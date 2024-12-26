Аэропорты Москвы и Калуги временно приостановили прием и отправку рейсов

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-служба Росавиации объявила о введении временных ограничений на работу столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также аэропорта Калуги, передает ТАСС. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

В сообщении добавляется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов в условиях введенных ограничений.

В субботу Росавиация вводила ограничения на работу казанского и ижевского аэропортов, в этот же день вводились ограничения на работу аэропорта Гагарин в Саратове. Накануне временные ограничения вводились на работу аэропорта Казань.