Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Гагарин в Саратове

Tекст: Мария Иванова

Временные ограничения введены на работу международного аэропорта Гагарин в Саратове, сообщает ТАСС. В Росавиации отметили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Причина введения ограничений заключается в необходимости обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Подробности о сроках снятия ограничений и обстоятельствах, приведших к данной ситуации, не уточняются.

Ранее Росавиация временно приостановила вылеты в аэропортах Казани и Ижевска для обеспечения безопасности полетов.

В субботу сообщалось, что в Казани зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из которых ударили по жилым домам.