Австрия раскусила британскую игру против России

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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На Украине начинается коммунальная катастрофа

Горящие покрышки перед зданиями украинских горадминистраций – единственное, чем могут обогреться жители этих городовФото: 0564.ua
Стихийные массовые протесты прокатились по нескольким провинциальным городам Украины. Все дело в том, что с наступлением зимы в дома жителей этих городов так и не пришло отопление. Причина не только в воровстве коммунальщиков и безграмотном управлении властей. Для Украины это первый предвестник очень большого кризиса. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как наша демократия перевоспитывает отечественную элиту

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что, раньше чиновники не «ляпали» нечто такое, что вызывало возмущение людей? Или до этого не было понятно, что некоторые «сидельцы» пользуются особыми преференциями? Конечно, и раньше все это было. Но кардинально изменились две вещи. Подробности...
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Коррупция и беззаконие, презрение и грубость – больше не норма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
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Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

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          Австрия раскусила британскую игру против России

          Владимир Путин в гостях у Александра Ван дер Беллена   13 ноября 2018, 21:00
          Фото: Leonhard Foeger/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Шпионский скандал не будет серьезно омрачать отношения Австрии и России в течение длительного времени – об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Вене явно понимают, кто пытается рассорить их с Россией, и будут пытаться поскорее убрать «шпионский вопрос» с повестки дня двухсторонних отношений. Неудивительно, что местный суд даже не стал брать под стражу предполагаемого русского шпиона.

          Скандал вокруг разоблачения в Австрии бывшего сотрудника министерства обороны раздувается уже пятый день. Задержанный в субботу отставной 70-летний полковник якобы в течение последних 30 лет работал на российскую разведку. А поймать его помогли спецслужбы «одной из дружественных Австрии стран».

          То ли немцы, как сначала написало одно из австрийских СМИ, то ли британцы, как позднее сообщило другое. Учитывая, что немецкая разведка сама находится под колпаком у англосаксонских спецслужб, лондонский след представляется куда более логичным. У Великобритании есть мотив, и не один.

          Во-первых, нужно постоянно напоминать своим все еще коллегам по Евросоюзу, кто в их общем доме «самый умный» и без кого они не смогут защитить себя от внешних угроз. Во-вторых, нужно препятствовать неуклонной линии большинства стран континентальной Европы на восстановление отношений с Россией – а Австрия в этом плане является едва ли не главным застрельщиком. У Москвы и Вены масса общих интересов и проектов: от двухсторонних до таких масштабных, как «Северный поток» и прочие газопроводы (отмененный «Южный» и пришедший ему на смену «Турецкий»).

          Австрийские власти последовательно выступают за сохранение отношений с Россией.

          За четыре года санкционной войны Владимир Путин трижды посещал Австрию, в том числе дважды этим летом, сначала с визитом, а потом и для участия в свадебной церемонии главы МИД Карин Кнайсль. Буквально на этой неделе сама Кнайсль должна была прибыть с визитом в Москву. Ее шеф канцлер Курц бывает в России регулярно.

          Вообще нынешнее австрийское правительство, в которое на правах младшего партнера входит и евроскептическая Австрийская партия свободы (АПС), вызывает у атлантистов и англосаксов особую изжогу – как из-за отношения к евроинтеграции, так и из-за своей позиции по России. Неудивительно, что еще несколько месяцев назад в европейской печати появлялись явно заказные публикации о том, что, дескать, союзники по ЕС теперь не очень доверяют австрийским спецслужбам, ведь их куратором стал человек из АПС, «известной своими пророссийскими симпатиями». Глядишь, и какие секреты русским передадут.

          В Австрии на этот бред особо не реагировали – но понятно было, что Вену просто так в покое не оставят. Вот и появилась история сначала с отставным полковником, а вслед за ней и еще одна. Теперь австрийская пресса пишет, что разоблачен еще один «русский шпион», на сей раз уже в самих австрийских спецслужбах – сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, выполняющего в том числе функции контрразведки. Его подозревают в передаче сведений Москве и разглашении гостайны, а расследование по нему началось примерно год назад.

          Понятно, что Кнайсль и Курц в этой ситуации были вынуждены выступить с заявлениями о том, что потребуют от Москвы объяснений. Глава МИД отложила свой визит в Москву. Ничего другого они и не могли сделать. Иначе их самих, как Трампа, англосаксонская пресса объявила бы «русскими марионетками». Но очень показательна реакция президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

          74-летний политик представляет не Австрийскую народную партию Курца и не АПС (от которой была выдвинута в правительство Кнайсль). Он бывший лидер партии зеленых – и был избран президентом Австрии два года назад не просто в жесткой, а в беспрецедентной борьбе с кандидатом АПС Норбертом Хофером, в ходе которой пришлось даже отменять результаты выборов и проводить повторные. Хофера тогда критиковали в том числе и за призыв снять санкции с России и даже признать Крым – и победа Беллена должна была успокоить евроатлантистов.

          Тем интересней то, что сейчас говорит австрийский президент. Сразу после начала «шпионского скандала» в интервью радиостанции Ö1 он заявил, что в настоящий момент не видит поводов драматизировать влияние дел на развитие отношений Австрии и России.

          «Посмотрим, есть ли в ней нечто большее, чем, так сказать, выдуманная история, тогда нужно будет принимать соответствующие меры... Необходимо расследовать, правда ли это, справедливо ли обвинение, к какой информации был доступ у упомянутого офицера».

          Тогда же он сказал, что не собирается говорить об этом деле с Владимиром Путиным, с которым они должны были увидеться в Париже на церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны.

          А во вторник, уже после возвращения из Франции, Ван дер Беллен пошел еще дальше: в интервью телерадиокомпании ORF он прямо заявил, что «это не будет серьезно омрачать наши отношения в течение длительного времени».

          Да, шпионаж неприемлем, сказал президент Австрии, но спецслужбы различных государств стремятся к получению информации различными методами, «в том числе и нелегальными». Ван дер Беллен отметил, что удивлен той публичностью, которую придал кабинет министров своим обвинениям в адрес России. То есть фактически упрекнул кабинет Курца в излишней огласке «шпионского дела».

          Интересно, объявят ли теперь Ван дер Беллена «полезным идиотом русских» – этим званием атлантисты пытаются дискредитировать всех пытающихся уклоняться от обязательной русофобской линии. А то ведь личность Беллена дает для этого прекрасный повод: его отец родился во Пскове, а сам он потомок русских немцев, более трех веков проживших в России. То есть Белленов не какой-то там Путин завербовал, а сам Петр Первый.

          Если говорить серьезно, то Беллен просто разумный и национально мыслящий политик – который отстаивает интересы своей страны и понимает важность нормальных отношений с Россией для нее и для всей Европы. А уж если говорить про вмешательство во внутренние австрийские дела, то тут австрийцы прекрасно знают, кто и зачем к ним лезет. И речь тут не о родных им немцах – хотя этим летом выяснилось, что разведка ФРГ шпионила в Австрии за всем, чем возможно, от министерств до концернов и международных организаций – а об англосаксах. Причем не только на уровне спецслужб. Вашингтон и Лондон давят на Вену самыми разными способами, в том числе и по русскому вопросу, а в самой Австрии находятся те, кто озвучивает их претензии. Как, например, это сделал в Der Standard Пауль Лендвай.

          «В каком еще государстве ЕС есть правительственная партия, заключившая с партией российского президента Владимира Путина договор о дружбе... и договорившаяся о регулярном обмене информацией? ... Где еще глава российского государства присутствует на свадьбе министра иностранных дел государства – члена ЕС?»

          При этом Лендвай упоминает и «шпионское дело» – чтобы подчеркнуть, что Австрии угрожают куда более серьезные люди. Кто же они? Это сами австрийцы, работающие с русскими:

          «Информация, которую мог передать отставной полковник даже за 30 лет, – это лишь пустяки по сравнению, например, с влиянием австрийских топ-менеджеров, которые сегодня все еще являются «наемниками» приближенных к Путину российских олигархов. Те, кто симпатизирует России, или российские «друзья» в политике, менеджменте и экономике (и не только в Австрии!), сегодня сильны едва ли не так, как друзья Вашингтона во время холодной войны».

          То есть австрийская элита, абсолютное большинство которой, причем вне зависимости от партийной принадлежности, выступает за хорошие и взаимовыгодные отношения с Россией, оказывается, наносит ущерб Австрии! Потрясающая логика. И очень хорошо, что австрийский истеблишмент слышит все это.


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