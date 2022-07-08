«Друзьям Путина» стало опасно жить в Европе

Карин Кнайсль, прежде возглавлявшей МИД Австрии и прославившейся после танца с Владимиром Путиным, теперь приходится спасаться бегством. Прицельная травля ее как «друга» президента России переросла в угрозы убийством. Это должно стать очень тревожным звонком для Евросоюза, пустившего к себе несколько миллионов украинцев.

О том, что Карин Кнайсль угрожают убийством и что бывший министр иностранных дел Австрии вынуждена покинуть родную страну, рассказала миру одна из наиболее влиятельных газет США – Washington Post. Когда с Кнайсль связалось РИА «Новости», она подтвердила, что уехала «точно не по своей воле», но какие-либо подробности раскрывать отказалась. Молчит и австрийское МВД.

Другими словами, мы ничего не знаем ни о том, кто может преследовать Кнайсль, ни о том, какие у преследователей могут быть мотивы. Но одна версия настолько очевидна, что придет в голову всякому, кто слышал фамилию экс-министра.

Кнайсль угрожают из-за того, что она «друг Путина», а в списках «высокопоставленных лоббистов Кремля в ЕС», которые любит составлять евросоюзовская пресса, обычно идет третьей – после бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера (ему сейчас за такую «дружбу» мстят на уровне главных общеевропейских институтов) и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Своими отношениями с Путиным Кнайсль, при всем к ней уважении, вне родины в основном и известна, будь ты хоть политиком, хоть обывателем – усредненным читателем любой европейской газеты.

Австрия государство относительно древнее (лишь на век с небольшим моложе России) и до последнего столетия славное, но в современности маленькое, благополучное, тихое, на мировой арене малозаметное и выступающее там в основном в рамках общего ансамбля ЕС. Однако в 2018-м на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства в крохотном городке Гамлиц (на языке местных словенцев – Гомильница) обратили внимание очень многие, ведь одним из гостей на ней был Владимир Путин, заехавший туда по пути в Берлин.

С собой президент России привез Кубанский казачий хор, а также самовар и ретро-маслобойку в подарок. На следующий день фотографии его танца с невестой были во многих европейских передовицах, а из статей следовало в основном то, что у главы МИД страны ЕС не может быть частной жизни, вместо нее – «общеевропейская солидарность» (в том, что Россия – нечто вроде Мордора).

Тут надо понимать, что Кнайсль, будучи дипломатом достаточно опытным, в политической системе Австрии – чужак. Ее период во главе МИД – это первое правительство «вундеркинда» Себастьяна Курца, который прежде сам возглавлял внешнеполитическое ведомство. Победив на выборах, его Австрийская народная партия создала правую коалицию с Партией свободы – как считается, ультраправой.

По крайней мере, она точно была такой во времена Йорга Хайдера, но после раскола встала на более умеренные позиции и считается теперь «рукопожатной» среди части австрийских консерваторов, но из Брюсселя на «свободовцев» – евроскептиков и противников миграции – смотрели с нескрываемой ненавистью.

Кнайсль стала министром по квоте этой партии, однако партийного билета у нее не было и нет, то есть ее можно отнести к независимым политикам, что давало ей определенную свободу маневра.

Через полтора года она потеряла свой пост в связи с распадом коалиции и досрочными выборами, а причиной для этого стала откровенная провокация – часть руководства партии обвинили в получении «грязных русских денег», основываясь на неких «переговорах с дочерью русского олигарха». Впоследствии выяснилось, что это откровенный фейк, но Курц решил объявить досрочные выборы – и вновь их выиграл, только основным партнером в его коалиции стала партия «зеленых», а «свободовцев» выдавили в оппозицию.

У австрийских «зеленых» (как и у германских, и у многих других в ЕС) довольно специфические взгляды на политику, например, резко негативное отношение к России – остромодное сейчас, но казавшееся большинству чрезмерным еще недавно. Несмотря на это, с уходом Кнайсль отношения Вены и Москвы не изменились – их по-прежнему можно было назвать умеренно теплыми, одними из наиболее теплых в Евросоюзе.

Это все благодаря прагматику Курцу, не раз критиковавшему антироссийские санкции. Помогало и то, что у австрийцев к РФ по сути нет исторических претензий, какого-нибудь «кровавого счета», как у поляков, чехов, прибалтов или румын. В обмен на военную нейтральность (Вена не член НАТО и вроде как не собирается туда даже теперь, в отличие от Хельсинки и Стокгольма) Австрии позволили считать себя не частью нацистской империи, а ее первой жертвой, и в 1955-м советские войска добровольно покинули республику.

С тех самых пор наши умеренно теплые отношения продолжались – вплоть до февраля 2022 года, когда Вена заняла крайне резкую позицию по спецоперации ВС РФ, хотя и не отказалась от диалога с Москвой. Новый канцлер Карл Нехаммер прилетал на очные переговоры с Путиным в середине апреля.

Очевидно, что он представлял на них не только Австрию, но и весь ЕС. Показательно, что Евросоюз выбрал для этой цели именно австрийца и что именно австриец на это согласился.

Курца к тому моменту уже заставили уйти в отставку вторично – на этот раз, по его собственной оценке, уже навсегда, хотя новый коррупционный скандал оказался таким же дутым, как старый. При этом заметную роль сыграла непримиримая позиция «свободовцев» – они явно мстили молодому канцлеру за прежнее предательство.

А Кнайсль, как оказалось, мало было выдавить из власти – ее выдавили из страны. И теперь припоминают ей все то хорошее, что она говорила о Владимире Путине и его политике.

Они периодически общались вплоть до недавнего времени. Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» и появлялась в Москве. Свои беседы с Путиным она называла «вдохновляющими», его самого – «джентльменом старой школы», его мюнхенскую речь 2007 года, разозлившую тогда англосаксонский мир, «справедливой». Последнее произошло за две недели до начала спецоперации.

Во второй половине мая, после продолжительного грома и многочисленных молний из Брюсселя, Кнайсль ушла из «Роснефти». Как теперь видно, это ей не особенно помогло. В западном мире любят осуждать «буллинг» и преследования по политическим мотивам, но как будто стараются не замечать происходящего с бывшим министром Австрии, между прочим, женщиной и личной знакомой многих функционеров в Брюсселе.

«Негативно мы к этому относимся, а как вы думали. Естественно, это такие плохие симптомы, что общество нездоровое. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, подверглась вот этой практике отмены и так далее и тому подобное, то есть, действительно, совершенно невыносимые условия для нее созданы, такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно».

Такими словами происходящее с Кнайсль прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, когда журналисты его об этом попросили. Он также заявил, что Кнайсль не обращалась к российским властям за помощью о защите. Очевидно, если бы обратилась, то получила бы ее от «друга», «джентльмена старой школы» и президента России, с которым у нее неожиданно совпали взгляды на мироустройство.

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С тем, что «симптомы» и впрямь плохие, вряд ли кто-то решится спорить. Современная Европа успела забыть, что теракты совершают не только исламисты, но и национальные активисты с горящими глазами и радикальными представлениями как о справедливости, так и о методах ее достижения. Еще относительно недавно об этом напоминали ей многие – от ирландцев до басков, но теперь эта проблема кажется разжиревшему Западу не слишком актуальной.

Меж тем ближневосточный, например, конфликт, по которому Кнайсль является профильным специалистом, породил множество активистов с обеих сторон, которые отправили на тот свет целый ряд высокопоставленных политиков – от Боба Кеннеди до Ицхака Рабина. Сколько таких активистов породит украинский конфликт, сколько мозгов сломает пропаганда – одному Богу известно. Но не стоит сомневаться – активисты будут, они уже есть, а Кнайсль лишь одна из первых, за кем они пришли.

Много, очень много средств и сил было потрачено на то, чтобы выставить Россию, русских и всех, кто с ними солидарен, почти библейским злом, тогда как украинских силовиков – силами света, несмотря на зиги и обстрелы заведомо мирных населенных пунктов.

Эти «гигабайты ненависти» еще отольются слезами и кровью даже в тех странах, которые формально не принимают в конфликте никакого участия, – из-за переселения украинского народа (ЕС заявляет о пяти миллионах беженцев на своей территории). А там, где от экстремистов антироссийского фронта не могут или не считают нужным защитить даже бывшего министра (и, опять же, женщину), смогут ли защитить хоть кого-то, не дожидаясь, пока они перейдут от угроз к реальным убийствам?