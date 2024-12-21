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Росавиация ввела ограничения на работу казанского и ижевского аэропортов
Аэропорт Казань и ижевский аэропорт временно приостановил свои операции для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
В Telegram-канале ведомства указано, что введены временные ограничения на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Росавиация отмечает, что все службы аэропорта, включая экипажи воздушных судов и авиадиспетчеров, принимают все необходимые меры для поддержания безопасности.
В то же время в ижевском аэропорту, по сообщению главы Удмуртии Александра Бречалова, введен план «Ковер», что также привело к приостановке всех полетов.
Это мера предпринята в соответствии с установленными протоколами безопасности и также направлена на защиту пассажиров и персонала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. Всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников, работает сирена.