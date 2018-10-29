Обвиняемый в шпионаже австрийский экс-полковник дал признательные показания

Бывший полковник австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, дает признательные показания, сообщили в министерстве обороны Австрии.

В минобороны сообщили, что подозреваемый экс-полковник признался в получении 300 тыс. евро от российской стороны, передает ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Presse.

По данным издания, полковник работал в отделе структурного планирования центрального аппарата минобороны, поэтому мог знать о содержании переговоров и об отношениях среди высшего руководства.

Однако в министерстве сообщили, что у подозреваемого не было доступа к важным государственным секретам.

Издание отмечает, что полковник в 2006 году планировал уволиться со службы, но передумал из-за возможного давления со стороны.

Ранее в субботу глава МИД России Сергей Лавров и его австрийская коллега Карин Кнайсль по телефону обсудили двусторонние отношения в свете нового «шпионского скандала».

Напомним, немецкие спецслужбы «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника. Утверждается, что он в течение 20 лет передавал Москве развединформацию, в том числе сведения об истребителях Eurofighter Typhoon, а также данные с семинаров и курсов НАТО.