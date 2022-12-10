Австрия не пустила «черные дыры» Европы в Шенген

Бухарест отозвал посла из Вены. Днем ранее страны Евросоюза отказались включить Румынию в Шенген, и вето на заявку румын наложила как раз Австрия. Румыния – коррумпированная страна, и австрийцы боятся, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов и цыганские таборы, которых в Румынии очень много. Как далеко может зайти ссора этих стран Евросоюза?

МИД Румынии отозвал из Вены посла страны Эмиля Хурезяну – для консультаций. Поводом стало поведение Австрии, которая накануне проголосовала на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Бухарест решил отозвать своего посла и тем самым понизить уровень отношений с союзницей по ЕС в качестве «политического жеста», который подчеркивает «твердое несогласие с поведением Австрии», заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

Ссылки Вены на проблему роста миграционного потока в Бухаресте назвали «неприемлемыми, неверными и несправедливыми». «Все официальные данные Агентства ЕС по контролю границ Frontex «ясно показывают, что Румыния не находится на пути миграции с Западных Балкан, не сталкивается с миграционным давлением», заявили в МИДе.

Днем ранее австрийский посол в Бухаресте Адельхайд Фоли была вызвана на ковер в румынский МИД, где ей пришлось выслушать протест по тому же поводу.

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен в пятницу подверг порицанию своих министров. «Я глубоко сожалею о решении федерального правительства Австрии заблокировать присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Это правда, что Австрия находится в сложной ситуации из-за очень большого количества лиц, ищущих убежища. Но блокировка расширения Шенгенской зоны не поможет найти решение», – цитирует президента ТАСС (в Альпийской республике президент выполняет в основном церемониальные функции и не вправе руководить правительством). Глава государства посетовал, что теперь Альпийской республике грозят ответные меры с румынской стороны.

Заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгену были отклонены в четверг на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе. В ходе голосования против включения Румынии в Шенгенскую зону высказалась только Австрия. В то же время заявку Хорватии на присоединение к Шенгену единогласно одобрили.

В Шенгенскую зону входят 26 стран, 22 из которых – члены Евросоюза. Зона создана на основе соглашения, подписанного в местечке Шенген в Люксембурге в 1985 году. Для граждан входящих в зону стран отменен визовый контроль на внутренних границах. Румыния, Болгария и ряд других стран хотя и состоят в Евросоюзе, но не входят в Шенген (и напротив, есть страны, вроде Швейцарии, которые входят в Шенген, но при этом не являются членами ЕС).

Фиаско, которое пережили Румыния и Болгария, на самом деле не стало для них сюрпризом (правда, Болгария после этой неудачи не стала открыто возмущаться). Еще накануне заседания о своих опасениях перед потоком нелегальной миграции из стран-кандидатов говорили политики в Австрии, Голландии и Швеции. «Ситуация на границе, невыносимая для населения, показывает, что Шенген по сути не работает. Поэтому дальнейшее расширение системы не имеет смысла. От меня как министра внутренних дел, отвечающего за безопасность, однозначно «нет», – предупреждал глава МВД Австрии Герхард Карнер (цитата по «Коммерсанту»).

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Румыния, как и Албания, Болгария остаются «черными дырами» Европы в плане преступности, коррупции, нелегальной миграции, поясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. «Помнится, еще лет 15 назад, когда в Вене проходила конференция глав МВД стран Евросоюза, совершенно случайно выяснилось, что служебный автомобиль одного из членов румынской делегации числится в Австрии в угоне. Известно, что в Румынии высокая преступность, там живет много асоциальных лиц, частично – цыганского происхождения. Страны Шенгена не хотят впускать к себе этот поток криминала. Разумеется, нельзя говорить, будто все поголовно граждане Румынии – потенциальные преступники. Тем не менее, ясно, почему другие страны ЕС не спешат открывать свои границы перед румынами», – пояснил политолог.

Как полагает Камкин, между двумя столицами теперь возникнет отчуждение. «Да, это серьезный кризис в отношениях. Однако не в интересах ни Румынии, ни Австрии полностью рвать дипотношения, тем более что обе страны находятся в едином интеграционном объединении», – пояснил эксперт.

Конфликт скоро сойдет на нет, полагает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. «Евросоюз – живой механизм, в котором всегда было сложно добиться единства. В нем же 27 стран. Шенген теперь тоже расширился до 27 стран, потому что туда Хорватию принимают. Понятно, что Австрия – страна, привлекательная для мигрантов. Она считает, что пока Румыния не может гарантировать жесткий контроль внешних границ. Понятно желание австрийцев себя обезопасить, понятна и обида Румынии. Постепенно все сгладится, хотя осадок останется», – предрекает германист.

«Я бы не сказал, что Москве выгодна ссора Бухареста и Вены, это просто внутриевропейские дрязги, – добавляет Камкин. – С одной стороны кажется, что коллективный Запад выступает единой силой против России и поэтому любая ссора у соседей может стать поводом для злорадства. Но я бы не стал злорадствовать по этому поводу, они там разберутся. И решение Вены мне понятно. Мне непонятно, как Румынию – страну с явно отсталыми социальными стандартами – вообще приняли в ЕС, но это уже заботы европейской бюрократии». По мнению эксперта, России этот скандал ни прибыли, ни убытка не принесет.

«Не думаю, что Вена сильно боится, что в Австрию хлынут нелегалы. Допустим, жителей Украины и так официально впускают во все страны. Молдаване и румыны тоже могут без виз ту же Австрию посещать. Правда, на границе для нас сохраняется контроль, нужно предъявлять документы, – поясняет директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский. – Думаю, опасения Вены больше связаны с получением мигрантами права на временное проживание. Шенген ведь дает прибывшим такое право. Я сам из Молдовы и спокойно езжу и в Румынию, и в Австрию. На 90 дней нас впускают без проблем. Работать в Австрии румыны также имеют право. Но они не имеют права на временное проживание, которое в перспективе позволяет претендовать и на постоянное местожительство в Австрии». Впрочем, Андриевский уверен, что со временем ссора Бухареста и Вены пройдет.

Кстати, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в пятницу, что против заявки Румынии, оказывается, голосовала также Голландия (но с ней Бухарест пока ссориться не спешит).

«Вчера страны Евросоюза голосовали в Брюсселе за присоединение Хорватии, Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Хорватию пригласили, а Румыния и Болгария не смогут присоединиться, хотя они этого заслуживают, так как решительно защищают свои границы и многое сделали для борьбы с нелегальной миграцией», – считает Сийярто. «Почему же их не пускают в Шенгенскую зону? Потому что отдельные государства – Австрия и Нидерланды – наложили вето на их присоединение. Все остальные поддержали», – сообщил министр.

«А где же профессиональные нытики, озабоченные единством ЕС, депутаты Европарламента, которые хотят отменить принятие решений консенсусом, где плаксивые журналисты

либерального мейнстрима, где брюссельские бюрократы, министры либеральных правительств?» – риторически поинтересовался глава МИД. Сийярто считает, что голосование стало проявлением двойных стандартов в ЕС. Глава венгерского МИД отметил, что «либеральный мейнстрим» отмалчивается, поскольку претензии к этим двух государствам возникли у Австрии и Нидерландов.

Он предложил «сравнить это молчание с шумом, который поднимается всякий раз, когда Венгрия выражает свою национальную позицию во время дискуссий в Брюсселе». «Либеральный мейнстрим» в очередной раз обнажил свое безмерное лицемерие: если страна из Центральной Европы наложит вето на какое-то решение ЕС, «то это конец света, разрушение европейского единства, а если западноевропейцы наложат вето, то и ладно», – возмутился Сийярто.