  • Новость часаМинобороны: Киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру Казани в три волны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп приступил к шантажу Европы
    Эксперт объяснил налет беспилотников на Казань провалами ВСУ на фронте
    Шольц был «в ярости» на Дуду за предложение о конфискации российских активов
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    В Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    Медведчук: Зеленский использовал ненормативную лексику из-за бессилия перед Россией
    Маск заявил об угрозе «полного исчезновения» Европы
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    21 декабря 2024, 10:57 • Новости дня

    Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Гагарин в Саратове

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Гагарин в Саратове временно приостановлена отправка и прием авиарейсов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

    Временные ограничения введены на работу международного аэропорта Гагарин в Саратове, сообщает ТАСС. В Росавиации отметили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

    Причина введения ограничений заключается в необходимости обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Подробности о сроках снятия ограничений и обстоятельствах, приведших к данной ситуации, не уточняются.

    Ранее Росавиация временно приостановила вылеты в аэропортах Казани и Ижевска для обеспечения безопасности полетов.

    В субботу сообщалось, что в Казани зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из которых ударили по жилым домам.

    20 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Государственного совета.

    Это решение связано с грядущим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пояснил Путин.

    «В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев: и участников специальной военной операции сегодня, и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

    Напомним, 2024 год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

    Коментарии (6)
    20 декабря 2024, 14:35 • Новости дня
    Макаревич лишился имущества в России

    У иноагента Макаревича не осталось имущества и бизнес-интересов в России

    Макаревич лишился имущества в России
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (иноагент) больше не владеет имуществом и бизнесом на территории России, сообщает его представитель Антон Чернин.

    Как передает РБК, представитель Макаревича сообщил, что у музыканта полностью отсутствуют бизнес-интересы и имущество в России.

    Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», был внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов.

    Ранее стало известно, что ООО «Философия ненасилия» Макаревича будет исключено из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений.

    Напомним, Московский городской суд подтвердил, что Макаревичу назначили штраф в 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его постах в соцсетях в сентябре 2022 года.

    Коментарии (29)
    20 декабря 2024, 19:55 • Видео
    В Евросоюзе отменили «победу Украины»

    Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

    Коментарии (48)
    20 декабря 2024, 14:57 • Новости дня
    Депутаты Рады массово пропустили заседание после удара по пункту управления СБУ
    Депутаты Рады массово пропустили заседание после удара по пункту управления СБУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Верховной рады Украины почти в полном составе пропустили заседание после ударов ВС России по пункту управления СБУ, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    По словам Гончаренко, на заседание явилось всего 10% депутатов, передает «Российская газета».

    «Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Мощно», – с иронией написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

    В пятницу очевидцы сообщили, что в Киеве произошли четыре мощных взрыва в центре города, в районе железнодорожного вокзала. По информации Минобороны России, был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», в ответ на ракетный обстрел предприятия в Ростовской области.

    Напомним, предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

    Коментарии (26)
    20 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину

    Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января

    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра.

    Однако он отметил, что транзит может быть продолжен, если Европейская комиссия запросит поставки газа через украинскую энергосистему и при этом газ не будет считаться российским, пишет издание «Страна».

    Возможность продолжения транзита связана с техническими аспектами, позволяющими европейским компаниям приобретать российский газ на границе Украины и России. В таком случае газ, который будет идти транзитом через Украину, будет формально принадлежать европейским компаниям, а не Газпрому, говорится в публикации.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

    Коментарии (15)
    20 декабря 2024, 19:33 • Новости дня
    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ

    Киркоров лишил Ивлееву роли в новогоднем фильме ТНТ «Небриллиантовая рука»

    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не появится в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на ТНТ, так как он не согласился сниматься с ней в одном кадре.

    Киркоров в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не будет участвовать в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на канале ТНТ, передает РИА «Новости».

    Певец выразил свое негодование по поводу слухов о ее участии и заявил, что обозначил свою позицию авторам фильма и продюсеру Тине Канделаки. «Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам »Небриллиантовой руки« и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь», – написал Киркоров в своей социальной сети.

    Певец также пожелал Ивлеевой всего хорошего в ее карьере и выразил надежду на высокие рейтинги и популярность новогоднего фильма в праздничную ночь. Киркоров добавил, что устал от частых упоминаний имени Ивлеевой и хочет поставить точку в обсуждении этого вопроса.

    В прошлом году в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

    Коментарии (32)
    21 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников

    Tекст: Антон Антонов

    В одной из московских школ около 40 подростков-мигрантов избили трех учеников, сообщают социальные медиа. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося.

    В социальных медиа сообщили, что «в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников», двое из которых сейчас «находятся в больнице». Отмечается, что это уже «не первый подобный инцидент в данной школе». Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщил СК в Telegram.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что троим школьникам понадобилась помощь медиков из-за потасовки на перемене между двумя группами подростков в Новой Москве, передает РИА «Новости».

    Директор московской школы № 1788 Александр Ездов подтвердил, что в четверг «между учениками произошла драка», решается вопрос «о постановке нападавших на внутришкольный учет». В школу вызвали родителей зачинщиков потасовки.

    «С каждым участником произошедшего проводятся воспитательные беседы, задействован школьный психолог, социальный педагог и служба примирения», – сказал Ездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил закон, требующий знаний русского языка от детей мигрантов для поступления в российские школы. Минпросвещения рассматривает изменения в порядке приема детей мигрантов в школы в части определения необходимых для этого документов.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости ужесточать требования к мигрантам в России и подчеркнул, что правоохранительные органы должны следить за их уважением российских традиций.

    Коментарии (43)
    20 декабря 2024, 21:07 • Новости дня
    В Швейцарии оценили затраты на ремонт «Северного потока – 2»

    Transliq AG оценил ремонтные расходы «Северного потока -2» в 633 млн евро

    В Швейцарии оценили затраты на ремонт «Северного потока – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидаемые расходы на ремонт газопровода Nord Stream 2 составят 633 млн евро, что связано с его будущим использованием, сообщил представитель Transliq AG, швейцарского управляющего по ликвидации оператора газопровода «Северного потока – 2», Роберт Бехлер.

    Бехлер объявил, что верхняя граница ожидаемых ремонтных расходов на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 млн евро. Эти затраты связаны с планами на будущее использование трубопровода, а не на его вывод из эксплуатации, передает РИА «Новости».

    Выступая на судебном заседании, Бехлер отметил, что «газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат». Бехлер пояснил, что оценка расходов основывается на прогнозах высокого спроса на энергоносители в Европе. Он добавил, что «в Западной Европе будет высокий спрос на энергию», и транспортные расходы через Nord Stream 2 остаются относительно низкими.

    Судебное заседание в кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, было посвящено обсуждению компромиссного соглашения о реструктуризации долга оператора газопровода. Представлялись интересы Nord Stream 2 AG и ее кредиторов, включая мелких, а также компании Transliq AG.

    Судья заявил, что решение о реструктуризации долга Nord Stream AG будет вынесено 9 или 10 января 2025 года. Успешное соглашение с кредиторами может предотвратить банкротство компании.

    Ранее компания Nord Stream AG обновила иск в суде Лондона, требуя от страховщиков Lloyd’s и Arch компенсацию в размере 574 млн евро за повреждения «Северного потока».

    Коментарии (10)
    20 декабря 2024, 15:38 • Новости дня
    Премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом из-за транзита газа

    Премьер Словакии Фицо пригрозил Украине конфликтом из-за транзита газа в Европу

    Премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом из-за транзита газа
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

    Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит запрещенной в России экстремистской компании Meta), сообщает РИА «Новости».

    «Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», – заявил словацкий премьер.

    Фицо также отметил, что Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на взаимное отношение со стороны Киева. Он выразил недоумение, почему поддержка должна быть только «односторонним движением» со стороны Братиславы. В своем обращении он задался вопросом, почему Украина не может продемонстрировать солидарность в ответ.

    Ранее Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

    В разговоре с Фицо премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

    Коментарии (11)
    21 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского

    Небензя обвинил Зеленского в попытках спровоцировать Россию на эскалацию и в срыве любых мирных инициатив

    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН назвал Зеленского «терпящим катастрофические неудачи на поле боя просроченным украинским президентом», передает РИА «Новости».

    «Мир для него – это самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11% граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти», – сказал Небензя.

    По словам постпреда, Зеленский боится, что придется «отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа». В связи с этим Киев «отвергает одну за другой мирные инициативы», например, предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными.

    Небензя заявил, что теракт против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в полной мере подтверждает «человеконенавистническую и террористическую» сущность киевского режима. Западных кураторов Киева Небензя назвал соучастниками этого и подобных преступлений.

    Он заверил, что Москва продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине. По словам постпреда, «есть все основания полагать, что в закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие». Небензя призвал «вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах».

    Напомним, Орбан предложил Москве и Киеву обменять пленных и ввести рождественское перемирие, но Украина категорически отказалась от этих инициатив. Украинский МИД назвал предложение Венгрии «аморальными манипуляциями». Орбан повторно предложил обмен пленными между Россией и Украиной на Рождество.

    Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник. По подозрению в совершении теракта задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт.

    Коментарии (9)
    20 декабря 2024, 15:09 • Новости дня
    ВСУ сообщили об отводе войск из-под Курахова

    Группировка ВСУ «Хортица» заявила об отступлении южнее Курахова в Донбассе

    ВСУ сообщили об отводе войск из-под Курахова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины отступили с позиций южнее Курахова в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими войсками, сообщила группировка «Хортица».

    Группировка ВСУ «Хортица» заявила о решении отойти с позиций, расположенных к югу от Курахова в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими силами, сообщает РИА Новости.

    В заявлении, размещенном в Telegram-канале группировки, говорится, что информация о пребывании отдельных подразделений украинских сил в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое не соответствует действительности.

    «Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений... из соответствующего района во избежание окружения», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военным в Курахово было приказано удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, а российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР и ранее уже зачистили так называемый южнокураховский котел.

    Коментарии (7)
    20 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    Грузинская оппозиция оскорбила генсека Совета Европы
    Грузинская оппозиция оскорбила генсека Совета Европы
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генсек Совета Европы Ален Берсе подвергся оскорблениям со стороны лидеров грузинской оппозиции за призыв решать проблемы страны путем диалога с властями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Президент Саломе Зурабишвили, чей мандат истекает 29 декабря, заявила, что «генсек и его делегация не понимает, что происходит в Грузии».

    Лидер саакашвилевского «Единого национального движения» Тинатин Бокучава обратилась к генсеку Совета Европы: «Садись, двойка!»

    Бывший премьер-министр, глава оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария насмешливо сказал, что власти Грузии «предложили Алену Берсе пост вице-премьера».

    «Встречи генсека СЕ с властями Грузии вызывают подозрения», – заявил руководитель партии «Стратегия возрождения» Георгий Вашадзе, который «потребовал от Алена Берсе дополнительных разъяснений».

    Оппозиционеры, которые не признают итоги парламентских выборов 26 октября, сообщили, что отказываются принимать предложение Генсека СЕ о переговорах с властями и продолжат требовать новых выборов.

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили от правящей «Грузинской мечты» заявил, что «следует ожидать объявления оппозицией Алена Берсе «агентом России» и «русофилом».

    Коментарии (0)
    20 декабря 2024, 14:41 • Новости дня
    Украинский TikTok-блогер Артур Бабич переехал в Россию

    Украинский блогер Артур Бабич с 14 млн подписчиками в TikTok переехал в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский блогер Артур Бабич, имеющий 14 млн подписчиков в TikTok, решил навсегда остаться в России и планирует получить российский паспорт.

    Бабич заявил, что не планирует больше покидать страну и рассчитывает получить российский паспорт, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По словам блогера, Россия привлекает его наличием аудитории и возможностью легче создавать контент.

    После начала специальной военной операции Бабич покинул Россию и некоторое время жил в США, но столкнулся с финансовыми трудностями. Затем он переехал в Армению, однако и там ему не понравилось.

    Артур Бабич родился в Кривом Роге. Его юмористические видеоролики обрели популярность в интернете, после чего его пригласили в тиктокерский дом Dream Team House.

    В ноябре 2022 года Бабич и Даня Милохин, покинувшие Россию, исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.

    Ранее певец Даня Милохин признал, что исполнение гимна Украины стало причиной его ненависти в России, и он согласился, что это могло «звучать так себе».

    Коментарии (18)
    20 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Машины въехали в толпу на ярмарке в Магдебурге, власти заявили о теракте

    Немецкий портал t-online сообщил о гибели 11 человек на рождественской ярмарке в Магдебурге в результате наезда автомобилей

    Машины въехали в толпу на ярмарке в Магдебурге, власти заявили о теракте
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В немецком городе Магдебурге два автомобиля въехали в толпу на рождественской ярмарке, сообщает NTV. Портал t-online со ссылкой на очевидцев пишет об 11 погибших и 60 пострадавших.

    В региональном правительстве федеральной земли Саксония-Анхальт назвали случившееся терактом, передает ТАСС со ссылкой на MDR.

    Некоторые СМИ сообщают об одном автомобиле. «Водитель автомобиля въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан», – приводит РИА «Новости» текст сообщения NTV.

    Очевидцы говорят, что водитель, судя по всему, специально направил машину на людей, пишет t-online.

    Bild со ссылкой на источники пишет, что территорию ярмарки закрыли и обыскивают на наличие взрывчатых веществ.

    В декабре немецкая полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта – немцев ливанского и турецкого происхождения. В Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта. Также сообщалось, что в Эльмсхорне исламист в никабе готовил массовое убийство людей в Германии. В октябре был задержан гражданин Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине.


    Коментарии (6)
    21 декабря 2024, 04:29 • Новости дня
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу

    Белый дом счел возможные перебои с финансированием правительства США помехой при передаче власти Трампу

    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проблемы с финансированием правительства США могут затруднить передачу власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

     «Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», – приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости».

    Она отметила, что в Белом доме не считают временное прекращение работы правительства неизбежным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта.

    Закон должен быть принят Палатой представителей и Сенатом до 08.00 мск субботы, чтобы предотвратить шатдаун – приостановку работы федерального правительства.


    Коментарии (7)
    Главное
    В Казани дроны вызвали пожары в домах в трех районах
    Маск призвал к отставке «некомпетентного дурака» Шольца
    Грузинская оппозиция оскорбила генсека Совета Европы
    Скандально известный дипломат Мельник назначен постпредом Украины при ООН
    Правительство США приостановило работу
    Умер народный артист СССР Валерий Яковлев
    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве

    Трамп приступил к шантажу Европы

    Евросоюз рискует попасть в энергетическую ловушку США. Дональд Трамп угрожает объединению вводом товарных пошлин, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. В экспертном сообществе действия республиканца называют «политическим шантажом». Удастся ли Европе дать отпор Вашингтону и к чему приведет желание будущего главы Белого дома нарастить экспорт энергоресурсов? Подробности

    Перейти в раздел

    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики

    Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............