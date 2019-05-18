Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с «россиянкой»

Верховная прокуратура Австрии начала проверку сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы из-за рубежа взамен на обещание доступа к государственным контрактам, прозвучавших на видеозаписи с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Об этом австрийскому изданию Kurir сообщил генеральный секретарь министерства по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Кристиан Пильначек.

«В настоящее время есть только вырезки из видеозаписи, пока невозможно оценить контекст», – приводит его слова ТАСС.

Пильначек отметил, что в ходе проверки будет выяснено, была ли это просто беседа или же есть конкретные указания на нарушение закона. Надзорное ведомство намерено запросить полную версию видео у германских изданий.

При этом, по данным Австрийского агентства печати, Suddeutsche Zeitung не хочет предоставлять оригинальную видеозапись.

Напомним, немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung в пятницу вечером опубликовали видеозапись и материалы о том, что в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе (в настоящее время вице-канцлер Австрии) и его помощник Йоханн Гуденус (в настоящее время глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте) провели на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку издания Kronen Zeitung.

Немецкие СМИ утверждали, что Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.