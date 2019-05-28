Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем.

Сам Курц не присутствовал во время церемонии отставки правительства, передает РИА «Новости».

Обязанности канцлера Австрии до назначения временного главы правительства, который останется «у руля» до досрочных парламентских выборов в сентябре, будет министр финансов Хартвиг Легер.

Все остальные члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели.

Себастьян Курц, в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории республики, теперь стал и самым «краткосрочным» главой австрийского правительства, удержавшись на этом посту всего 525 дней.

В понедельник парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу после скандала вокруг теперь уже бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и «русской племянницы олигарха». При этом Австрийская народная партия во главе с Курцем одержала победу на выборах в Европарламент от Австрии.

Однако говорить о том, что канцлер Курц – уже история, пока рано. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил шансы Курца вернуться на пост канцлера Австрии.