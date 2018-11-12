Данные о шпионаже в пользу России Австрия могла получить от Лондона

Информацию об отставном австрийском полковнике, подозреваемом в шпионаже в пользу Москвы, могли предоставить Австрии британские спецслужбы.

Как отмечает источник газеты Kleine Zeitung в министерстве обороны Австрии, информация могла быть передана, чтобы изменить отношение Вены к России.

Ранее СМИ сообщали, что сведения о возможном шпионаже были получены от немецкой спецслужбы. Официально было объявлено, что информацию австрийские власти получили от «дружественных» спецслужб.

В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. На этом фоне министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшийся на 2-3 декабря визит в Россию.

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер в связи со случившимся вызван в российский МИД.

Позже сообщалось, что в Австрии выявили еще одного «русского шпиона».