Взгляд
10 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:57  |  vz.ru
Разделы

Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

Украинский маршрут более дорогой и неэффективный Петр Ковалев/ТАСС
Украинская газотранспортная система проигрывает «Северному потоку – 2» с коммерческой точки зрения по целому ряду пунктов. Даже с точки зрения углеродного следа новые газопроводы выигрывают с огромным отрывом. А ведь низкие выбросы парниковых газов – это новая «религия» Евросоюза. В чем же выгода российской трубы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Верного защитника «Северного потока – 2» в Европе лишили власти

Главный путинист Европы покинул пост канцлера Австрии, оставив после себя много вопросов МИД РФ/РИА Новости
Самый молодой политик Европы – австрийский канцлер Себастьян Курц вновь подал в отставку. На этот раз из-за начатого в отношении него расследования по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием. Кто может стоять за скандалом против австрийского «друга Путина» и как его уход скажется на отношениях Москвы и Вены? Подробности...
Перейти в раздел…

Будущее образования в России выберут педагоги

В Москве начал работу первый Всероссийский форум классных руководителей. vfkr.ru
Участники первого форума классных руководителей в Москве внесли предложения по улучшению условий труда педагогов, которые будут учитываться при реализации госполитики в сфере образования. Какие направления развития отрасли считают важнейшими в педагогическом корпусе, как восстановить престиж учителя и что изменилось в воспитании «трудных» учеников? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем закончится бунт Польши против Евросоюза

Отношения Польши и ЕС повисли на волоске Artur Widak/Reuters
«Польша напала на весь Евросоюз». Об этом заявил представитель французского МИД Клеман Бон. Нет, польские танки не утюжат мостовые Монмартра, а польские солдаты не рисуют неприличные символы на Бранденбургских воротах. Польский суд принял решение, которое может иметь колоссальные последствия для всего ЕС как геополитического проекта. А Польша, в свою очередь, рискует потерять огромные деньги. Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

«Слуга народа» становится полновластным хозяином Украины

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Бонапартизм Зеленского может сыграть над бывшим комиком довольно неприятную шутку. Ведь мало захватить государственную власть – надо еще удержать ее, изыскав для этого административно-силовые и финансовые ресурсы. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Очень интересно следить, как меняется страна

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Три города одного региона: большой (Ярославль), средний (Рыбинск) и малый (Углич). Что их объединяет? Наверное, то, что Россия меняется, и довольно быстро. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Очевидно, что награждение ВОЗ вызвало бы бурю. Грета Тунберг молодая еще, да и выходит она из моды. Бабушке Меркель в связи с выходом на пенсию? Тоже не стоит гусей дразнить. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Байден идет ко дну

Обсуждение: 7 комментариев

Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

Перейти в раздел…

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...

Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
Вы бы согласились полететь в космос?
  • Да

  • Нет
Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
  • Культура и искусство

  • Медиа

  • Наука

  • Религия

  • Спорт

  • Язык
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ для Сербии
    Устроивший смертельное ДТП под Сочи водитель машины с Собчак признал вину В Польше предложили отдать «Северный поток – 2» европейцам Школьники устроили стрельбу в центре Петербурга Момент гибели артиста на сцене Большого театра попал на видео
    Избитый в метро Москвы мужчина рассказал о самочувствии В Кремле ответили Киеву на предложение вернуть Крым В цирке Нижнего Тагила обезьяна напала на ребенка Саакашвили рассказал «историю большой любви» с депутатом Рады Ясько
    Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье достигло 34 человек На Украине испугались энергетической зависимости от России ФСВТС ответила на слова Трампа о копировании Россией техники США Итальянский ученый опроверг открытие Америки Колумбом в 1492 году

    «в ужасе и шоке»


    Собчак сказала, почему уехала с места смертельного ДТП в Сочи

    «Печеньки Госдепа»


    США сняли санкции с ряда россиян ради визита Нуланд в Россию

    «глупость и примитив»


    Захарова раскритиковала невежество ведущих «Эха Москвы» после беседы о выплатах ФРГ евреям-блокадникам

    Видео

    огромные доходы


    Скачок цен на нефть до 100 долларов навредит рублю

    борьба за арктику


    Новому флоту России потребуются боевые ледоколы

    помпезная свадьба


    Русского царя придется искать среди иностранцев

    Рейтинг президента США


    Байден идет ко дну

    Линкор «Гангут»


    Легендарный линкор повлиял на ключевые моменты истории России

    Украинский кризис


    Елена Герасимова: Расходы на армию разоряют население Украины

    зеленая повестка


    Игорь Мальцев: «Зеленые» привели Германию к кризису, даже не взяв власть

    Нобелевская премия мира


    Общественное мнение: Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые

    на ваш взгляд


    Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо смягчить или ужесточить?

    Верного защитника «Северного потока – 2» в Европе лишили власти

    Главный путинист Европы покинул пост канцлера Австрии, оставив после себя много вопросов
    		   10 октября 2021, 21:16
    Фото: МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина

    Самый молодой политик Европы – австрийский канцлер Себастьян Курц вновь подал в отставку. На этот раз из-за начатого в отношении него расследования по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием. Кто может стоять за скандалом против австрийского «друга Путина» и как его уход скажется на отношениях Москвы и Вены?

    В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку из-за начатого в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. На свое место он предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента). Позже Ван дер Беллен заявил, что в понедельник приведет к присяге новых канцлера и главу МИД республики.

    Курц заверил, что выдвинутые против него обвинения в коррупции – ложные, однако партнер по правительственной коалиции из партии «Зеленые» настроился против него. «Чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность. Я попросил правительственную команду от Народной партии обязательно продолжить работу», – приводит ТАСС заявление Курца.

    Ранее лидер австрийских «Зеленых» и вице-канцлер Австрии Вернер Колгер заявил, что его партия сомневается в способности Курца исполнять обязанности канцлера на фоне расследований прокуратуры в его отношении.

    В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца по делу о коррупции. В частности, обыски прошли в кабинетах доверенных лиц Курца в ведомстве федерального канцлера, в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер, а также в министерстве финансов.

    Следователи исходят из того, что в период с 2016 по 2018 годы министерство финансов использовало бюджетные средства «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Как ранее сообщала газета Presse, речь идет о подозрении в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии.

    Правительство канцлера Курца традиционно выступало за налаживание отношений с Россией, за что в либеральной западной прессе заслужило титула «друзей Путина».

    «Видимо, Курц не мог полностью опровергнуть свою причастность к коррупционному скандалу,

    всколыхнувшему австрийскую политическую жизнь, и был вынужден уйти», – считает германский политолог Александр Рар. «Другое дело, что непонятно, как эта информация стала достоянием СМИ и почему все это открылось именно сейчас», – добавил он. В этой связи Рар напомнил историю политического кризиса в Австрии 2019 года, получившего негласное название «Ибица-гейт».

    Напомним, что в мае 2019 года германские СМИ опубликовали скандальную видеозапись, главным героем которой стал лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе. Из нее следовало, что в июле 2017 года, за несколько месяцев до парламентских выборов, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус (глава фракции АПС в парламенте) встретились на Ибице с некоей «племянницей российского олигарха», обещавшей российскую финансовую помощь австрийским политикам взамен на заключение госконтрактов с венским правительством.

    Кризис, который разразился благодаря утечкам в «соседскую» немецкую прессу, привел к тому, что Штрахе ушел со всех постов, а Курц разорвал коалиционное соглашение, ушел в отставку, в результате чего в стране наступил правительственный коллапс. Но на следующих парламентских выборах 2019 года Курцу удалось вернуть себе пост канцлера.

    «Тогда чиновникам тоже пришлось покинуть свои посты, хотя выяснилось, что все это было фейком и откровенной провокацией, – отметил Рар. – Нынешнее расследование о коррупции пахнет тем же. Но, видимо, Курц понял, что не может остановить этот скандал и решил красиво уйти. При этом вряд ли так закончится его политическая карьера. Уверен, что в скором времени мы о нем услышим».

    Эксперт указал на возможную заинтересованность в смещении Курца у зарубежных сил. «Вероятно, он наступил на мозоль каким-то очень мощным силам, необязательно австрийским. Сомневаюсь в том, что австрийская разведка работает против него. Наверняка там скрыто что-то более серьезное», – предположил политолог.

    «А что касается отношений с Россией, то Курц был одним из европейских политиков, который всегда выступал за диалог с Москвой и был верным защитником «Северного потока – 2», – отметил Рар. – Но если его партия останется у власти, то Австрия наверняка продолжит прагматичный курс, поскольку все партии, кроме «Зеленых», традиционно рассматривают Москву как важного партнера. Так было и во время холодной войны, когда Австрия была неким мостом между Востоком и Западом».

    Схожей точки зрения придерживается и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Курц действительно относился к числу политиков, достаточно явно заявлявших о необходимости пересмотра европейской политики в отношении Москвы. Но проблема в том, что у Австрии достаточно ограниченные возможности в рамках ЕС, – объясняет эксперт. – Поэтому несмотря на явный позитивный настрой Курца, он мало что мог изменить».

    При этом, по словам Лукьянова, в Австрии традиционно нацелены на сохранение конструктивного диалога с Россией «независимо от фамилии канцлера». «Так что не стоит ожидать революций и поворотов австрийской политики в отношении России», – уверен он.

    Причины его ухода с должности эксперт объясняет сложившейся в европейских странах нетерпимостью к коррупционным скандалам. «В Европе традиционно очень болезненно воспринимают разоблачения политиков, связанные с попыткой манипуляции СМИ и общественным мнением, а уж тем более, если там замешаны какие-то коррупционные схемы», – уточнил он.

    В то же время, по мнению Лукьянова, этот скандал вряд ли серьезно подорвет карьеру молодого политика. «Он уже продемонстрировал удивительные политические таланты. Многие его ценят как достойного партийного и государственного деятеля. Однако многое будет зависеть от результатов расследования», – признает он.

    Собеседник также провел параллель с «русским скандалом» 2019 года, отметив, что «тогда имела место искусственно подстроенная провокация с целью дискредитировать Австрийскую партию свободы и вышибить ее из правительства», что и удалось сделать. «Но в деле Курца история судя по всему более прозаичная», – полагает он.

    «Австрийская политика всегда отличалась особой изнанкой и подоплекой. Я бы не стал полностью исключать возможное желание Курца продвинуть собственное видение изменений в партии и в стране с помощью манипуляций в СМИ. Другое дело, что это выяснилось только сейчас, – отметил он. – Видимо, кто-то из его недоброжелателей хорошо поработал».

    По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, причиной ухода Курца с поста канцлера стало нежелание мешать расследованию, а также намерение перегруппировать силы». По его убеждению, это в большей степени тактическое решение перед новым возвращением на политическую арену.

    В то же время для России, по его словам, это не самая приятная новость, «поскольку Курц по целому ряду вопросов в Евросоюзе выступал как диссидент». Но политолог призвал не переоценивать значение австрийского канцлера для России. «Несмотря на риторику, Австрия все равно всегда следовала в фарватере общеевропейской политической линии, в том числе и в вопросах экономических санкций против России», – подчеркнул эксперт.

    «Возможно, в этом деле не обошлось без давления зарубежных сил, как это было во время нашумевшего инцидента 2019 года», – указал Кортунов.

    «Тогда вбросы в СМИ приписывали разведслужбам Германии. Возможно, полностью исключать такой вариант в истории с расследованием против Курца тоже не стоит, – полагает он. – Канцлер был весьма неудобной и эпатажной фигурой для большого числа политиков как внутри страны, так и в ЕС. Кроме того, против него могла выступить достаточно широкая коалиция оппонентов».

    По мнению Кортунова, едва ли возможно предсказать в полной мере последствия этого события для России. «Мы не знаем, чем закончится нынешний кризис в Вене. Более того, нам неизвестно, насколько этот скандал повлияет на состав правительства и изменение правящей коалиции. Нельзя исключать никаких вариантов вплоть до досрочных выборов», – констатировал он.

    В свою очередь научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови считает, что позиция Австрии в отношении России и, в частности, проекта «Северный поток – 2» не изменится после отставки Себастьяна Курца. «Займет ли Шалленберг теперь должность исполняющего обязанности канцлера или нет, это никак не повлияет на внешнюю политику Австрии. В рамках Австрийской народной партии (АНП) немногое меняется, Себастьян Курц все еще остается во главе», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

    Если же автрийское правительство распадется, будут объявлены досрочные выборы, если сформируют экспертное правительство, то серьезных политических решений они принимать не будут, спрогнозировал политолог.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •