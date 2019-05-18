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18 мая, суббота  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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«Россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии

Политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе подошла к концуФото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/
Imago/Eibner Europa/ТАСС
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил выйти из коалиции с Австрийской партией свободы (АПС), чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре грандиозного скандала. В СМИ попали записи, на которых Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. Сам Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы АПС. Кому выгоден этот кризис и каковы будут его последствия? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Почему возвращение России в ПАСЕ важно

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
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Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
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Ваш двор подметает дипломированный терапевт

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вообще-то это трагедия – когда учитель литературы или журналист разносят жратву по домам. С другой стороны – если курьер не бывший учитель или заслуженный артист, к нему надо относиться как-то по-другому? Подробности...
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

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            Политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе подошла к концу   18 мая 2019, 17:00
            Фото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/
            Imago/Eibner Europa/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

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            Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил выйти из коалиции с Австрийской партией свободы (АПС), чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре грандиозного скандала. В СМИ попали записи, на которых Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. Сам Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы АПС. Кому выгоден этот кризис и каковы будут его последствия?

            Буквально за несколько часов Австрия погрузилась в глубокий политический кризис. В субботу премьер страны Себастьян Курц решил вывести возглавляемую им Австрийскию народную партию из правящей коалиции в составе с Австрийской партией свободы. Как утверждают СМИ, такое решение приняли большинство однопартийцев премьера. Эта коалиция была создана осенью 2017 года после выборов. Теперь страну ждут досрочные парламентские выборы.

            Ранее днем лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе заявил об уходе с партийного поста и должности вице-канцлера в связи с публикацией германскими СМИ скандальной видеозаписи с его участием.

            Многочасовую запись и материалы опубликовали накануне вечером немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung. Из них следует, что в июле 2017 года, за несколько месяцев до парламентских выборов, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус (глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте) встретились на Ибице с некоей «племянницей российского олигарха» Аленой Макаровой (реальная личность женщины неизвестна), которая заявила о желании в обмен на возможности заключения с австрийскими властями госконтрактов в сфере строительства оказать финансовую помощь АПС и инвестировать крупную сумму денег в покупку 50% издания Kronen Zeitung – одного из главных таблоидов страны.

            Оба политика не отрицают факт встречи. При этом подчеркивается, что в итоге никаких договоренностей не появилось. Более того, Штрахе утверждает, что на встрече была гражданка Латвии, а не «россиянка».

            По его словам, после смерти отца Гундеса к нему обратились «две подсадные утки» с предложением купить охотничье поместье его семьи. «Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала со своей дочерью, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной, – сказал Штрахе на пресс- конференции в Вене. – Затем эта частная беседа состоялась летом 2017 года на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого, который пригласил нас на ужин».

            Кто все-таки был на встрече, должна выяснить верховная прокуратура Австрии, которая после обнародования компромата начала проверку изложенных фактов. Газета Welt утверждает, что так называемая россиянка была «приманкой» и вся эта встреча оказалась «ловушкой». Вилла, на которой велись переговоры, была оснащена несколькими скрытыми камерами наблюдения.

            Об отставке заявил и Йоханн Гуденус, который решил сложить депутатский мандат депутата. «Я объявляю, что складываю с себя полномочия руководителя парламентской фракции и депутата Национального совета. Также я ухожу с других постов в Австрийской партии свободы», – говорится в официальном заявлении политика.

            Как передает ТАСС, политик выразил глубокое сожаление по поводу событий 2017 года. «Я глубоко сожалею о том, что мое поведение разочаровало доверие избирателей, функционеров и сотрудников», – заключил он.

            Генсекретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил причастность к скандальной истории политических оппонентов. Он рассказал, что партийные юристы изучают материалы этого дела. «Поскольку видео было снято явно незаконно, мы также готовим соответствующие юридические действия», – анонсировал политик.

            Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин сравнил публикацию компромата с «актом информационного терроризма» с целью развала правящей коалиции. По его словам, есть много заинтересованных в таком сценарии и маргинализации АПС.

            «Австрийскую партию свободы можно с определенной степенью назвать пророссийской, но, скорее, она все-таки проавстрийская. Взвешенное отношение к санкционной политике ЕС в адрес России и к украинскому кризису делало эту партию, как и других евроскептиков, мишенью для глобалистов и либералов, которые выступают за евроатлантическую модель европейского развития», – сказал Камкин газете ВЗГЛЯД.

            С тем, что АПС вполне самостоятельна, согласен и завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

            «Зачем им просить у кого-то деньги, тем более у России? Зачем им нужен скандал? Ну, пройдут новые выборы, но вряд ли они что-то изменят. Вся эта история имеет к России косвенное отношение.

            Что это за женщина? Она сама предлагала деньги или у нее их просили? Как она познакомилась со Штрахе? В этой истории очень много вопросов», – сказал Швейцер газете ВЗГЛЯД.

            Камкин напомнил, что в последние годы АПС проводила резкую политику отхода от наследия своего многолетнего лидера, праворадикального политика и националиста Йорга Хайдера. В частности, партия пыталась изменить свою повестку в отношении Израиля. Штрахе неоднократно проводил личные встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и всячески пытался очистить свою партию от антисемитских элементов.

            «Трудно предположить, что данная информационная диверсия была направлена со стороны сил проамериканского характера. Сами американцы пытаются использовать потенциал умеренных евроскептиков, чтобы завоевать обратно их расположение к себе. Не надо забывать, что в холодную войну именно правые европейские партии были на стороне евроатлантического альянса, а в последнее время многие эти партии разочаровались в американской политической мечте и перешли на позицию антиамериканизма», – отмечает Камкин.

            Эксперт счел неслучайным, что слив компромата произошел за неделю до выборов в Европарламент. «Два эти события имеют определенную взаимосвязь. Тем самым наносится удар по репутации АПС, а на выборах в ЕП она имела очень хорошие перспективы», – уверен собеседник.

            Впрочем, Швейцер убежден, что для каждого европейца в отдельности выборы в ЕП «ничтожное событие» и «Европарламент – это орган, который ничего не решает».

            Швейцер уверен, что вся эта история требует серьезной проверки. Он напомнил, что в прошлом году в Австрии вспыхнул скандал в связи с задержанием 70-летнего полковника в отставке, который с конца 1990-х якобы передавал Москве информацию об австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За свои услуги он якобы получил около 300 тыс. евро. «Но с тех пор никто его не видел, не слышал и даже не узнал его фамилии. Надо очень осторожно относиться к подобного рода сливам», – предупредил Швейцер.

            Впрочем, эксперт разделяет мнение о возможной причастности к скандалу западных спецслужб, которым не нравится умеренная и посредническая позиция Австрии в отношении контактов России и США.

            «История с визитом Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль показала, что австрийцы используют неформальные поводы, чтобы содействовать укреплению связей России и ЕС. Сейчас американцы, учитывая абсурдные шаги их администрации, могут сделать все что угодно», – подытожил Швейцер.


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