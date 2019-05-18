Вице-канцлер Австрии собрался в отставку из-за публикации о связи с «россиянкой»

Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу намерен объявить об уходе с поста вице-канцлера Австрии, передает Австрийское агентство печати со ссылкой на источники в австрийских властях. Сообщение об отставке появилось после публикации германских СМИ скандальной видеозаписи с его участием.

По информации Австрийского агентства печати, пост вице-канцлера Австрии вместо Штрахе от Австрийской партии свободы займет министр транспорта Норберт Хофер, передает ТАСС.

Сообщается, что сейчас канцлер Себастьян Курц рассматривает два варианта: либо назначить Хофера и продолжить работу, либо провести новые выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента).

Напомним, немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung в пятницу вечером опубликовали видеозапись и материалы о том, что в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе (на момент публикации в германской прессе – вице-канцлер Австрии) и его помощник Йоханн Гуденус (глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте) провели на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку издания Kronen Zeitung.

Немецкие СМИ утверждали, что Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.

Верховная прокуратура Австрии начала проверку после этой публикации.