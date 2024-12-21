Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.6 комментариев
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Гагарин в Саратове
В аэропорту Гагарин в Саратове временно приостановлена отправка и прием авиарейсов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Временные ограничения введены на работу международного аэропорта Гагарин в Саратове, сообщает ТАСС. В Росавиации отметили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Причина введения ограничений заключается в необходимости обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Подробности о сроках снятия ограничений и обстоятельствах, приведших к данной ситуации, не уточняются.
Ранее Росавиация временно приостановила вылеты в аэропортах Казани и Ижевска для обеспечения безопасности полетов.
В субботу сообщалось, что в Казани зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из которых ударили по жилым домам.