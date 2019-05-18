Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с «россиянкой»

Взгляд
18 мая, суббота  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
Разделы

Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
Перейти а раздел…

Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Порошенко и Зеленский разделят Украину

Проигравшего на выборах Порошенко явно рано списывать со счетовФото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС
«Междуцарствие» на Украине сопровождается громкими отставками ключевых фигур и жульническими попытками избежать досрочного роспуска Рады. Полное впечатление, что система, которую выстраивал Петр Порошенко, стремительно разрушается. Но в итоге может оказаться, что новый президент Зеленский столкнется с прежнем раскладом сил во власти, а Порошенко займет не самую проигрышную позицию. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Ваш двор подметает дипломированный терапевт

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вообще-то это трагедия – когда учитель литературы или журналист разносят жратву по домам. С другой стороны – если курьер не бывший учитель или заслуженный артист, к нему надо относиться как-то по-другому? Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Разруха в головах наследников профессора Преображенского

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Я, потомок крестьян, на равных общаюсь с потомком князей. И все население страны с раннего возраста учит наизусть те произведения, за судьбу которых боялись люди, трубящие о гибели русской культуры с приходом большевиков. Подробности...
Обсуждение: 168 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 7 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 21 комментарий
      Перейти а раздел…

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

          Перейти а раздел…
          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:США решили не отправлять на Украину постоянного посла
            Трамп заявил о позорных связях Байдена с КитаемПредсказан финал «Игры престолов»Климкин был идеальным главой МИД современной УкраиныОткрывшему стрельбу в колледже в Керчи помогли попасть в здание
            Глава ОСК: России нужны вертолетоносцы, отличные от «Мистралей»Стало известно о российских поставках «в интересах армии Венесуэлы»Обнаружена идеальная схема по выводу активов из российского банкаРоссия обжаловала решение Гаагского суда по компенсации за Крым
            Британские читатели возмутились перехватом российских самолетов над БалтикойВице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с «россиянкой»Появилось видео отражения сирийскими ПВО удара по ДамаскуРоссийские соотечественники захотели создать округ дальнего зарубежья

            Главная тема


            Как Порошенко и Зеленский разделят Украину

            бывший президент


            Кучма назвал причину всех проблем Украины

            манипуляция фактами


            Посольство России раскритиковало статью британских СМИ про Крымский мост

            не додумалась


            Бросившая дочь в поликлинике мать объяснила свой поступок

            Видео

            викторина


            Государственный гимн или победитель «Евровидения»?

            мнение эксперта


            Бывший спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

            деградация отраслей


            Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

            системный кризис


            Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

            наука и жизнь


            Директора российского НИИ арестовали за хищение миллиардов

            Урок Екатеринбурга


            Ирина Алкснис: Иммунитет против «хорового сноса заборов»

            Битва за Украину


            Глеб Простаков: Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

            Ответ Познеру


            Андрей Бабицкий: «Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

            на ваш взгляд


            Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?

            Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с «россиянкой»

            18 мая 2019, 09:57

            Текст: Ольга Никитина

            Версия для печати

            Верховная прокуратура Австрии начала проверку сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы из-за рубежа взамен на обещание доступа к государственным контрактам, прозвучавших на видеозаписи с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

            Об этом австрийскому изданию Kurir сообщил генеральный секретарь министерства по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Кристиан Пильначек.

            «В настоящее время есть только вырезки из видеозаписи, пока невозможно оценить контекст», – приводит его слова ТАСС.

            Пильначек отметил, что в ходе проверки будет выяснено, была ли это просто беседа или же есть конкретные указания на нарушение закона. Надзорное ведомство намерено запросить полную версию видео у германских изданий.

            При этом, по данным Австрийского агентства печати, Suddeutsche Zeitung не хочет предоставлять оригинальную видеозапись.

            Напомним, немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung в пятницу вечером опубликовали видеозапись и материалы о том, что в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе (в настоящее время вице-канцлер Австрии) и его помощник Йоханн Гуденус (в настоящее время глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте) провели на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку издания Kronen Zeitung.

            Немецкие СМИ утверждали, что Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............