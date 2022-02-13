Взгляд
13 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
Разделы

Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
Перейти в раздел…

Как забытый русский путешественник смог проникнуть в самое сердце Африки

Василий Юнкер нашел особый подход к жителям Африки Общественное достояние
13 февраля исполнилось 130 лет со дня смерти Василия Юнкера – русского путешественника, первооткрывателя внутренних регионов Африки. Он смог найти общий язык с аборигенами этого континента, причем настолько, что они помогли сделать ему ряд важнейших открытий. Что совершил этот человек и как ему это удалось? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Румыния требует от России горы золота

В пересчете на современные деньги, румыны доверили русскому царю драгоценностей на 4 млрд евро Muzeul Național de Istorie a României/Youtube
Власти Румынии решили напомнить России о давней претензии, которая «стоит» в пересчете на нынешние деньги 4 млрд евро. Речь идет почти о сотне тонн золота, переданного Румынским королевством на хранение царской России во время Первой мировой. СССР отказался возвращать сокровища румынам. Ходили слухи, что в Гражданскую войну золото пропало. И не исключено, что о его судьбе румынам следует расспрашивать не россиян, а своих соседей – чехов. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Куда Россия спрятала 100 тысяч солдат на границе с Украиной

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

В 1962 году это сработало

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
В классические времена конфликты, подобные нынешнему вокруг безопасности в Европе, решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, создает рабочие места в России, оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Тиктокеры из США на войне с Россией

Лукашенко отомстил Литве за санкции

Лавров и Трасс: «Разговор немого с глухим»

Перейти в раздел…

Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...

Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...

Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

  • Санный спорт

  • Фигурное катание

  • Хоккей
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Украины заявили об открытом небе над страной
    В Кремле дали оценку субботним переговорам Путина и Байдена Нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты на Украину В «Слуге народа» назвали ситуацию с «вторжением» России спецоперацией США Утилизацию ядерных отходов в США поручили трансвеститу
    Стали известны подробности обнаружения американской подлодки у Курил Словаки подарили цветы и аплодировали сотрудникам посольства России (видео) Орбан намекнул на возможность выхода Венгрии из ЕС Участницу Евровидения от Украины обвинили в воровстве образа у Манижи
    МОК предложил психологическую помощь фигуристке Валиевой Посол Украины упрекнул Германию в лицемерии из-за экспорта товаров двойного назначения в Россию Американский профессор назвал причину «веры» США во «вторжение» России на Украину В лондонском метро запустили антироссийскую рекламу с цитатой из Тургенева

    Британские страховщики


    На Украине заявили о фактической воздушной блокаде страны

    впервые за 42 года


    Российские лыжники завоевали олимпийское золото в эстафете

    сложности перевода


    Интервью посла России в Швеции вышло под заголовком «Извините за язык – но мы срали на санкции Запада»

    Видео

    английская дипломатия


    Глава МИД Британии наговорила глупостей Лаврову

    Рудольф Абель


    Как предатель сдал Америке лучшего разведчика СССР

    умственные способности


    Байдена подозревают в маразме по ложной причине

    митрополит Филипп II


    За что русский царь убил главу русского православия

    соцсеть TikTok


    Молодежь во всем мире программируют на ненависть к России

    абсурдные проекты


    Владимир Прохватилов: Американская оборонка впала в глубокий кризис

    настроения общества


    Вадим Трухачёв: Словакия выходит на антироссийскую «передовую»

    прагматичный подход


    Евгений Крутиков: Российская дипломатия показывает западной мастер-класс

    на ваш взгляд


    Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?

    Почему Румыния требует от России горы золота

    В пересчете на современные деньги, румыны доверили русскому царю драгоценностей на 4 млрд евро
    		   13 февраля 2022, 15:46
    Фото: Muzeul Național de Istorie a României/Youtube
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Елена Лексина

    Власти Румынии решили напомнить России о давней претензии, которая «стоит» в пересчете на нынешние деньги 4 млрд евро. Речь идет почти о сотне тонн золота, переданного Румынским королевством на хранение царской России во время Первой мировой. СССР отказался возвращать сокровища румынам. Ходили слухи, что в Гражданскую войну золото пропало. И не исключено, что о его судьбе румынам следует расспрашивать не россиян, а своих соседей – чехов.

    На минувшей неделе чрезвычайный и полномочный посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин подвел итоги работы посольства за прошедший год. Дипломат в числе прочего рассказал о развитии отношений Москвы и Бухареста, затронул вопросы глобального мироустройства и защиты прав человека, ситуацию на Украине и коснулся ряда других важных международных проблем. Кроме того, как выразились спустя пару дней в румынском МИДе, российский посол заявил, что «в двусторонней повестке дня» больше не фигурирует проблема румынского золотого запаса, вывезенного в Москву в период Первой мировой войны.

    В пятницу Кузьмина вызвали на ковер в МИД Румынии, где госсекретарь по стратегическим делам Юлиан Фота заявил, что высказывания Кузьмина «создают у общественности ошибочное мнение» и не благоприятствуют «диалогу, основанному на доверии между сторонами». Как напомнил Фота, продолжает свою «деятельность румыно-российская комиссия по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса». Фота надеется на то, что шестая сессия комиссии пройдет уже в скором времени. Он выразил готовность поддерживать деятельность комиссии и впредь.

    Напомним, что в годы Первой мировой войны власти Румынского королевства, союзника царской России, решили эвакуировать главные ценности своей страны в Москву, подальше от наступавших на Бухарест австро-германских войск. Запас содержал 93,4 тонны золота, драгоценности королевы Марии, ценности румынского Сбербанка, предметы культа, архивы, передает «Коммерсант». В мае 2019 года управляющий Национальным банком Румынии Мугур Исэреску оценил стоимость переданного запаса в современных евро – получилось около четырех миллиардов, сообщал ТАСС.

    В эвакуации золотого запаса был свой смысл, поскольку румынская армия потерпела поражение – и уже в конце 1916 года Бухарест пал. Однако на территории России Первая мировая плавно сменилась Гражданской войной, в разгар которой часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, исчезла. Об их судьбе и советские, и российские историки высказывали различные гипотезы, однако ни одна из них не нашла подтверждения. Румынская сторона не раз просила о возвращении ценностей, в результате в 1930–1950-х годах Бухаресту ценности частично вернули, но среди них не было золота.

    В 2003 году, когда президенты двух стран Владимир Путин и Ион Илиеску подписывали договор о дружбе, золотой вопрос в нем не упоминался. Однако для его изучения по указанию обоих президентов все же была создана Совместная общественная комиссия историков, которая начала свою работу спустя год.

    «Я возглавляю комиссию историков с нашей стороны. Мы много раз проводили совместные заседания с румынами, работали вместе в архивах, но следов золота не нашли, – рассказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян. –

    Куда оно делось? Есть подозрение, что забрали белочехи, когда покидали Москву. Но это лишь одна из странных идей,

    доказательств которой нет. Единственное, что мы нашли – это документы о том, как румынам возвращали все найденное. Эти документы по линии Минкульта и по линии архива мы передавали румынской стороне».

    Как напомнил академик, президент Путин проявил в этом вопросе добрую волю. Вместе с румынским коллегой Илиеску он передал этот вопрос на разбирательство историкам. «Нашей комиссии и надлежит обсуждать эту проблему. Последнее заседание проходило в Москве в 2019 году, оно было посвящено изучению механизма и процедуре возвращения ценностей в 1936 и 1956 годах. Наши коллеги – румынские историки – высоко оценивали эти шаги доброй воли. В Бухаресте даже выпустили отдельную книгу о том, как советские власти проводили это возвращение. Но в отличие от профессиональных историков, многие политики воспринимают работу нашей комиссии совсем иначе», – посетовал Чубарьян.

    «Поиски румынского «золотого запаса» на территории России надо продолжать, и речь идет не только о «металлической» части этого запаса», – возражает в интервью газете ВЗГЛЯД член комиссии с румынской стороны, историк Василе Буга.

    «Отмечу, что когда мы говорим о румынском золоте, речь идет в основном о золоте румынского национального банка. На этот счет есть все документы, они были переданы российской стороне, и российская сторона, насколько мне известно, согласилась с тем, что эти документы – оригиналы. Цель комиссии – проследить за судьбой золота по документам. Главное – факт того, что золотой запас был передан. Имеется в виду не только металлическая часть, которая насчитывает около 90 тонн, речь идет и о другом культурно-имущественном достоянии», – поясняет румынский специалист.

    «Это золото румыны сами отвезли к нам в Москву в 1916-1917 годах, – напомнил Чубарьян. – Помимо золота, привезли большое количество всякого имущества: гобелены, картины, драгоценности королевского двора, архивы. Все это приняли на хранение в Кремль. Кстати, я до сих пор не понимаю, почему румынская королевская семья приняла такое решение. Почему они отправили столько драгоценных вещей, хотя в России в то время уже тоже было неспокойно? В ходе Гражданской войны золото пропало. Его начали искать еще в советское время, но тщетно. В 1936 году Сталин вернул часть уцелевшего имущества, в основном картины и архивы. Это было довольно неожиданно, поскольку в то время обычно никому и ничего не возвращали. Но для румын сделали исключение. Вероятно, это было жестом признательности в ответ на политику Николае Титулеску – румынского дипломата, который в то время стал главой Лиги Наций и занял ценную для Москвы позицию по поводу коллективной безопасности в Европе. В 1957 году, уже при Хрущеве, вернули вторую, самую большую часть имущества. К тому времени Румыния уже была союзницей СССР, вошла в социалистический блок».

    «В прошлом году по графику полагалось провести новое заседание нашей комиссии – на этот раз в Румынии, но мы им отправили письмо о том, что не можем приехать из-за пандемии», – пояснил Чубарьян, добавив, что мешает поискам не только коронавирус, но и геополитика: «Мы постоянно напоминали, что и научные, и культурные круги России хотели бы выяснить судьбу этого золота, однако в любом случае важно, чтобы этот вопрос не стал разменной монетой в политическом плане. К сожалению, с подачи Бухареста этот вопрос опять часто приобретает остроту, политический оттенок. В Румынии так часто бывает, когда приближаются какие-то очередные выборы».

    «Румыния занимается историческими спекуляциями. Ей очень хочется получить территорию Молдавии и поспорить с Москвой по другим вопросам, поэтому в ход здесь идут все возможные средства. Понятно, что Бухарест ничего не получит, но ему надо как-то напомнить о себе», – считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    «Россия все-таки должна обратить внимание на Румынию. Неправильно, что в нашем внешнеполитическом фокусе эта страна практически отсутствует.

    Но при этом нужно пригрозить Бухаресту встречными исками за интервенцию 1918 года и Вторую мировую войну, в которой Румыния была пособником нацистской Германии», – предлагает эксперт. По словам Трухачева, в исторических вопросах надо играть на упреждение. «Данное требование к России выдвинула сама Румыния – ни США, ни Евросоюз ей этого не подсказывали. Думаю, что они даже не в курсе такой проблемы. При этом, скорее всего, дело о румынском золоте не пойдет дальше политических дрязг», – отметил он.

    Буга возражает: дело не в политике, а в принципе. По его мнению, Бухарест вряд ли устроит, даже если Москва пойдет на такой шаг, как выплата компенсации с целью улучшения отношений. «Наша комиссия убедила политиков, что существуют следы этого золота. Она была создана с целью исследовать документы в архивах, найти следы этого золота и потом доложить руководству обеих стран», – отметил румынский историк.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •