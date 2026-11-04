Пекин обвинил Лондон в попытках подавить развитие искусственного интеллекта

МИД КНР обвинил Великобританию в попытках подавить развитие ИИ в Китае

Tекст: Мария Иванова

Пекин считает недавний доклад британских властей о вероятном использовании китайского искусственного интеллекта для кибератак к 2028 году попыткой сдержать технологическое развитие КНР, пишет ТАСС.

«Китайская сторона выражает серьезную озабоченность в связи с тем, что британская сторона, не имея доказательств, использует спекулятивные формулировки для дискредитации Китая», – заявила Мао Нин.

Дипломат добавила, что риски в области кибербезопасности являются общим вызовом для всех государств, и ответ на них необходимо искать сообща, в том числе через разработку новых международных правил в рамках ООН. По ее словам, Великобритания на протяжении долгого времени политизировала вопросы кибербезопасности и теперь использует старую тему хакерских атак для наполнения ее новым содержанием.

Представитель ведомства подчеркнула, что подобный подход Лондона вредит укреплению двустороннего доверия и наносит ущерб британскому авторитету в глобальном сотрудничестве. Пекин придерживается позиции, согласно которой развитие технологий должно быть открытым, ориентированным на прогресс и сохранять баланс с безопасностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай предложил Европейской комиссии присоединиться ко Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

В сентябре власти Китая заявили о готовности к диалогу с США по вопросам искусственного интеллекта.

В августе Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.