премьер-министра временно исполнять его обязанности поручено первому вице-премьеру Константину Джиоеву.
Марат Камболов родился в 1965 году в селе Хазнидон Ирафского района Северной Осетии и прошел долгий путь в российских федеральных структурах. В 2010 году он был назначен заместителем министра образования и науки России, а в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.
С 2021 по 2025 год возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», один из ведущих научных центров страны. Он является кандидатом юридических наук, награжден орденом Дружбы и орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а его сильной стороной называют высокие компетенции в государственном управлении и стратегическом планировании.
Смена руководства кабмина происходит в непростой для республики момент. Перед новым премьером будет поставлена задача обеспечить реализацию договора об углублении союзнического взаимодействия с Россией, подписанного 9 мая 2026 года Владимиром Путиным и Аланом Гаглоевым. Речь идет о реальных изменениях в экономике, социальной сфере и инфраструктуре.