Президент Австрии высказался о работе спецслужб

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя дело 70-летнего полковника из Зальцбурга, которого австрийские власти подозревают в якобы шпионаже в пользу России, заявил, что спецслужбы всех стран мира в стремлении получить информацию используют разные способы.

«Шпионаж неприемлем, с одной стороны. С другой стороны, все мы знаем, что все спецслужбы в этом мире пытаются по-своему и не всегда законно получить информацию», – передает РИА «Новости» заявление австрийского президента.

В интервью австрийской телерадиокорпорации ORF Александер Ван дер Беллен сказал, что на форуме мира в Париже не обсуждал с министром иностранных дел Сергеем Лавровым дело о предполагаемом шпионаже в пользу России.

В пятницу австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по 2018 год разведывательной деятельности в пользу России. Утверждается, что он в течение 20 лет передавал Москве развединформацию, в том числе сведения об истребителях Eurofighter Typhoon, а также данные с семинаров и курсов НАТО. Информацию о «русском шпионе» могли предоставить Австрии британские спецслужбы.

На фоне этих сообщений глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию.