В Казани сработала сирена из-за атаки БПЛА

Tекст: Александра Юдина

В Казани сработала система оповещения в связи с атакой БПЛА, передает ТАСС.

Жителей города просят сохранять спокойствие, а при звуке сирены одеться и спуститься на первые этажи зданий или в подвалы.

Между тем, глава Татарстана прибыл на место происшествия, он получает оперативную информацию от штаба на месте атаки.

Известно, что власти активно работают над устранением угрозы и обеспечением безопасности граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание.