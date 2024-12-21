В Казани дроны вызвали пожары в домах в трех районах

Атака дронов в Казани привела к пожарам в трех районах и эвакуации жителей

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале мэрии указано, что в Казани произошла атака беспилотников, которая вызвала пожары в трех районах: Советском, Кировском и Приволжском.

Из-за угрозы дальнейшего распространения огня началась эвакуация жителей жилого комплекса «Лазурные небеса».

В мэрии Казани уточнили, что эвакуируемым будет предоставлено временное жилье. Кроме того, для них организовано обеспечение едой и необходимыми средствами для обогрева.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт эвакуированных,» – отметили в администрации города.

Власти также заверили, что проводятся все необходимые меры для тушения пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения.

На месте происшествия работают пожарные бригады и спасатели. Полиция проводит расследование для выяснения обстоятельств атаки.

Ранее оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением беспилотного летательного аппарата на здание.