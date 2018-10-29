Посол Австрии вызван в МИД России

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер вызван в российский МИД на фоне сообщений о возбуждении дела против 70-летнего австрийского полковника в отставке, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

«В МИД вызван посол Австрии в России», – отметили в министерстве, сообщает ТАСС.

В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. На этом фоне министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшийся на 2–3 декабря визит в Россию.

Между тем ранее сообщалось, что среди европейских разведок усилилось недоверие к разведслужбе Австрии из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.