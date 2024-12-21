В Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников

Власти Казани сообщили о шести атаках беспилотников на жилые дома

Tекст: Александра Юдина

Власти Казани сообщили о восьми зафиксированных прилетах беспилотников в городской черте, из которых шесть атак пришлись на жилые дома, передает ТАСС.

Атаки беспилотников привели к незначительным повреждениям строений. Местные власти оперативно реагируют на ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты.

«Мы предпринимаем все необходимые шаги для выяснения обстоятельств и нейтрализации угрозы», – заявили в мэрии Казани.

По сообщению пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, в Казани один прилет пришелся на промпредприятие, другой пролетел над рекой, а шесть упали в жилом массиве.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. В Казани работает сирена из-за атаки БПЛА.