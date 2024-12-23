Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максимова и указал место захоронения тела

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РБК, экс-заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией Михаил Смирнов признался в убийстве журналиста Максимова.

Максимов, работавший для «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований, пропал без вести в июне 2004 года.

Смирнов рассказал, что вместе с соучастником Меликсетовым оглушил Максимова и задушил его при помощи шнурка. По словам Смирнова, журналист готовил статью о коррупции, в которой фигурировал сам Смирнов. Это и стало причиной убийства. Смирнов признался, что не смог убедить Максимова в своей непричастности к обвинениям и решил убить журналиста.

На данный момент следственные органы продолжают поиски тела Максимова в лесополосе Белоострова. Смирнов долго отрицал свою вину, но в декабре сделал признание. Оперативные службы проводят раскопки в надежде найти останки журналиста.

Полковник Смирнов, которому 60 лет, был задержан в мае этого года, он подозревается в нескольких убийствах. Предполагается, что он действовал под руководством криминального авторитета Колесникова.