Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль из-за шпионского скандала отменила планировавшийся на 2-3 декабря визит в Россию, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Глава МИД отреагировала на это, сегодня вызвала в министерство российского представителя и отменила поездку в Россию», – сказал канцлер Австрии Себастьян Курц, передает РИА «Новости».

Он также подтвердил, что австрийский экс-полковник подозревается в разведдеятельности в пользу России. «Мы должны вас проинформировать, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских ВС работал с российской разведывательной службой на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года», – сказал Курц.

По словам Курца, «если это подозрение подтвердится, то такие случаи, не важно, происходят они в Нидерландах или в Австрии, не улучшат отношения между Россией и Евросоюзом», передает ТАСС.

Вместе с тем СВР не комментирует заявления Австрии о якобы сотрудничестве экс-полковника австрийской армии с российской разведкой.

Ранее сообщалось, что экс-полковника вооруженных сил Австрии подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке.

Между тем ранее сообщалось, что среди европейских разведок усилилось недоверие к разведслужбе Австрии из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.