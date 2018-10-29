Лавров обсудил с главой МИД Австрии ситуацию с новым «шпионским скандалом»

Глава МИД России Сергей Лавров и его австрийская коллега Карин Кнайсль по телефону обсудили двусторонние отношения после задержания отставного военного по обвинению в шпионаже якобы в пользу России.

Кнайсль «разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая известные решения, и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия», следует из сообщения на сайте МИД.

В свою очередь Лавров акцентировал «неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений».

Он подчеркнул, что «любые возможные взаимные озабоченности» должны быть обсуждены «через налаженные каналы диалога и на основе фактов».

Ранее австрийские СМИ сообщили, что отставной австрийский офицер, которого подозревают в разведдеятельности в пользу Москвы, работал в министерстве обороны Австрии в Вене.

До этого сообщалось, что он якобы посещал семинары и курсы НАТО, после чего передавал добытую информацию России.

Напомним, немецкие спецслужбы «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника. Утверждается, что он в течение 20 лет передавал Москве развединформацию, в том числе сведения об истребителях Eurofighter Typhoon.

Основатель и старший советник Австрийского центра разведки, пропаганды и исследований безопасности Зигфрид Беер обвинил Вену в раздувании очередного шпионского скандала.