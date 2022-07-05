Экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз убийством

Историк: Зеленский рискует повторить судьбу Мазепы

«Зеленский пытается внушить западным кураторам мысль о величии и независимости Украины с помощью документов XVIII века, но выглядит это смешно», – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Скачко. Ранее президент Украины похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи.

«Во-первых, шведский король Карл XII ничьей свободы, кроме Швеции, не признавал. Во-вторых, Украины как таковой тогда не было. На этой территории были различные объединения, в том числе – государственные образования. Самая большая часть этой территории входила в состав Российской империи. Таким образом, ни о какой «свободе» этих земель в письме Карла XII речи идти не могло, а лишь об их переподчинении. Так что ажиотаж Зеленского непонятен», – пояснил киевский историк, политолог Владимир Скачко.

Собеседник напомнил: именно о переподчинении территорий вел переговоры с Карлом XII и с польским королем гетман Мазепа, предавший Петра I и намеревавшийся передать земли тому, кто победит: либо Польше, либо Швеции.

«Для себя же Мазепа требовал именной майорат в Витебском и Полоцком воеводствах. Если бы не Полтавская битва и упорство Петра I, то Карл XII действительно взял бы эти территории, и тогда Мазепа мог бы рассчитывать на майорат. Но главное тут вот что: любые параллели и проецирование международных отношений XVIII века на нынешние реалии чреваты горькими разочарованиями. Именно это и ждет нынешнего украинского лидера», – подчеркнул Скачко.

«Педалирование Зеленским темы с письмом шведского короля Карла XII, в котором содержится наставление послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь», историк назвал попыткой Зеленского поднять свой рейтинг, а также показать западным кураторам величие и глубокие корни «независимости» Украины.

«Я бы сказал, что это все выглядит смешно, если бы по вине Зеленского не гибли люди. Тут, скорее, подходит термин «ужасно». Кроме того, Зеленский зависит от почестей и славы, и любые отсылы – даже натянутые – к великим королям и вообще знатным особам ему невероятно льстят», – заметил эксперт.

Собеседник также напомнил, что по одной из версий сам Мазепа умер от того, что был «заеден вшами». «Думаю, Зеленский может закончить так же. Или же с ним что-то сделает его британская охрана, чтобы потом во всем обвинить Россию», – добавил он.

Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал представителям СМИ копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь.

Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС.

После того как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.

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