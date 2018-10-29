В Вене назвали источник сведений о якобы работавшем на Россию шпионе

Австрия узнала о якобы шпионившем в пользу России отставном офицере от дружественной службы, сообщил глава министерства обороны страны Марио Кунасек.

«Мы узнали эту информацию несколько недель назад от дружественной службы. После этого ведомство начало вести переговоры с целью установления личности, а потом – переговоры с ним», – цитирует Кунасека РИА «Новости».

По его словам, полковник уже пять лет находится в отставке. Он передал австрийским властям оборудование, которое сейчас оценивают специалисты.

Он отметил, что случай говорит о существовании шпионажа «даже после окончания холодной войны».

Ранее в пятницу официальный представитель минобороны Австрии Михаэль Бауэр сообщал, что служба военной контрразведки раскрыла якобы имевший место случай шпионажа в пользу России с участием офицера австрийской армии в отставке.

Из-за этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшийся на 2-3 декабря визит в Россию.

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер вызван в российский МИД.