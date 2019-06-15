Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свадьбу

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как вручила президенту России Владимиру Путину приглашение на свою свадьбу.

В интервью австрийскому телеканалу Puls 4 Кнайсль сообщила, что это произошло во время визита российского лидера в Вену в июне 2018 года, передает ТАСС.

Она отметила, что история с приглашением Владимира Путина на церемонию бракосочетания оказалась звеном в череде случайных событий, и это не был холодный расчет.

Приглашения на свадьбу были доставлены из типографии ровно в тот день, когда российского лидера принимал в Вене австрийский президент Александер Ван дер Беллен. Оба открывали выставку в Музее истории искусств 5 июня 2018 года.

Тогда Кнайсль взяла на это мероприятие стопку приглашений, чтобы раздать своим коллегам по австрийскому правительству.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость. Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые, – отметила Кнайсль.

Тогда они подошли к Владимиру Путину и вручили приглашение.

«Я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа. Он согласился», –поделилась впечатлениями экс-глава МИД Австрии.

Она добавила, что для нее было совершенно неожиданным решение Путина принять приглашение на свадьбу.

Напомним, в августе 2018 года Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Также российский лидер подарил им картину, масловыжималку и тульский самовар. Кроме того, он привез с собой Кубанский казачий хор.

В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».