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    Россия формирует новую логику импортозамещения
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 11:45 • Новости дня

    Пекин обвинил Лондон в попытках подавить развитие искусственного интеллекта

    МИД КНР обвинил Великобританию в попытках подавить развитие ИИ в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что власти Великобритании пытаются подавить развитие технологий искусственного интеллекта в Китае, необоснованно называя их инструментом будущих хакерских атак.

    Пекин считает недавний доклад британских властей о вероятном использовании китайского искусственного интеллекта для кибератак к 2028 году попыткой сдержать технологическое развитие КНР, пишет ТАСС.

    «Китайская сторона выражает серьезную озабоченность в связи с тем, что британская сторона, не имея доказательств, использует спекулятивные формулировки для дискредитации Китая», – заявила Мао Нин.

    Дипломат добавила, что риски в области кибербезопасности являются общим вызовом для всех государств, и ответ на них необходимо искать сообща, в том числе через разработку новых международных правил в рамках ООН. По ее словам, Великобритания на протяжении долгого времени политизировала вопросы кибербезопасности и теперь использует старую тему хакерских атак для наполнения ее новым содержанием.

    Представитель ведомства подчеркнула, что подобный подход Лондона вредит укреплению двустороннего доверия и наносит ущерб британскому авторитету в глобальном сотрудничестве. Пекин придерживается позиции, согласно которой развитие технологий должно быть открытым, ориентированным на прогресс и сохранять баланс с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай предложил Европейской комиссии присоединиться ко Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

    В сентябре власти Китая заявили о готовности к диалогу с США по вопросам искусственного интеллекта.

    В августе Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    3 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Британский словарь Collins назвал «моггинг» словом года

    Британский словарь Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года

    Tекст: Мария Иванова

    Британский словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» главным словом 2026 года.

    Издаваемый в Великобритании словарь английского языка Collins назвал существительное «моггинг» словом 2026 года, передает ТАСС.

    В опубликованном на сайте словаря сообщении этот термин описывается как действие с целью затмить или превзойти кого-либо или что-либо. Предполагается, что понятие произошло от молодежной сленговой аббревиатуры AMOG (Alpha Male Of the Group), означающей «альфа-самец группы».

    Отмечается, что это стремительно набирающее популярность слово все чаще используется представителями поколений Z и Альфа в шутливом и ироничном ключе, когда кто-то оказывается в тени другого.

    Словарь Collins издается в шотландском Глазго с 1979 года. В прошлом году его составители признали словом года термин «вайбкодинг».

    В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская назвала главным словом 2026 года слово «родной».

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    3 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Глазьев обвинил руководителей IT-компаний в формировании технофашизма

    Глазьев: Крупнейшие IT-компании используют ИИ для глобального господства

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев предупредил о возникновении технологического фашизма, который продвигают руководители крупнейших IT-компаний с помощью искусственного интеллекта.

    «Возник технофашизм в составе руководителей крупнейших IT-компаний, которые пытаются использовать искусственный интеллект для достижения глобального господства через всеобъемлющий контроль, тотальный шпионаж и применение точного оружия против своих недругов», – заявил Глазьев на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Политик добавил, что применение искусственного интеллекта в подобных целях позволяет организаторам избегать какой-либо ответственности за свои действия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта.

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе из-за развития нейросетей.

    Профессор бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Фабиано Мельничук обвинил западные страны во внедрении технофашизма под прикрытием развития технологий.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    3 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Бывшего главу China Eastern Airlines приговорили к 14 годам тюрьмы за взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Китае приговорил бывшего руководителя авиакомпании China Eastern Airlines Лю Шаоюна к 14 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 10 млн долларов.

    Бывший руководитель одной из крупнейших авиакомпаний КНР понес наказание за масштабную коррупционную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    С 2002 по 2023 год Лю Шаоюн занимал руководящие должности в China Southern Airlines и China Eastern Airlines. В этот период он брал взятки за содействие различным организациям и частным лицам в ведении бизнеса, получении выгодных контрактов на проекты и управлении авиамаршрутами.

    Общая сумма незаконно полученных средств составила более 67,5 млн юаней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с закрывающими глаза на коррупцию чиновниками.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов.

    В четверг китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам колонии за коррупцию.

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    3 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Британия анонсировала военные учения 11 стран для миссии на Украине

    Минобороны Британии: В Польше пройдут учения 2,8 тыс. военных из 11 стран

    Tекст: Мария Иванова

    Около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях под эгидой многонациональных сил для Украины, которые пройдут в Польше с 9 по 22 ноября, сообщило министерство обороны Великобритании.

    Маневры пройдут под руководством Великобритании и Франции в рамках «коалиции желающих», передает ТАСС. В них будут задействованы военные из Бельгии, Германии, Испании, Литвы, Нидерландов, Польши, Турции, Швеции и Эстонии.

    «Эти учения показывают, что Великобритания наряду с Францией и своими союзниками активизирует усилия, готовясь к тому моменту, когда на Украине наступит мир», – заявил министр обороны королевства Уэз Стритинг.

    Он подчеркнул, что объединение представляет собой реальную силу, готовую прийти на помощь Украине сразу после прекращения боевых действий и по просьбе правительства страны.

    Лондон направит на учения 300 военных, истребители Eurofighter Typhoon и самолет-дозаправщик Voyager для моделирования обеспечения безопасности гражданской авиации. Турция развернет в Стамбуле морской компонент для отработки разминирования акватории и безопасного возобновления коммерческого судоходства в украинских портах.

    По данным The Guardian, Франция направит на учения 1,5 тыс. военнослужащих. Командующий многонациональными силами британский генерал-лейтенант Том Бейтман сообщил, что миссия будет действовать вне рамок НАТО при минимальном участии США. Западные войска планируется разместить вдали от линии фронта, однако они получат право открывать ответный огонь в случае нападения российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Лондон и Варшава запланировали проведение совместных военных учений в Балтийском море.

    В прошлом месяце Вооруженные силы Германии выделили штабных офицеров и самолеты-заправщики для участия в маневрах «коалиции желающих».

    Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил о планах проведения учений в Польше для подготовки к возможному размещению войск на территории Украины.

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    3 ноября 2026, 22:32 • Новости дня
    NYT узнала, как техногиганты помогают на выборах в США смирять ИИ

    NYT: Техногиганты создали штабы для борьбы с дезинформацией ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупнейшие технологические компании, включая OpenAI и Anthropic, создали специальные оперативные штабы для борьбы с дезинформацией на промежуточных выборах в США, сгенерированной искусственным интеллектом.

    В одном из офисов OpenAI в Сан-Франциско сформирована команда для круглосуточного мониторинга ситуации, пишет The New York Times.

    «В 2024 году наиболее доступной технологией был текстовый мониторинг. Мы больше не просто отслеживаем текст», – заявил руководитель отдела гражданских и стратегических рисков в OpenAI Джош Лоусон.

    Среди потенциальных угроз называются дипфейки, кибератаки и операции по оказанию влияния. Компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude, также открыла «оперативные штабы» в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Google и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) тоже заявили о намерении бороться с вредоносным контентом.

    Эксперты предупреждают, что ИИ создал новые способы подрыва доверия к избирательному процессу. При этом социальные сети ранее сократили команды по борьбе с дезинформацией под давлением политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщил, что избиратели в Техасе часами ждут очереди для голосования.

    Рост расходов на ИИ спровоцировал сомнения в будущих доходах Anthropic, OpenAI и Google.

    На прошлой неделе нейросеть Claude от компании Anthropic без команды человека получила доступ к статистике американских избирателей в штате Джорджия.

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    3 ноября 2026, 14:05 • Новости дня
    Армия Китая заявила о готовности укреплять военное сотрудничество с Россией

    Военный совет Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель Центрального военного совета КНР Чжан Шэнминь заявил о стремлении Народно-освободительной армии Китая укреплять стратегическое взаимодействие с Россией для эффективной защиты суверенитета двух стран.

    Шэнминь в ходе встречи в Москве с министром обороны России Андреем Белоусовым подтвердил намерение Пекина отстаивать суверенитет обоих государств, передает ТАСС.

    «Мы готовы вместе с Россией глубоко реализовывать важные договоренности глав двух государств, постоянно укреплять стратегическое взаимодействие, углублять взаимное доверие в военной сфере, совершенствовать механизмы сотрудничества, искать новые яркие примеры взаимодействия, отражающие дух времени, более эффективно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития наших стран, решительно отстаивать глобальные и региональные мир и стабильность», – заявил Чжан Шэнминь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны России Андрей Белоусов обсудил двустороннее сотрудничество с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Шэнминем.

    В сентябре статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила о динамичном развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем уверенном развитии двустороннего сотрудничества между государствами.

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    4 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Делегация Трудовой партии КНДР прибыла с визитом в Китай

    Делегация Трудовой партии КНДР отправилась в Китай

    Tекст: Катерина Туманова

    Делегация Трудовой партии Кореи (ТПК) отправилась с официальным визитом в Китай, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Делегация во главе с секретарем ЦК ТПК Ким Сон Намом вылетела в среду из Пхеньяна в КНР по приглашению ЦК Коммунистической партии Китая, передает ЦТАК.

    В аэропорту Пекина делегацию приветствовали заместитель директора Сунь Хайянь и другие должностные лица из отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая, а также Ли Рён Нам, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Китае, и сотрудники посольства, добавило агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южной Корее сообщили о возможной передаче лидером КНДР позиции Пхеньяна по переговорам с США в ходе визита в Китай. В октябре Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун. Пекин и Пхеньян в октябре официально запустили движение грузового транспорта по новому трехкилометровому мосту через реку Ялуцзян.

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    4 ноября 2026, 08:33 • Новости дня
    Китай решил построить 21 тыс. км скоростных автомагистралей за пять лет

    Власти Китая запланировали построить 21 тыс. км скоростных автодорог к 2030 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские власти собираются построить в стране 21 тыс. км новых скоростных автомагистралей в течение 15-й пятилетки, заявил глава департамента инфраструктурного развития Госкомитета по делам развития и реформ КНР Ся Синь.

    «В период 15-й пятилетки в Китае будет построено около 21 тыс. км новых скоростных автомагистралей, что позволит в основном завершить создание в стране современной системы автотранспорта», – приводит слова Ся Синя ТАСС.

    В указанный промежуток времени правительство также собирается увеличить общую протяженность железных дорог на 15 тыс. км, из которых 10 тыс. км придется на высокоскоростные участки. Руководство страны намеревается ускорить строительство трасс вдоль рек и кольцевых автодорог в агломерациях, а также модернизировать магистрали, ведущие на западе из Синьцзяна в Тибетский автономный район.

    В ближайшие пять лет Пекин ускорит формирование стандартов для эксплуатации железных дорог, предназначенных для движения поездов со скоростью до 400 км/ч.

    Власти намерены уделить внимание созданию специализированной сети грузовых перевозок и запуску товарных составов, способных разгоняться до 200 км/ч. В конце 2025 года суммарная протяженность скоростных автомагистралей в республике достигла 199,4 тыс. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Летом министр транспорта Андрей Никитин сообщил о планах Китая осуществить новые транзитные поставки товаров в Европу через Северный морской путь.

    В январе стали известны сроки завершения строительства канала Пинлу.

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    4 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Казахстан начал переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС

    Власти Казахстана начали переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о начале обсуждения параметров сделки по строительству второй атомной электростанции в республике с Китайской национальной ядерной корпорацией.

    Астана обсуждает с Китайской национальной ядерной корпорацией параметры и сроки возведения атомной электростанции «Мойынкум», передает ТАСС.

    «Первая АЭС «Балхаш» будет реализовываться с российским консорциумом «Росатом». Вторая АЭС «Мойынкум»– на сегодняшний момент прорабатывается вопрос с Китайской национальной атомной корпорацией. Сейчас обсуждаются параметры сделки и сроки. Мы верим, что к 2035 году проекты должны быть закончены», – сказал Аккенженов.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к сооружению АЭС «Балхаш» в следующем году, а также подписать соглашение для скорейшего начала возведения станции «Мойынкум».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил о планах Казахстана создать государственный стратегический резерв урана для обеспечения будущих АЭС топливом.

    В мае власти страны подтвердили начало возведения станции «Балхаш» под руководством Росатома в 2027 году. Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал закрепление договоренностей Москвы и Астаны о строительстве объекта по современным технологиям.

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    4 ноября 2026, 07:38 • Новости дня
    Диетолог предупредила об опасности подбора лечебного рациона через интернет

    Диетолог Чунтонова предупредила об опасности лечения через интернет

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки составить себе лечебную диету с помощью интернета или искусственного интеллекта могут быть опасны для здоровья при наличии симптомов заболеваний, сообщила врач-диетолог Ольга Чунтонова.

    «Если есть ожирение, выраженная усталость, отеки, проблемы с пищеварением, сильная жажда, резкие колебания веса или другие жалобы, лучше не подбирать себе лечебный рацион через интернет, а обратиться к врачу и при необходимости пройти обследование», – заявила Чунтонова ТАСС.

    По словам специалиста, такие симптомы свидетельствуют о возможных серьезных сбоях в организме, которые требуют профессиональной диагностики.

    Врач добавила, что изменение питания без выяснения причин недомогания грозит ухудшением самочувствия и потерей времени.

    Диетолог заключила, что нейросети могут использоваться для организации бытовых процессов, но после того, как врач установит диагноз и назначит необходимые ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минздраве анонсировали появление цифрового профиля с использованием искусственного интеллекта в 95% медицинских карт россиян к 2030 году. Диетолог предупредил об опасности чистки печени растительным маслом. Эндокринолог рассказал о способе вылечить диабет второго типа.

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    4 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Бойцы «Севера» сбили более 70 дронов ВСУ под Харьковом перехватчиками с ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки войск «Север» за октябрь ликвидировали в Харьковской области более 70 украинских беспилотников самолетного типа с помощью дронов-перехватчиков с ИИ, сообщил офицер с позывным Карта.

    Для ликвидации целей российские военные применили FPV-перехватчики с осколочно-фугасной боевой частью, а также дроны «Елка» с автоматическим захватом цели, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «Специалисты БПС и мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за октябрь уничтожили более 70 ударных и разведывательных БПЛА ВСУ самолетного типа в Харьковской области», – добавил он.

    По его словам, системы противовоздушной обороны круглосуточно следят за небом и оперативно передают данные командованию. Помимо расчетов беспилотников дежурство несут мобильные огневые группы.

    Офицер добавил, что позиции перехватчиков находятся у линии боевого соприкосновения. Это позволяет сбивать украинские аппараты до достижения ими буферной зоны безопасности и государственных рубежей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили более 460 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.

    В прошлом месяце расчеты группировки войск «Север» поразили свыше 200 аппаратов ВСУ на пути к России.

    В начале прошлого месяца оператор беспилотников сообщил об уничтожении позиций украинской армии в течение пяти минут после их обнаружения.

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    4 ноября 2026, 10:01 • Новости дня
    Индекс Nikkei упал из-за страха перед регулированием ИИ после выборов в США

    Японский индекс Nikkei упал на 1,42% из-за победы демократов на выборах в США

    Tекст: Мария Иванова

    Торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США.

    В конце сессии в среду индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, снизился на 1,42% и составил 62 188,63 пункта, а в ходе торгов падение достигало 4%, передает ТАСС.

    Местные аналитики объяснили динамику лидерством демократов на американских промежуточных выборах, так как представители этой партии выступают за ужесточение регулирования в сфере искусственного интеллекта. В результате снизились котировки акций производителей полупроводников и компаний, связанных с ИИ.

    По итогам выборов кандидаты от Демократической партии получают контроль над Палатой представителей и Сенатом. Президент США Дональд Трамп выразил удивление слабыми результатами республиканцев и заявил о готовности взаимодействовать с демократами, предупредив о намерении активно использовать право вето.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bloomberg спрогнозировал обеспечение большинства в палате представителей конгресса США Демократической партией по итогам промежуточных выборов.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал итоги голосования американских избирателей отказом от войны с Тегераном.

    Американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил победу демократов несработавшими космическими лазерами.

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