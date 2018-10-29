В Австрии выявили еще одного «русского шпиона»

Австрийская прокуратура ведет расследование против сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка), подозреваемого в передаче информации, представляющей государственную тайну, России, сообщили австрийские СМИ.

Утверждается, что расследование ведется на протяжении года. Его подозревают в разглашении гостайны, сотруднику контрразведки грозит до 10 лет лишения свободы. По данным СМИ, он якобы передавал секретные сведения российской разведке, передает ТАСС.

В российском посольстве отказались комментировать эту информацию.

Это второе подобное дело в Австрии, о котором стало известно в последние дни. В пятницу сообщалось, что немецкие спецслужбы «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника, который в течение 20 лет якобы передавал Москве развединформацию. В том числе речь шла об истребителях Eurofighter Typhoon и о данных с семинаров и курсов НАТО.

Утверждалось, что подозреваемый в шпионаже дает признательные показания.