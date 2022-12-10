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10 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Саудиты ушли от США к Китаю и России

К королю приехал император. Эта мысль сейчас проходит через многие западные СМИ AP/ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин совершает трехдневный госвизит в Саудовскую Аравию, где его принимают как дорогого гостя. Президента США Байдена те же саудиты недавно принимали как бедного родственника. Дело, однако, не в личностях, а в том, что Эр-Рияд отказался от политического союза с США в пользу партнерства с Россией и Китаем.  Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Австрия не пустила «черные дыры» Европы в Шенген

Внутри ЕС возникла новая трещина – на этот раз поссорились Австрия и Румыния imago images/Global Look Press
Бухарест отозвал посла из Вены. Днем ранее страны Евросоюза отказались включить Румынию в Шенген, и вето на заявку румын наложила как раз Австрия. Румыния – коррумпированная страна, и австрийцы боятся, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов и цыганские таборы, которых в Румынии очень много. Как далеко может зайти ссора этих стран Евросоюза? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой. Подробности...
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Общество потребления, прощай!

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом. Подробности...
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Как можно победить, но проиграть

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Принципиальных проблем в завоевании Египта Муссолини не видел. Итальянских войск там 250 тысяч против 30 тысяч британцев. Лондон отвлечен на происходящее в Европе. Что могло пойти не так? Подробности...
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Немцы опять хотят обмануть

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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    Австрия не пустила «черные дыры» Европы в Шенген

    Внутри ЕС возникла новая трещина – на этот раз поссорились Австрия и Румыния
    		   10 декабря 2022, 09:20
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Бухарест отозвал посла из Вены. Днем ранее страны Евросоюза отказались включить Румынию в Шенген, и вето на заявку румын наложила как раз Австрия. Румыния – коррумпированная страна, и австрийцы боятся, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов и цыганские таборы, которых в Румынии очень много. Как далеко может зайти ссора этих стран Евросоюза?

    МИД Румынии отозвал из Вены посла страны Эмиля Хурезяну – для консультаций. Поводом стало поведение Австрии, которая накануне проголосовала на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Бухарест решил отозвать своего посла и тем самым понизить уровень отношений с союзницей по ЕС в качестве «политического жеста», который подчеркивает «твердое несогласие с поведением Австрии», заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

    Ссылки Вены на проблему роста миграционного потока в Бухаресте назвали «неприемлемыми, неверными и несправедливыми». «Все официальные данные Агентства ЕС по контролю границ Frontex «ясно показывают, что Румыния не находится на пути миграции с Западных Балкан, не сталкивается с миграционным давлением», заявили в МИДе.

    Днем ранее австрийский посол в Бухаресте Адельхайд Фоли была вызвана на ковер в румынский МИД, где ей пришлось выслушать протест по тому же поводу.

    Австрийский президент Александер Ван дер Беллен в пятницу подверг порицанию своих министров. «Я глубоко сожалею о решении федерального правительства Австрии заблокировать присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Это правда, что Австрия находится в сложной ситуации из-за очень большого количества лиц, ищущих убежища. Но блокировка расширения Шенгенской зоны не поможет найти решение», – цитирует президента ТАСС (в Альпийской республике президент выполняет в основном церемониальные функции и не вправе руководить правительством). Глава государства посетовал, что теперь Альпийской республике грозят ответные меры с румынской стороны.

    Заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгену были отклонены в четверг на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе. В ходе голосования против включения Румынии в Шенгенскую зону высказалась только Австрия. В то же время заявку Хорватии на присоединение к Шенгену единогласно одобрили.

    В Шенгенскую зону входят 26 стран, 22 из которых – члены Евросоюза. Зона создана на основе соглашения, подписанного в местечке Шенген в Люксембурге в 1985 году. Для граждан входящих в зону стран отменен визовый контроль на внутренних границах. Румыния, Болгария и ряд других стран хотя и состоят в Евросоюзе, но не входят в Шенген (и напротив, есть страны, вроде Швейцарии, которые входят в Шенген, но при этом не являются членами ЕС).

    Фиаско, которое пережили Румыния и Болгария, на самом деле не стало для них сюрпризом (правда, Болгария после этой неудачи не стала открыто возмущаться). Еще накануне заседания о своих опасениях перед потоком нелегальной миграции из стран-кандидатов говорили политики в Австрии, Голландии и Швеции. «Ситуация на границе, невыносимая для населения, показывает, что Шенген по сути не работает. Поэтому дальнейшее расширение системы не имеет смысла. От меня как министра внутренних дел, отвечающего за безопасность, однозначно «нет», – предупреждал глава МВД Австрии Герхард Карнер (цитата по «Коммерсанту»).

    Румыния, как и Албания, Болгария остаются «черными дырами» Европы в плане преступности, коррупции, нелегальной миграции, поясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. «Помнится, еще лет 15 назад, когда в Вене проходила конференция глав МВД стран Евросоюза, совершенно случайно выяснилось, что служебный автомобиль одного из членов румынской делегации числится в Австрии в угоне. Известно, что в Румынии высокая преступность, там живет много асоциальных лиц, частично – цыганского происхождения. Страны Шенгена не хотят впускать к себе этот поток криминала. Разумеется, нельзя говорить, будто все поголовно граждане Румынии – потенциальные преступники. Тем не менее, ясно, почему другие страны ЕС не спешат открывать свои границы перед румынами», – пояснил политолог.

    Как полагает Камкин, между двумя столицами теперь возникнет отчуждение. «Да, это серьезный кризис в отношениях. Однако не в интересах ни Румынии, ни Австрии полностью рвать дипотношения, тем более что обе страны находятся в едином интеграционном объединении», – пояснил эксперт.  

    Конфликт скоро сойдет на нет, полагает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. «Евросоюз – живой механизм, в котором всегда было сложно добиться единства. В нем же 27 стран. Шенген теперь тоже расширился до 27 стран, потому что туда Хорватию принимают. Понятно, что Австрия – страна, привлекательная для мигрантов. Она считает, что пока Румыния не может гарантировать жесткий контроль внешних границ. Понятно желание австрийцев себя обезопасить, понятна и обида Румынии. Постепенно все сгладится, хотя осадок останется», – предрекает германист.

    «Я бы не сказал, что Москве выгодна ссора Бухареста и Вены, это просто внутриевропейские дрязги, – добавляет Камкин. – С одной стороны кажется, что коллективный Запад выступает единой силой против России и поэтому любая ссора у соседей может стать поводом для злорадства. Но я бы не стал злорадствовать по этому поводу, они там разберутся. И решение Вены мне понятно. Мне непонятно, как Румынию – страну с явно отсталыми социальными стандартами – вообще приняли в ЕС, но это уже заботы европейской бюрократии». По мнению эксперта, России этот скандал ни прибыли, ни убытка не принесет.

    «Не думаю, что Вена сильно боится, что в Австрию хлынут нелегалы. Допустим, жителей Украины и так официально впускают во все страны. Молдаване и румыны тоже могут без виз ту же Австрию посещать. Правда, на границе для нас сохраняется контроль, нужно предъявлять документы, – поясняет директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский. – Думаю, опасения Вены больше связаны с получением мигрантами права на временное проживание. Шенген ведь дает прибывшим такое право. Я сам из Молдовы и спокойно езжу и в Румынию, и в Австрию. На 90 дней нас впускают без проблем. Работать в Австрии румыны также имеют право. Но они не имеют права на временное проживание, которое в перспективе позволяет претендовать и на постоянное местожительство в Австрии». Впрочем, Андриевский уверен, что со временем ссора Бухареста и Вены пройдет.

    Кстати, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в пятницу, что против заявки Румынии, оказывается, голосовала также Голландия (но с ней Бухарест пока ссориться не спешит).

    «Вчера страны Евросоюза голосовали в Брюсселе за присоединение Хорватии, Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Хорватию пригласили, а Румыния и Болгария не смогут присоединиться, хотя они этого заслуживают, так как решительно защищают свои границы и многое сделали для борьбы с нелегальной миграцией», – считает Сийярто. «Почему же их не пускают в Шенгенскую зону? Потому что отдельные государства – Австрия и Нидерланды – наложили вето на их присоединение. Все остальные поддержали», – сообщил министр.

    «А где же профессиональные нытики, озабоченные единством ЕС, депутаты Европарламента, которые хотят отменить принятие решений консенсусом, где плаксивые журналисты

    либерального мейнстрима, где брюссельские бюрократы, министры либеральных правительств?» – риторически поинтересовался глава МИД. Сийярто считает, что голосование стало проявлением двойных стандартов в ЕС. Глава венгерского МИД отметил, что «либеральный мейнстрим» отмалчивается, поскольку претензии к этим двух государствам возникли у Австрии и Нидерландов.

    Он предложил «сравнить это молчание с шумом, который поднимается всякий раз, когда Венгрия выражает свою национальную позицию во время дискуссий в Брюсселе». «Либеральный мейнстрим» в очередной раз обнажил свое безмерное лицемерие: если страна из Центральной Европы наложит вето на какое-то решение ЕС, «то это конец света, разрушение европейского единства, а если западноевропейцы наложат вето, то и ладно», – возмутился Сийярто.
     
     
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