Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.4 комментария
В Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников
Власти Казани сообщили о шести атаках беспилотников на жилые дома
В Казани было зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из которых пришлись на жилые дома, сообщает мэрия города.
Власти Казани сообщили о восьми зафиксированных прилетах беспилотников в городской черте, из которых шесть атак пришлись на жилые дома, передает ТАСС.
Атаки беспилотников привели к незначительным повреждениям строений. Местные власти оперативно реагируют на ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты.
«Мы предпринимаем все необходимые шаги для выяснения обстоятельств и нейтрализации угрозы», – заявили в мэрии Казани.
По сообщению пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, в Казани один прилет пришелся на промпредприятие, другой пролетел над рекой, а шесть упали в жилом массиве.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. В Казани работает сирена из-за атаки БПЛА.