В Индонезии задержали главу администрации президента по делу о прослушке

ANTARA: Главу администрации президента Индонезии задержали за прослушку

Tекст: Мария Иванова

В Индонезии началось расследование о незаконном наблюдении за главой государства и высокопоставленными лицами со стороны руководства полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA.

«Следователи установили трех подозреваемых с инициалами LSP, ASN и EH», – заявил начальник управления уголовных расследований национальной полиции Индонезии Асеп Сафрудин.

По данным следствия, незаконная прослушка велась в 2025–2026 годах с использованием полицейской системы перехвата коммуникаций. Под наблюдением оказались президент, представители правительства, журналисты, общественные деятели и предприниматели. В октябре подозреваемые распорядились удалить электронные записи перехваченных разговоров для сокрытия следов своей деятельности.

Вместе с бывшим главой полиции задержали офицеров Ахрие Сонта Насутиона и Эко Хади Сантосо. Министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Юсриль Ихза Махендра сообщил об установлении мотивов преступления при отсутствии признаков подготовки государственного переворота. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле индонезийского омбудсмена задержали за взятку спустя шесть дней после назначения.