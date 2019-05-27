Парламент Австрии вынес канцлеру Курцу вотум недоверия

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу, следует из итогов голосования.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее о том, что ему могут вынести вотум недоверия, сообщали СМИ.

Перед этим он сам предполагал, что его могут отправить в отставку из-за скандала с вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе и «русской племянницей олигарха».