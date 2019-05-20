Бизнесмен Макаров отреагировал на сведения о своей связи со скандалом в Австрии

Президент Международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров утверждает, что не имеет никакого отношения к скандалу с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе; бизнесмен пообещал с помощью юристов выяснить, кто стоит за использованием его имени в скандале.

«Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье и, соответственно, племянниц у меня нет. С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще. Помимо фактических ошибок касательно моих несуществующих родственников, я также хочу отметить, что не имею никакого отношения к инциденту, произошедшему в Испании в 2017 году с участием Хайнца-Кристиана Штрахе и Йохана Гуденуса», – приводит РИА «Новости» заявление Макарова, которое распространила пресс-служба компании «Арети».

Он пообещал с использованием всех «юридически приемлемых методов» выяснить, что стоит за использованием его имени в этом скандале.

Между тем канцлер Австрии Себастьян Курц подозревает, что за организацией скандала вокруг Штрахе мог стоять советник Социал-демократической партии Австрии во время избирательной кампании в 2017 году Таль Зильберштайн.

«Он применял похожие методы по всему миру. Я считаю возможным, что за этим скрывается Зильберштайн», – сказал канцлер.

По мнению Курца, сказанное Штрахе в видео означает конец его политической карьеры, а также вполне возможны уголовные последствия.

«Ясно одно: даже учитывая сомнительные методы, содержание и идеи по злоупотреблению властью остаются крупным скандалом», – сказал Курц.

Зильберштайн является израильским политическим советником. Он известен своими сомнительными методами. Работал с экс-премьером Израиля Эхудом Бараком, украинским политиком Юлией Тимошенко. В 2017 году при работе на австрийских социал-демократов по его инициативе в Facebook появились две группы, которые должны были очернить Себастьяна Курца.

Летом 2017 года Зильберштайна задержали в Израиле вместе с бизнесменом Бени Штейнмецем. Их обвинили в отмывании денег, фальсификации корпоративных документов, мошенничестве.

Напомним, в конце прошлой неделе канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил, что предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Также он отказался от сотрудничества в коалиционном правительстве с АПС.

Лидер этой партии Хайнц-Кристиан Штрахе, в свою очередь, ушел в отставку с поста вице-канцлера в связи со скандальной видеозаписью. На ней он обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung, чтобы информационно поддерживать избирательную кампанию АПС перед парламентскими выборами в 2017 году. Взамен обещан доступ к строительным госконтрактам в Австрии.

При этом, как выяснилось, женщина оказалась латвийской гражданкой ЕС.