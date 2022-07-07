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7 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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«Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Активную молодежь готовят к современным вызовам

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Увлеченная и энергичная молодежь из регионов страны собралась на форум «Территория смыслов» в Подмосковье, чтобы разработать совместные проекты, приобрести новые навыки и встретиться с единомышленниками. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур. Подробности...
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    «Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

    Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии
    		   7 июля 2022, 08:40
    Фото: Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.

    Германской элите скоро полегчает. Если верить изданию Bild, осенью скандальный посол Украины Андрей Мельник должен вернуться на родину, оставив после себя славу интеллигентного на вид человека, который при этом нахален до невозможности. 

    В рамках своей дипломатической службы он «прививал» Германии «чувство исторической вины перед Украиной», называя это «политическим экспериментом» – новым способом работы с Европой ради возвращения Донбасса и Крыма.

    Задолго до спецоперации он устраивал антироссийские истерики по любому возможному поводу, а чаще сам придумывал поводы для них.

    Он призывал немцев «с улыбкой» относиться к проявлениям национализма и неонацизма на Украине, называя Степана Бандеру «борцом за свободу». Он угрожал Западу созданием атомной бомбы в том случае, если Киеву не помогут одолеть Россию. Он называл канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», регулярно унижая также страну пребывания.

    В общем, он был и остается Андреем Мельником – самым скандальным послом Украины и вроде бы типичным проявлением деградации украинской дипслужбы, куда обычно берут за русофобию или по блату. Но в то же время не совсем типичным. 

     Одно дело – селюк Марушинец с его чистосердечной «зигой» и не менее чистосердечным антисемитизмом (заметим, что только украинскому МИД могло хватить ума направить такого человека консулом в германский Гамбург). И совсем другое – Мельник с его начитанностью и прекрасным владением немецким языком.

    Вместо посконного украинского шовинизма в нем – то направление в национальной историографии, которое при президенте Викторе Ющенко было указано окологосударственным историкам как единственно возможное: как можно хуже о России, как можно лучше о «бандеровцах», как можно меньше о преступлениях украинских националистов, включая их полное отрицание и чистку архивов. С этой точки зрения Мельник – специально подготовленный чиновник, просто эталон.

    То, что у других украинских дипломатов идет от дури, у него – от усердия. Он действительно в каком-то смысле экспериментатор и талантливый пиарщик, который всю Германию заставил говорить об украинских проблемах, пусть даже через возмущение поведением Мельника и составление петиций за его высылку (а их было несколько).

    В своей деятельности он плевал на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, но сам бы, наверное, выразился иначе – не плевал, а возвысился над ней ради родины. Хотя возвысился, конечно, неудачный термин, поскольку в деятельности своей Мельник до смешного соответствовал негативным стереотипам об украинцах, выраженных поговорках и мемах* типа «дай палец – откусит руку».

    Мельник откусывал. И поэтому на родину возвращается победителем – идет на повышение, если, опять же, верить газете Bild. Станет ни много ни мало заместителем министра иностранных дел Украины и будет, наверное, передавать свою передовую методику работы всем остальным дипломатам.

    Bild, конечно, можно и не верить, в конце концов, это таблоид. Но таблоид влиятельный – одно из наиболее читаемых СМИ в ФРГ. Там есть осознанная ставка на политику, а не только на скандалы из жизни «звезд», там есть деньги, есть «свои человечки» – источники. Немало впоследствии подтвердившихся сенсаций из государственной жизни Германии раскрыло миру это бульварное издание.

    При этом вот такое – с отъездом скандалиста на повышение – развитие событий вполне логично. При всей одиозности посла стоит признать – задачу свою он выполнил: Германия все-таки начала поставки наступательных вооружений ВСУ, с чем канцлер Шольц заметно медлил. Дело было не столько в «особых отношениях» с Россией, сколько в том, что немцы стараются свои «вундервафли» в зоны конфликтов вообще не поставлять, и общественное мнение за этим довольно внимательно следит.

    То есть для Украины было сделано исключение. Ограничения, наложенные на важного для Германии торгового партнера – Россию, тоже исключительны и беспрецедентны. Как бы ни развивался конфликт в дальнейшем, ФРГ понесет убытков больше, чем любая другая страна ЕС, и лишит основу своего благополучия – знаменитую немецкую промышленность конкурентного преимущества перед Азией, которое давал ей дешевый российский газ. И все это – в том числе благодаря Мельнику.

    Недавний визит Шольца в Киев украинская сторона подала как некий «прорыв», мол, теперь-то нам помогать будут до последнего. Прорыв не прорыв, но еще недавно Шольц от такого визита отказывался, несмотря на все просьбы (даже требования) из Киева. Его покоробило, что украинцы откровенно унизили федерального президента и очень уважаемого в Германии человека Франка-Вальтера Штайнмайера.

    Из этого впоследствии родился и скандал с «обиженной колбасой», за который Мельник показательно отказался извиняться – но все-таки согласился это сделать после того, как все требования Киева были удовлетворены. А если даже не все, в Киев Шольц все-таки смотался, получается, тоже благодаря Мельнику, даже если речь шла о требовании его отставки.

    Другими словами, немцам наверняка хотелось сбагрить этот жупел куда подальше – и это могло стать предметом переговоров. Давайте, мол, разрулим по-хорошему, без высылок и обид: ваш хам перестает трепать наши нервы и мозолить наши глаза, а мы вам за это – пушки. Удобная сделка с учетом, что «герой украинской дипломатии» не внакладе – идет на повешение, которое, что и говорить, заслужил.

    У России тоже есть повод отнестись к потенциальному назначению Мельника с благодушием или даже «по-мельниковски» – с улыбкой.

    Речь совсем не о надежде на то, что с отъездом посла в «особых отношениях» с ФРГ исчезнет раздражитель. О таких отношениях русские и немцы теперь могут забыть очень надолго с учетом, что раздражителем на самом деле является не Мельник, а Украина в целом.

    Но фигура Мельника в руководстве МИД Украины идеально вписывается в российский нарратив о неонацистах и причинах специальной военной операции. И это даже не российская точка зрения, а точка зрения одного из главных наших врагов и, по совместительству, одного из главных друзей Украины в Европе – Польши.

    «Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля».

    Такими, например, словами отреагировал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на очередной спич Мельника о Бандере. Его, поляка, тезис о «борце за свободу» не покорежить не мог – потому как боролся Бандера в основном с Польшей и в основном террористическими методами. 

    Но еще важнее, что Мельник в силу своей старательности и карьерного чутья олицетворяет собой еще и образ совершенно отбитого «ястреба», чьи заявленные взгляды на жизнь и на будущее угрожают безопасности всей Европы.

    Именно у Мельника Зеленский «слизал» тезис об украинской ядерной бомбе. Тот самый тезис, на который президент РФ Владимир Путин лично откликнулся за сутки до начала спецоперации – «мы услышали».

    Теперь – «маемо те, що маемо». Спецоперация началась из-за таких, как Мельник. И будет вполне справедливым, если он впоследствии ответит за это как член руководства Украины, а не просто как посол в благополучной стране, где отвечать приходится только на сочувственные вопросы журналистов. 

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