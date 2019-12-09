Кнайсль назвала Путина джентльменом старой школы

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выступила в МГИМО, рассказав студентам в том числе о своей свадьбе, на которой танцевала с российским президентом Владимиром Путиным.

В МГИМО она презентовала собственную книгу «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию», после чего ответила на вопросы студентов. Одна из учащихся МГИМО задала «личный вопрос», спросив, каково танцевать с президентом России, что вызвало продолжительный смех у аудитории, передает РИА «Новости».

Кнайсль с улыбкой ответила, что ее свадьба была самой веселой из тех, на которых ей приходилось бывать.

«А я была на очень многих скучных свадьбах. Моя не была скучной», – сказала она.

Кнайсль заметила, что президент России владеет «старой школой» с «очень хорошими манерами». Так, Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.

«Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу... Для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец был неоднозначно воспринят общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи», – сказала Кнайсль.

В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.

Позже экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свадьбу.