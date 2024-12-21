Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.4 комментария
В Казани сработала сирена из-за атаки БПЛА
В Казани была запущена система оповещения из-за атаки беспилотников, жителям рекомендовали сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах, сообщает пресс-служба главы региона Рустама Минниханова.
В Казани сработала система оповещения в связи с атакой БПЛА, передает ТАСС.
Жителей города просят сохранять спокойствие, а при звуке сирены одеться и спуститься на первые этажи зданий или в подвалы.
Между тем, глава Татарстана прибыл на место происшествия, он получает оперативную информацию от штаба на месте атаки.
Известно, что власти активно работают над устранением угрозы и обеспечением безопасности граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание.