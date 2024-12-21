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В Казани дроны вызвали пожары в домах в трех районах
Атака дронов в Казани привела к пожарам в трех районах и эвакуации жителей
В результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города, заявили в мэрии города.
В Telegram-канале мэрии указано, что в Казани произошла атака беспилотников, которая вызвала пожары в трех районах: Советском, Кировском и Приволжском.
Из-за угрозы дальнейшего распространения огня началась эвакуация жителей жилого комплекса «Лазурные небеса».
В мэрии Казани уточнили, что эвакуируемым будет предоставлено временное жилье. Кроме того, для них организовано обеспечение едой и необходимыми средствами для обогрева.
«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт эвакуированных,» – отметили в администрации города.
Власти также заверили, что проводятся все необходимые меры для тушения пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения.
На месте происшествия работают пожарные бригады и спасатели. Полиция проводит расследование для выяснения обстоятельств атаки.
Ранее оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением беспилотного летательного аппарата на здание.